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«Зенит» – самый главный претендент на золото». Тосненцы – о поражении в дерби

Максим Шитиков, Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Зенит» – самый главный претендент на золото». Тосненцы – о поражении в дерби
Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

После третьего поражения подряд игроки «Тосно» заверили, что просто так «Зениту» очки дарить не собирались.

Александр Карницкий: Заслужили забить «Зениту»

– Мы заслужили забить гол, а если о результате - ничья была бы хорошим исходом. 

– Перед матчем многие говорили, что «Тосно» для «Зенита» - железные 6 очков в сезоне.
– Мне кажется, мы ответили этим людям игрой. Мы до последнего старались атаковать, а «Зенит» начал тянуть время. Мы сделали все, что могли. 

Евгений Чернов: Хотел бы вернуться в «Зенит»

– Очень рад, что принял участие в таком матче. Слава богу, что клубы договорились о том, что я могу сыграть. Узнал за день до игры.

– Как игралось против «Зенита»?
– С большим удовольствием, с большим желанием. Слава богу, что был полный стадион, в такой атмосфере приятно играть. Эмоции самые положительные. «Зенит» всегда был хорошей командой. Сейчас они показали, что команда сильна, и с приходом нового главного тренера стали еще сильнее.

– Не обижены на Манчини, что он не дал вам шанса?
– Нет.

– Поняли, как Шатов смог исполнить голевую передачу на Кокорина?
– Стечение обстоятельств. Он мастер.

– Хотите вернуться в «Зенит»?
– Конечно.

Раде Дугалич: Начали играть в футбол после гола

– Мы не ожидали такого быстрого гола, но после него команда стала играть в футбол. Могли использовать свои возможности и забить, но не получилось и в итоге проиграли матч из-за одного момента «Зенита» в первом тайме.

– Отсутствие очков и голов нервирует ребят?
– Нет, мы спокойно готовимся к любому сопернику. На каждый матч выходим играть в футбол. Да, получилось, что в первых трех играх не забили, но у нас еще будет много матчей. Будем забивать и выигрывать

Резиуан Мирзов: Переходя в «Ростов» знал, что уйду в «Тосно»

– Я тренируюсь с командой три дня. Получилось так, что руководство «Ростова» договорилось с «Ахматом» и меня выкупили, а потом сразу отдали в аренду в «Тосно».

– «Зенит» называют главным кандидатом на чемпионство. Что скажете?
– У «Зенита» можно собрать два состава, которые будут бороться за первое место. Думаю, «Зенит» действительно самый главный претендент на чемпионство. 

Ян Казаев: После первых десяти минут смогли наладить игру

– Игра была тяжелой – особенно в первые 10 минут. Потом удалось наладить игру: комбинировали, создавали моменты. Единственное - не получилось забить.

– Это ваш единственный домашний матч, где все болели за другую команду. Как игралось в такой обстановке?
– Мне приятно, когда полный стадион, нежели в матче с «Уфой», где было поменьше болельщиков. Все равно лучше, когда больше болельщиков, и неважно, что они могут болеть за другую команду.

Антон Заболотный: Приятно, что «Зенит» выбивал мяч в аут и тянул время

– Мы сделали большую работу над ошибками. Приятно, что не останавливались, навязывали борьбу одной из лучших команд России. Вдвойне приятно, когда соперник на последних минутах выбивает мяч в аут и тянет время. Это значит, что мы на правильном пути и идем вперед. Несмотря на то, что результат неположительный, у нас есть хорошие моменты в игре. Думаю, мы растем вверх.

– Московские болельщики говорили, что «Тосно» для «Зенита» - гарантированные шесть очков. Что ответите им? 
– Вы все видели сами. Тут никогда не будет расслабленных матчей. «Зенит» сам увидел, что мы не отступали и навязывали борьбу. Хотели победить, но не удалось. Я скажу всем скептикам, которые думали, что у «Зенита» все будет просто: это не так.

Аслан Дудиев: На матче с «Зенитом» получился праздник

– Мы играли неплохо. Получился футбольный праздник в Петербурге – дерби. Мы прекрасно знали об этом и выложились. Гол получился немного нелепый, можно было так не привозить. Но игра понравилась, ведь атака у «Зенита» очень сильная. Они могли бы и поймать нас на контратаках. Самое главное то, что у нас есть хорошие выпады и атаки. Не у всех получается так с «Зенитом» играть, что они в концовке даже начали тянуть время, выбивать мяч в ауты. Это о чем-то говорит.

– Чувствовали, что играли дома?
– Болельщиков у нас поменьше, чем у «Зенита», но в некоторых моментах наши даже перекрикивали. Это приятно. Но все зависит от нашей игры: будем ей заманивать болельщиков.

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