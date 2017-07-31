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Игорь Никитин: Капризову надо пройти проверку Москвой

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями об игре в контрольных матчах с «Сибирью», а также рассказал о новичках команды.

- Команда понравилась?
- Желание огромное. Очень много зрителей в первом матче. Как только мы вышли на арену, сразу это отметили. Команда заслужила такое внимание игрой в последних сезонах. Экс-новосибирцы (Сергей Шумаков, МаксимШалунов, Константин Окулов – прим. Ред.) отработали с двойной энергией.

- Сочетания игроков в звеньях вас устроили?
- У одного звена почти все залетело, другое имело много моментов, но забило только однажды. Давайте дадим время, чтобы ребята в звеньях сыгрались, почувствовали друг друга.

- Самого ценного игрока Кубка Харламова Андрея Кузьменко поставили в тройку к Кириллу Капризову и Андрею Светлакову. Довольные этой «химией»?
- Они ровесники, у них одна хоккейная философия, понимание игры.

- Почему объединили в пару защитников-разрушителей Михаила Пашнина и Никиту Пивцакина, да еще выпускали их в большинстве?
- Разве напрасно? Они в первом голе поучаствовали. А Пашин вообще выиграл микроматч 4:0.

- Вратарь Илья Сорокин, похоже, без работы замерзал.
- В этом «виноваты» наши ребята, помогали ему, разгружали. Илья на выходах много играл, а в третьем периоде подтащил. А насчет «замерз»… Действовал так, как складывался матч.

- Чего ждете от вратаря-новичка Ларса Юханссона?
- О его человеческих качествах могу сказать только добрые слова. Посмотрим, как будет на льду. Давайте подождем. Ребята должны помочь ему адаптироваться. Хорошая конкуренция идет вратарям только на пользу.

- Один из сильнейших защитников-созидателей Мэт Робинсон оправдывает ожидания?
- Знаем его по «Динамо», часто против него играли. Знаем его сильные качества. Знаем и те качества, которые надо подрегулировать. Тогда все будет в порядке.

- А вернувшийся из НХЛ блудный сын ЦСКА Михаил Григоренко?
- Игрок с мастерством, однозначно. Проделал огромный объем работы. Ему надо привыкнуть к большим площадкам, освоиться.

- Когда покажете сборников, участников чемпионата мира?
- Сборникам сложнее, они позже приступили к подготовке, им сейчас труднее. Только вкатываются. А покажем их на турнире в Швейцарии.

- Вопрос о самом ярком новичке Капризове мы специально отложили на «десерт». Вписался ли он в ЦСКА? Забить-то пока не может…
- Впечатления самые положительные, Кирилл - адекватный парень. А его мастерство и обсуждать не стоит. Сейчас ему надо привыкнуть к новой команде, к Москве. Проверку столицей тоже ведь нужно пройти. Думаю, он справится. Да и команда ему поможет.

- Почему молодой защитник Чмыхов играл в «сетке» - полной лицевой маске?
- Есть проблемы с челюстью. Поэтому и вышел в маске.

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