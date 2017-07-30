«Постараемся с Дзюбой забить 35 голов». Кокорин готов выполнить задачу

Шатов снова ушел с чемоданом, Дзюба не ответил на слухи о «Локомотиве», а у Ерохина нет вопросов к новичкам «Зенита».

Щедрый Дзюба

Олег Шатов ушел с поля раньше всех. Его еще на 55-й минуте заменил Артем Дзюба, и полузащитник сразу пошел в раздевалку. Роберто Манчини позже пояснил.

– Шатов не совсем выполнял мои установки, мои задачи, тем более мы нуждались в сильном, мощном нападающем впереди. Поэтому произошла такая замена, – сказал тренер в эфире канала «Наш футбол».

Олег самым первым и ушел из раздевалки, хотя после финального свистка прошло не больше пяти минут. Футболист вышел на улицу с огромным синим чемоданом – такой же журналисты видели в микст-зоне после игры с «Рубином». Тогда Шатов пошутил, что там хранятся деньги, а в этот раз он пожаловался, что груз слишком тяжелый.

Артем Дзюба также быстро прошел микст-зону. Самые любопытные журналисты пошли за нападающим, чтобы расспросить: правдивы ли слухи о переходе в «Локомотив»? Но Артем даже не реагировал на название московской команды и не отвечал. Кому больше повезло хоть в каком-то общении с футболистом – это болельщикам, поджидавшим Дзюбу на улице. Идя к машине, форвард «Зенита» раздал автографы и сфотографировался со всеми желающими, у кого были необходимые приборы. Да, умудрились найтись и те, кто просил роспись на память, а пишущий инструмент не захватил.

А самый милый момент произошел, когда мужчина в инвалидной коляске попросил у Артема игровую футболку, и уже через несколько секунд она лежала в его руках.

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Александр Кокорин: Рады сыграть на родном «Петровском»

Несмотря на победу, игроки «Зенита» не шли на общение с журналистами. Приятным исключением стал Александр Кокорин, который в прошлом сезоне убегал с «Петровского» через черный выход.

– Очень рады, что добились победы. Я уже говорил, что у нас было мало времени на восстановление – прилетели не так давно. Сегодня была тяжелая игра с соперником, который до этого проигрывал и хотел дома реабилитироваться – это важная победа.

– Только прилетели – опять выездная игра.

– Да, получается так. Хорошо, что не пришлось никуда лететь – было бы еще сложнее. Рады, что сыграли на родном «Петровском». Раздевалку нам оставили. Не знаю, кто это решал, но это здорово – чувствовали себя как дома.

– Два матча в неделю – это тяжело?

– Играть прекрасно, но перелеты очень тяжелые. Мы пять часов летели назад. Нас долго не пускали, вылетели поздно, прилетели в семь утра – день потерян.

– На этой неделе получился не такой сложный соперник, а в следующие выходные после Лиги Европы будет «Спартак».

– Наш чемпионат показывает, что нет слабых команд. Сегодня «Тосно» показал, что у них очень хорошая защита. Даже пропустив быстрый мяч, они не раскрылись и не освободили зоны для нас. Поэтому этот матч тоже был довольно трудным.

– Роберто Манчини сказал, что вам с Дзюбой нужно забить 35 мячей на двоих. Вы забиваете, Артем пока не помогает. Сами справитесь?

– Думаю, да. Не знаю, мы с Артемом не разговаривали на эту тему, но, раз тренер так сказал, значит, постараемся это сделать.

– Что не получилось во втором тайме?

– Не хватило сил и свежести. Тренер сказал, что нам нужно в первых играх просто побеждать – мы так и делаем. Красивая игра придет.

Александр Ерохин: Паредес и Друисси хорошо влились

– Трудная игра, – тихо выговаривал Александр Ерохин. – Хорошо, что получилось забить в первом тайме и довести дело до победы.

– «Тосно» поддавливал, создавал проблемы?

– Да, были у них моменты. Несколько раз вратарь нас выручил, в каких–то моментах мы прерывали их атаки на линии штрафной. Хорошо, что не пропустили.

– В первом тайме статистика ударов по воротам была в пользу «Тосно» с большим перевесом. Чем это можно объяснить?

– Возможно, у них получалось проводить контратаки из-за того, что мы большими силами атаковали, и у нас открывались фланги.

– Во втором тайме немного подсели. Это связано с длительным перелетом?

– Возможно, что-то в этом есть. Летали в Израиль – там жарко, поэтому, наверное, немного сказалось, но не думаю, что это был ключевой фактор.

– Несколько слов о новичках – Паредес, Дриусси.

– Они хорошо влились в коллектив. Дриусси помог в матче с «Рубином», Паредес тоже выполняет много работы. У меня к ним пока никаких вопросов нет.

– Чему учитесь у них?

– Учимся? Мы играем с ними в одной команде, помогаем им. Когда в команде есть хорошие футболисты, возникает конкуренция – она помогает всем расти.