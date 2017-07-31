«Спартак» раскрывает все секреты, а «Зенит» возвращается на «Петровский» (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Возвращение «Зенита»

Питерский «Зенит» наконец-то сыграл хоть какое-то подобие дерби в рамках премьер-лиги – сине-бело-голубые отправились на выезд к команде из Ленинградской области – к «Тосно». Дерби, кстати, удалось – даже драка фанатов с полицией была.

Правда, выездом это назвать сложно – «Тосно» играл на бывшей домашней арене «Зенита» - на стадионе «Петровский». На этот раз домашние стены помогли именно команде Роберто Манчини. Однако простой победу фаворитов первенства над дебютантами РФПЛ назвать сложно.

Успех сине-бело-голубым принес единственный гол на 10-й минуте, который забил Александр Кокорин – лучший бомбардир клуба в этом сезоне.

Так Дзюба уходит, или нет?

После матча Кокорин пообещал вместе с Дзюбой на пару наколотить в ворота соперников 35 мячей к концу игрового года. Однако его партнер не был так оптимистичен. Обычно словоохотливый Дзюба и вовсе отказался общаться с прессой. Это у Кокорина все хорошо, а его, возможно, ждет ссылка – в «Локомотив», например.

Правда, Роберто Манчини отрицает возможность ухода Артема из клуба, не переставая хвалить Кокорина. А еще итальянец очень ждет очередного аргентинского пополнения в своей команде. Уже прибыл в Петербург и в ближайшее время должен подписать контракт Эмануэль Маммана – защитник из «Лиона».

«Локо» празднует то ли победу, то ли юбилей

После третьего тура чемпионата России во главе турнирной таблицы остается трое лидеров – логичный «Зенит», неожиданный «Ахмат» и впечатляющий «Локомотив».

Железнодорожники одержали третью победу подряд, дома переиграв махачкалинский «Анжи» со счетом 1:0, благодаря голу Мануэля Фернандеша. Праздновали всей командой, вот только неизвестно что – то ли победу, то ли 95-летний юбилей клуба, который решили отметить именно на этом матче.

Но был и еще один виновник торжества. В этот же день свой 45-летний юбилей отметил президент железнодорожников Илья Геркус. Вот и решайте, какое событие важнее.

«Спартаку» нечего скрывать

Прихрамывающий действующий чемпион, московский «Спартак», готовится к двум важнейшим матчам. После двух подряд осечек на старте чемпионата красно-белым предстоит встретиться сначала сегодня, в понедельник, с «Краснодаром» дома, а потом – отправиться на выезд в Санкт-Петербург, и не к «Тосно», а к «Зениту». Кстати, в случае победы на «Открытие-Арене» «Краснодар» станет четвертым лидером первенства – два предыдущих матча остались за командой Шалимова.

Несмотря на не самое завидное положение и практически полное отсутствие громких трансферов, чемпион не опускает голову. Чтобы показать, что в команде все в полном порядке, Массимо Каррера устраивает открытую тренировку, свободно общается с журналистами и вообще старается делать хорошую мину при плохой игре.

Кстати, не пропустите нашу текстовую трансляцию матча «Спартака» с «Краснодаром». Игра начинается в 19:30.

