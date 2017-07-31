«Надо быть полным идиотом, чтобы сказать, что Россия сможет бороться с Америкой»

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров подводит итоги чемпионата мира в Будапеште.

Многие пловцы в микст-зоне отмечали, что теперь в сборной России появилась уникальная атмосфера, какой не было никогда. Кто ее создал? Сергей Валентинович Колмогоров. Раньше он руководил КНГ – комплексно-научной группой. Многие недоумевали, когда видели, что 70-летний профессор руководит молодыми спортсменами и их тренерами – людьми с очень разными характерами. Но вы смотрите, как хорошо Колмогоров сумел всех сплотить!

- Вы отменили собрания, которые раньше сильно раздражали пловцов. Атмосфера стала более дружелюбной. Трудно ли было решиться на этот шаг?

- Это не совсем так. Когда надо, я провожу собрания. Но я все делаю заранее. А не на чемпионате мира, где нужно плавать.

Во-вторых, я знаю всех главных тренеров, начиная со сборной СССР, с Кирилла Енисевского. Он работал еще до Сергея Вайцеховского. Я взял от всех сильные стороны, а слабые стараюсь не проявлять. Да, это сознательный шаг. Когда команда готова, какие еще собрания проводить? А возникающие проблемы решаем спокойно и демократично.

Я ко всем отношусь доброжелательно. Однако если спортсмен нарушает режим, не выполняет тренировочную программу, я продолжаю относиться к нему с дружелюбием, но более строго.

- У нас на молодом уровне очень много талантливых ребят. Почему мало кто переходит во взрослое плавание?

- Это иллюзии! Никакого конфликта в подготовке юношеской команды и основного состава нет и не было. Почитайте спецлитературу, международные академические журналы. Из ста юношей, победивших на молодежном первенстве мира по легкой атлетике, только один становится олимпийским чемпионом.

И это нормально. По юношам побеждают акселераты. Другое дело, что у нас отсутствует разделение на основной и юношеский составы. Теперь большинство молодых ребят работают совместно с тренерами-бригадирами из основы.

- Три золота, три серебра, четыре бронзы. До чемпионата мира вы могли представить, что будет такой прорыв?

- Не скажу, что все вышло идеально. У нас много упущенных возможностей. Мы их видим. И у нас есть целевая комплексная программа, в которой четко прописан план на Будапешт: два золота, два серебра, три бронзы. Выполнили мы его?

- Перевыполнили.

- А от того, что мы планируем, зависит наше финансирование.

- Реально ли, что в обозримом будущем Россия в плавании достанет США?

- Однозначно скажу по Олимпиаде-2020 в Токио. Вряд ли нам удастся бороться на уровне американцев. Вы посмотрите на отбор в США. В некоторых номерах программы мы можем на равных бороться с лидерами. А возьмем третьи-четвертые места на нашем отборе. Они равны тридцатым-сороковым местам в США.

Нам не хватает глубины. Поэтому американцам по барабану, когда проводить отбор. У них все равно кто-то выплывет. Постараемся составить им достойную конкуренцию на отдельных дистанциях. Но надо быть полным идиотом и непрофессионалом, чтобы сказать, что мы будем бороться с американцами. Однако встать на второе-пятое место вполне реально.

- Что должна подтянуть Юлия Ефимова, чтобы подтянуть 50 и 100 м брассом и победить американку Лилли Кинг?

- Ей ничего подтягивать не надо. Вы же видели, как Ефимова обогнала Кинг в эстафете. Вот вам ответ. Но я никогда не наношу вред тренерам и спортсменам. Мы с Андреем Михайловичем, папой и наставником, а также с Юлией Андреевной находимся в хороших профессиональных отношениях. Мы проанализировали эту ситуацию и сделали правильные выводы. Я не буду рассказывать вам суть с профессиональной и этической точек зрения. Зачем это знать Кинг?

- Вас устраивает, что Владимир Морозов сосредоточился на дистанции 50 м кролем, забыв о сотне?

- А я честно скажу – неужели никто не понимает, за что расплата? Почему это происходит с Морозовым сейчас? Потому что он в прошлом году выиграл Кубок мира, проехав по всем девяти этапам. Вы попробуйте после такой перегрузки хорошо стартовать! То, что Катинка Хошсу плывет не идеально в Будапеште – такая же проблема.

Морозов знал, на что идет. Он приехал, мы выяснили отношения. Но свою задачу в комбинированной эстафете он решил! А то, что личные дистанции не получились – так бывает, это спорт.

P.S. После этого интервью Сергей Колмогоров пошел к своим ребятам на бортик, а те от счастья бросили его в воду. Есть такая примета в водных видах спорта. А традиции надо уважать!