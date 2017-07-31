«У нас есть Юля Ефимова – Маша Шарапова в купальнике…» Итоги ЧМ в Будапеште

Обозреватель «Советского спорта» изучает, как Россия выступила в каждом из водных видов спорта на чемпионате мира.

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

(7 золота, 1 серебро)

У синхронисток снова все получилось идеально. Вы можете сказать: «Стоп, было же девять видов программы. Почему Россия не участвовала в комбинациях? Зачем заранее выбросила белый флаг?»

Отвечаю: во-первых, наши девушки не хотят брать абсолютно все золото, чтобы синхронное плавание сохраняло хоть какую-то интригу. Во-вторых, банально не хватает времени, чтобы натренировать еще один вид.

Но знаете, что я вам скажу? Если бы Россия отобрала золото в комбинации у Китая, то заняла бы второе место в итоговой таблице. Это было бы потрясающе!

Правда, тренер Татьяна Данченко на это мне уже ответила: «Пусть другие виды спорта за нами подтягиваются. Что же вы решили на одних синхронистках выезжать?»

…Второй раз мы наблюдаем, как на чемпионате мира выступают микст-дуэты. И снова тут Россия теряет одно золото. Это объясняется тем, что вид не входит в программу Олимпиад, поэтому в России к нему относятся по остаточному принципу. Например, в микст отправили Микаелу Каланчу, которая не пробилась в основу группы. Впрочем, это серебро тоже поднимет интригу.

Оценка «Совспорта»: 5 баллов

ПЛАВАНИЕ

(3 золота, 3 серебра, 4 бронзы)

Сразу вынесем за скобки США. Как сказал главный тренер сборной Сергей Колмогоров, «нужно быть полным идиотом, чтобы представить, что Россия сможет бороться со Штатами в плавании». Американцы завоевали в бассейне 38 (18+10+10) медалей и с большим отрывом заняли первое место. Россия (3+4+4=10) выступила на уровне Великобритании (4+1+2=7) и Китая (3+3+4=10). Это грандиозно для страны, которая раньше и одну золотую медаль считала за счастье!

Российское плавание в Будапеште пережило два эмоциональных всплеска. В пятницу 28 июля Евгений Рылов, Юлия Ефимова, Антон Чупков завоевали три золотые медали. Два дня спустя, в воскресенье 30 июля та же Ефимова взяла серебро на 50 м брассом, женская комбинированная эстафета 4х100 м внезапно выиграла серебро, чего в истории не случалось, а мужская эстафета вырвала бронзу у японцев.

Но главное – это не медали, а люди. У нас есть Юля – Маша Шарапова в купальнике, на которой держится главная мировая дуэль «Ефимова против Лилли Кинг». Есть 20-летние одаренные ребята Рылов и Чупков, уже ставшие чемпионами мира. Есть 17-летний Клемент Колесников, которому мизера не хватило до медали 200 м на спине. Вероника Попова в кроле дважды оставалась без медали, до которых не хватало всего 0,08 секунды. Владимир Морозов неприятно удивил, отказавшись от 100-метровки кролем, но все знают его потенциал.

В сборной России появляются молодые да ранние. Идет смена поколений. Мы будем жить теперь по-новому. Почему ставим только четверку? Министр спорта РФ Павел Колобков в беседе со мной поставил пловцам пятерку с минусом: «Минус – потому что нет пределов совершенству». Мы тоже верим, что наша интересная команда по плаванию может выступать еще лучше.

Оценка «Совспорта»: 4 балла

ПРЫЖКИ В ВОДУ

(1 золото, 2 серебра, 2 бронзы)

У прыгунов сменился главный тренер – ушел Олег Зайцев, при котором случился провал на Олимпиаде в Рио (ни одной медали). Пришла Светлана Моисеева. Характер этой женщины я понял сразу, когда она пришла ко мне в пресс-центр и сделала втык за то, что я в заголовок к выступлению Александра Бондаря вынес: «…Покинул Украину и взял серебро». Ну а что, не так? Но я понял, что Моисеева будет стоять горой за своих ребят.

Натурализация Бондаря оказалась хорошим ходом. Илья Захаров и Евгений Кузнецов, которые в синхронном дуэте перепрыгнули китайцев – это гениально! Надежда Бажина думала завершать карьеру, но взяла серебро и бронзу.

