Игорь Есмантович: К началу сезона продадим больше 2000 абонементов

Президент ХК ЦСКА Игорь Есманотович сдержанно похвалил команду по итогам двух контрольных матчей с «Сибирью».

- Ваши впечатления от первых контрольных матчей?

- Очень хорошие игры. Не понравился лёд, особенно в первом матче. В первом матче – плохой, шершавый, что, в общем, не удивительно для такой жары. Во втором – более или менее. Но для начала предсезонки, где главная задача – укреплять физические кондиции, это приемлемо. Так что провели две полезные игры.

- Показалось, что уже сейчас тренерам удалось найти правильную «химию» в звеньях…

- Уже прослеживается определенная химия между игроками, которая должна сложиться к началу сезона. Это радует. Скажу так: видны позитивные моменты.

- Дебют вратаря Ларса Юханссона вышел смазанным. В первом матче Илья Сорокин отыграл насухо. А его шведский сменщик пропустил две необязательные шайбы после бросков с дальней дистанции…

- Я не стал бы предъявлять вратарю претензии. Первый гол – очень точный и сильный бросок в девятку, второй – бросок в одно касание. А в остальном Юханссон отработал прилично. Его игрой, дебютом я доволен.

- Но куда больше удивил, причем приятно другой новичок команды – Антон Бурдасов, отметив премьеру в ЦСКА дублем.

- Не хотелось бы сейчас кого-то хвалить. Рано еще. Все наши новички – в рабочем состоянии, прониклись серьезными задачами, поставленными перед командой. В том числе и Бурдасов. Ждем от них соответствующей игры в чемпионате.

- Самый яркий молодой игрок КХЛ Кирилл Капиризов пока не открыл счет голам в ЦСКА, а его партнер по тройке во втором матче с «Сибирью» Константин Окулов забросил две шайбы, плюс одну – в первой игре.

- Кирилл готовится. На него свалилась приличная нагрузка. На этой предсезонке мы предложили игрокам больше физики, чем раньше. Пока я не говорил с врачами о том, как Капризов с ней справляется. Но думаю, все идет нормально. Не вижу повода паниковать – мол, не оправдает связанных с ним надежд.

- Три парня пришли в ЦСКА из НХЛ – Роман Любимов и Михаил Григоренко вернулись в родные пенаты, а Никита Нестеров впервые сыграл в красно-синей форме. Их состоянием довольны?

- Я очень ими доволен. Невооруженным глазом виден, заметен запас мастерства и прочности у этих ребят. Они нам помогут.

- Игровой стиль команды по сравнению с прошлым сезоном изменился?

- Изменился. Вы же сами видите. Во втором матче всего три вброса шайбы в зону соперника – два у защитника Кирилла Воробьева и один у Артема Сергеева. А наши нападающие стараются пересекать синюю линию через пас.

- Не слишком ли длинная у команды скамейка? Как тренерам распорядиться таким богатством?

- Это не тот случай, когда лучше меньше да лучше. Не вижу в длинной скамейке какой-то проблемы. Ребят высокая конкуренция только подстегнет.

- Не удивил такой наплыв болельщиков в первом матче?

- Вы удивились, а мы – нет. Лично я предполагал, что соберем около трех тысяч зрителей. Во дворце идет ремонт, верхотура трибун – в лесах. Сначала не хотели пускать зрителей на первый матч из соображений безопасности. Но все-таки пошли им навстречу, поэтому часть лесов пришлось снять. Теперь их вновь поставим, чтобы завершить работы.

- К слову, как идет продажа абонементов на сезон? Какие цены установите на билеты?

- Я читаю в социальных сетях мнения болельщиков на эту больную тему. Скажу, что мы увеличили продажный ассортимент билетов, где есть разные варианты цен – экономичный и более дорогой. На сегодняшний день получили заявки на 500 сезонных абонементов. Думаю, к началу чемпионата реализуем где-то 2200-2300.