«Зенит» – самый главный претендент на золото». Тосненцы – о поражении в дерби
После третьего поражения подряд игроки «Тосно» заверили, что просто так «Зениту» очки дарить не собирались.
Александр Карницкий: Заслужили забить «Зениту»
– Мы заслужили забить гол, а если о результате - ничья была бы хорошим исходом.
– Перед матчем многие говорили, что «Тосно» для
«Зенита» - железные 6 очков в сезоне.
– Мне кажется, мы ответили этим людям игрой. Мы до последнего старались атаковать, а «Зенит» начал тянуть время. Мы сделали все, что могли.
Евгений Чернов: Хотел бы вернуться в «Зенит»
–
Очень рад, что принял участие в таком матче. Слава богу, что клубы договорились
о том, что я могу сыграть. Узнал за день до игры.
–
Как игралось против «Зенита»?
– С большим удовольствием, с большим желанием. Слава богу, что был полный стадион, в такой атмосфере приятно играть. Эмоции самые положительные. «Зенит» всегда был хорошей командой. Сейчас они показали, что команда сильна, и с приходом нового главного тренера стали еще сильнее.
– Не обижены на Манчини,
что он не дал вам шанса?
– Нет.
– Поняли, как Шатов смог
исполнить голевую передачу на Кокорина?
– Стечение обстоятельств. Он мастер.
– Хотите вернуться в
«Зенит»?
– Конечно.
Раде Дугалич: Начали играть в футбол после гола
–
Мы не ожидали такого быстрого гола, но после него команда стала играть в
футбол. Могли использовать свои возможности и забить, но не получилось и в
итоге проиграли матч из-за одного момента «Зенита» в первом тайме.
– Отсутствие очков и голов
нервирует ребят?
– Нет, мы спокойно готовимся к любому сопернику. На каждый матч выходим играть в футбол. Да, получилось, что в первых трех играх не забили, но у нас еще будет много матчей. Будем забивать и выигрывать
Резиуан Мирзов: Переходя в «Ростов» знал, что уйду в «Тосно»
–
Я тренируюсь с командой три дня. Получилось так, что руководство «Ростова»
договорилось с «Ахматом» и меня выкупили, а потом сразу отдали в аренду в
«Тосно».
– «Зенит» называют главным кандидатом на
чемпионство. Что скажете?
– У «Зенита» можно собрать два состава, которые будут бороться за первое место. Думаю, «Зенит» действительно самый главный претендент на чемпионство.
Ян Казаев: После первых десяти минут смогли наладить игру
–
Игра была тяжелой – особенно в первые 10 минут. Потом удалось наладить игру:
комбинировали, создавали моменты. Единственное - не получилось забить.
– Это ваш единственный
домашний матч, где все болели за другую команду. Как игралось в такой
обстановке?
– Мне приятно, когда полный стадион, нежели в матче с «Уфой», где было поменьше болельщиков. Все равно лучше, когда больше болельщиков, и неважно, что они могут болеть за другую команду.
Антон Заболотный: Приятно, что «Зенит» выбивал мяч в аут и тянул время
–
Мы сделали большую работу над ошибками. Приятно, что не останавливались,
навязывали борьбу одной из лучших команд России. Вдвойне приятно, когда
соперник на последних минутах выбивает мяч в аут и тянет время. Это значит, что
мы на правильном пути и идем вперед. Несмотря на то, что результат
неположительный, у нас есть хорошие моменты в игре. Думаю, мы растем вверх.
– Московские болельщики
говорили, что «Тосно» для «Зенита» - гарантированные шесть очков. Что ответите
им?
– Вы все видели сами. Тут никогда не будет расслабленных матчей. «Зенит» сам увидел, что мы не отступали и навязывали борьбу. Хотели победить, но не удалось. Я скажу всем скептикам, которые думали, что у «Зенита» все будет просто: это не так.
Аслан Дудиев: На матче с «Зенитом» получился праздник
–
Мы играли неплохо. Получился футбольный праздник в Петербурге – дерби. Мы
прекрасно знали об этом и выложились. Гол получился немного нелепый, можно было
так не привозить. Но игра понравилась, ведь атака у «Зенита» очень сильная. Они
могли бы и поймать нас на контратаках. Самое главное то, что у нас есть хорошие
выпады и атаки. Не у всех получается так с «Зенитом» играть, что они в концовке
даже начали тянуть время, выбивать мяч в ауты. Это о чем-то говорит.
– Чувствовали, что играли
дома?
– Болельщиков у нас поменьше, чем у «Зенита», но в некоторых моментах наши даже перекрикивали. Это приятно. Но все зависит от нашей игры: будем ей заманивать болельщиков.