В общем, прыгуны порадовали, а Россия по медалям (1+2+2=5) стала второй после Китая (8+5+2=15). Минус только в одном – китайцы проводят смену поколений с прицелом на Олимпиаду, а у нас новых сильных прыгунов пока не видно. Если же после Токио уйдут ветераны, не просядут ли наши прыжки в воду?

Оценка «Совспорта»: 4 балла

ВОДНОЕ ПОЛО

(1 бронза)

Женская сборная России сделала все, что могла. Дошла до полуфинала, где проиграла будущим чемпионкам – американкам. Причем в трех периодах сражалась на равных, но второй отрезок провалила со счетом 1:6. В матче за бронзу была побеждена Канада.

Мужчины не попадали в плей-офф с 2007 года, и вот их прорвало. Самым ярким получился матч против сборной Хорватии, которая взяла тут золото. Россияне дерзко вышли вперед и уступили только со счетом 8:10.

В четвертьфинале сборная России проиграла будущим финалистам – венграм. Расстроило, что россияне не взяли матчи за пятое-восьмое места, уступив еще и Черногории (8:9) с Австралией (7:10). Но главное, что у мужчин виден прогресс.

А еще ватерполисты угадали с тренерами – Александр Гайдуков (женская сборная) и Сергей Евстигнеев (мужская сборная) свое дело знают. Они молодые и перспективные.

Оценка «Совспорта»: 4 балла

ПЛАВАНИЕ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ

(1 бронза)

Нужно понимать, что есть 34-летний ветеран Евгений Дратцев, который завоевал свою уже пятую медаль чемпионата мира. Он как всегда показывает класс, хотя переживает трудное время – тяжело заболел личный тренер. Есть 25-летний Кирилл Абросимов, ставший четвертым в финале на 5 км. В остальном перспективы у России не видно.

А ведь за счет чего наша сборная так выстрелила в Мельбурне-2007? За счет того, что взяла четыре золота на открытой воде. То поколение во главе с Ларисой Ильченко было великолепным. На смену пока никто не пришел.

Оценка «Совспорта»: 3 балла с минусом

ХАЙ-ДАЙВИНГ

(без медалей)

У женщин никто от России не выступал. У мужчин было трое наших прыгунов, но никто не попал в финал. Корить наших спортсменов не будем. Как сказал Артем Сильченко в интервью «Советскому спорту», главный успех в прыжке с 27-метровой вышки в том, что ты выжил. И как набирать ребят в этот вид спорта, куда идут несостоявшиеся прыгуны-классики и спортсмены с дикой тягой к адреналину? Не поведешь ведь детей с малых лет, не устроишь селекцию. Будем гордиться теми, кто у нас есть. Отважные они люди.

Оценка «Совспорта»: без оценки

МЕДАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

Итоги чемпионата мира

З С Б В

США 21 12 13 46

Китай 12 12 6 30

Россия 11 6 8 25

Франция 6 1 2 9

Великобритания 5 3 3 11

Италия 4 3 9 16

Австралия 3 5 4 12

Швеция 3 1 0 4

Венгрия 2 4 2 8

Бразилия 2 4 2 8

Испания 1 5 0 6

Голландия 1 4 1 6

Канада 1 1 5 7

Малайзия 1 0 1 2

ЮАР 1 0 1 2

Япония 0 4 5 9

Украина 0 2 7 9

Германия 0 2 1 3

Мексика 0 2 0 2

Корея 0 1 1 2

Чехия 0 1 0 1

Эквадор 0 1 0 1

Польша 0 1 0 1

Белоруссия 0 0 2 2

Дания 0 0 1 1

Египет 0 0 1 1

Сингапур 0 0 1 1

РОССИЯ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА

З С Б В Место

2017 Будапешт 11 6 8 25 3

2015 Казань 9 4 4 17 3

2013 Барселона 9 6 4 19 3

2011 Шанхай 8 6 4 18 3

2009 Рим 8 8 4 20 3

2007 Мельбурн 11 6 8 25 2

2005 Монреаль 5 3 2 10 4

2003 Барселона 10 5 6 21 2

2001 Фукуока 6 8 7 21 4

1998 Перт 11 3 3 17 2

1994 Рим 5 7 5 17 3

СССР НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА

З С Б В Место

1991 Перт 1 3 6 10 7

1986 Мадрид 2 3 7 12 7

1982 Гуаякиль 5 9 4 18 3

1978 Берлин 6 4 6 16 2

1975 Кали 2 5 4 11 4

1973 Белград 0 4 1 5 9