Цифры «Спартак» – «Краснодар»

Два подряд разгрома 4:0, бомбардир Ари, 5 домашних побед красно-белых: все о матчах «Спартака» и «Краснодара»

В день центрального матча 3-го тура РФПЛ «Советский спорт» вспоминает самые интересные цифры, связанные с этим противостоянием.

12 игр

12 игр провели соперники друг с другом в Премьер-лиге. В них «Спартак» имеет большое преимущество по победам (8 против 3), но зато меньшее - по забитым мячам (23 против 19).

10 побед

10 побед насчитывает домашняя серия «Спартака» в РФПЛ– с общим счетом 18:5. За это время красно-белые 8 (!) раз выиграли с минимальным перевесом (5 – со счетом 1:0, два – 2:1 и однажды – 3:2), а крупнее смогли одолеть только ЦСКА (3:1) и «Терек» (3:0). В последний раз спартаковцы не выиграли не «Открытие Арене» более 10 месяцев назад – 25 сентября прошлого года они уступили «Уфе» (0:1).

9 голов

9 голов забил лучший бомбардир противостояния бразилец Ари. Причем он отличался как за «Спартак» (3 мяча), так и за «Краснодар» (6). В четырех встречах точные удары Ари приносили его клубам победы (по две каждому). Кроме того, бразилец – единственный игрок, оформивший в этом соперничество хет-трик (22 марта 2014 года за «Краснодар» в домашней игре).

8 безответных мячей

8 безответных мячей забил «Краснодар» красно-белым в двух подряд поединках на своем поле в 2014 году – 22 марта и 14 августа. Ни один другой российский клуб не громил так крупно «Спартак» дважды кряду.

6 чемпионатов России

6 чемпионатов России «Спартак» начинал с двух безвыигрышных встреч. В пяти предыдущих таких сезонах он в 3-х турах трижды побеждал дома: в 2004 году – «Торпедо-Металлург» (3:2), в 2009-м – нальчикский «Спартак» (2:0), в2010-м – «Локомотив» (2:1). А не смог добиться побед только над ЦСКА: 2:3 в гостях в чемпионате-2003 и 1:1 дома в сезоне-2006.

6 дублей

6 дублей оформили игроки за 12 предыдущих встреч. 5 из них на счету спартаковцев – Ари, Артема Дзюбы, Хосе Мануэля Хурадо, Дениса Глушакова и Зе Луиша. У краснодарцев дважды смог отличиться только Евгений Шипицин – 25 сентября 2011 года в домашней игре (2:4).

5 побед

5 побед в шести домашних встречах с «Краснодаром» одержал «Спартак» (мячи 14-4). Причем трижды брал верх с «сухим» счетом и дважды – со счетом 3:2. И только 8 марта 2015 года проиграл – 1:3.

4 встречи подряд

4 встречи подряд не уступает «Краснодар» столичным клубам – после домашнего проигрыша «Локомотиву» 28 августа прошлого года (1:2). С тех пор он дважды сыграл вничью с ЦСКА со счетом 1:1, добился домашней ничьей со «Спартаком» (2:2) и обыграл «Локо» в Москве (2:1).

3 матча

3 матча против «Спартака» провел главный тренер краснодарцев Игорь Шалимов и ни разу не добился победы. В сезоне-2003, возглавляя «Уралан», он уступил в Элисте (1:2), но смог завершить вничью встречу в Москве (1:1). А в прошлом чемпионате игра в Краснодаре закончилась со счетом 2:2.

3 раза

3 раза в играх между этими клубами был зафиксирован счет 4:0 – самый популярный в противостоянии. «Спартак» выиграл дома в самой первой встрече – 21 мая 2011 года, а затем дважды уступил в 2014 году.

2 мяча

2 мяча забивает «Краснодар» в каждом матче сезона-2017/18. В РФПЛ он обыграл «Рубин» (2:1 в гостях) и «Тосно» (2:0 дома), в Лиге Европы – датский «Люнгбю» (2:1 на своем поле).

1 ничья

1 ничья была зафиксирована в 12 предыдущих встречах. Причем в самой последней игре: 5 марта этого года матч в Краснодаре завершился со счетом 2:2.