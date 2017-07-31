Степан Санников: «Сибирь» рассчитывает на меня, поэтому я остаюсь в команде…

В минувшие выходные в Москву вернулся хоккей – столичные армейцы провели товарищеские игры с хоккейным клубом «Сибирь». Примечательно, что большинство шайб в двух встречах в ворота гостей забросили экс-сибиряки. После трансферов из известной новосибирской тройки остался только Степан Санников. О подготовке к сезону, поиске «химии» с новыми партнёрами и о том, почему остаётся верен одному клубу капитан «Сибири» рассказал в эксклюзивном интервью «Советскому Спорту»…

«Пока с партнёрами только ищем необходимую химию…»

- Степан, состав «Сибири», как и многих других клубов КХЛ, претерпел изменения. Особенно они коснулись вашей тройки Санников-Шалунов-Шумаков – оба теперь в ЦСКА. Накануне в товарищеском матче вы встретились с ними в качестве соперников. Как игралось против бывших партнёров?

- Всё нормально. У нас и раньше хоккеисты переходили в другие клубы. Тут ничего зазорного, сверхъестественного и страшного нет. С ребятами вчера и сегодня общался. Поговорили про то, как у кого дела, как у них в армейском клубе всё обстоит, как проходят сборы…

- И что говорят? Как им в ЦСКА?

- Говорят, что нравится.

- Как «Сибирь» готовится к новому сезону? Всё по плану?

- Первый этап сборов был в Новосибирске, а сейчас полетим в Финляндию. Все работаем, никто не жалуется. Тяжело бывает, но мы терпим!

- Как вам новые партнёры по звену Алексей Сопин и Илья Шипов? Давно тренируетесь именно в таком сочетании?

- В начале предсезонки нас поставили вместе, и мы тренируемся. Пока, конечно, только ищем необходимую «химию»…

- Сейчас появилась тенденция назначать нового главного тренера из штаба, который уже работал с командой. «Сибирь» этот «тренд» тоже поддержала. Павел Зубов (главный тренер ХК «Сибирь» - прим. ред.) работал раньше с защитниками новосибирского клуба. Поменяется ли схема игры или останется прежней?

- В обороне она сильно не поменялась. Добавились нюансы в атаке и в средней зоне. Поэтому те, кто в команде уже не первый сезон, объясняем новичкам нашу систему – как и что делать, чтобы она приносила результат.

- Некоторые говорят, что отставка Андрея Скабелки (бывший главный тренер «Сибири», ныне главный тренер «Авангарда» - прим. ред.) – это логичное завершение отношений, когда между командой и тренером возникло недопонимание. Так ли это?

- В принципе, мы одинаково работали с ним все три, которые он был в «Сибири». Всегда могли поговорить с Андреем Владимировичем. Поэтому, я бы не сказал, что у нас было какое-то недопонимание. Просто так получилось, что нас подкосили травмы лидирующих игроков. Сезон получился скомканным. Отсюда и такой результат. А с таким результатом он сам решил уйти.

«Крокодилов и змей в отпуске не ел…»

- Как провели отпуск?

- Ездили с семьей во Вьетнам. Отдохнули неплохо, нам понравилось.

- Почему такой нестандартный выбор?

- У нас маленькая дочка, поэтому выбирали место, где было теплое море в тот период. Нам посоветовали Вьетнам. И совет оправдал себя.

- Кухня там довольно экзотичная. Что-нибудь пробовали из местных блюд?

- Там была и вьетнамская, и европейская кухни. Они стояли отдельно друг от друга. Я съел необычный суп Том-ян, но он очень острый, на любителя. Да и ещё какие-то странные блюда пробовал…

- Боюсь спросить, из чего они были!

- Нет, среди них не было ничего экзотического типа крокодила и змеи! Обычные креветки и другие знакомые ингредиенты. Просто в необычных сочетаниях.

- Какие развлечения есть на отдыхе во Вьетнаме? Может быть интересные экскурсии или рыбалка?

- В город выбирались нечасто. С маленьким ребёнком это затруднительно, особенно с учётом того, что там постоянная суета, носятся мотоциклы и довольно грязно. Мы жили на отдельном острове. Рыбалку там предлагают, но я, вроде и сын рыбака, но не очень люблю это дело.

- Сын рыбака? Я знаю, что ваш отец – боксёр…

- Боксёр. Я думаю, что страсть к рыбалке у него появилась позже. Папа любит выбраться порыбачить на природу.

- Почему вы не пошли по стопам отца и не стали боксировать?

- В детстве папа пытался заниматься со мной, но я делал это не слишком охотно, не нравилось мне. Поэтому я и не стал боксёром.

- Но какие-то навыки всё же есть. На льду их не применяли?

- Не приходилось. Может, во время тренировки только.

- Ваша дочка уже проявляет какой-то интерес к спорту?

- Все говорят, что она очень хорошо пинает мяч. Ещё бегает много. Но пока не знаю, где ей больше понравится. Позже куда-нибудь отдадим, ведь спорт – это здоровье, которое можно поставить на детском уровне.

- Во время переездов вы любите читать. Какую последнюю книгу вы прочитали и какую посоветуете прочесть каждому человеку?

- Сейчас я, к сожалению, стал читать меньше. Из последнего читал детектив Ли Чайлда про Джека Ричера. По нему два фильма снято. А книгу, которую посоветовал бы всем – «Мастер и Маргарита».

- Произведение Булгакова довольно необычное. Вы именно читали его или всё-таки только фильм посмотрели?

- Читал. Хотя в первый раз я увидел это произведение в театре. Это было давно. Тогда мы приехали на выезд в Петербург. Игра была только на третий день, поэтому в один из вечеров вместо тренировки нам устроили культурную программу. Пошли всей командой на постановку «Мастер и Маргарита». Я сидел и ничего не понимал – что вообще происходит?! Тогда мне посоветовали почитать книгу, чтобы понять. Я так и сделал. Если есть воображение, то всё понятно.

«В Сибири я получаю игровое время, помогающее мне расти…»

- Вы родом из Соликамска. Одного моего знакомого хоккеиста оттуда в команде называли «Солёным». У вас подобных прозвищ не было?

- Вообще нет. Только что изредка проскакивало выражение «Пермяк – солёные уши».

- Правда, что в Соликамске вы являетесь примером для местных мальчишек?

- Знакомые тренеры рассказывают, что, когда спрашивают у ребят на кого они хотят быть похожими, они отвечают, что на меня. Это очень приятно.

- Вы уже много лет верны новосибирскому клубу. Учитывая сегодняшние частые переходы игроков, это явление необычное. Вам поступали предложения от других клубов? И что заставляло остаться в «Сибири»? Ведь это далеко не самый финансируемый клуб…

- Были предложения перейти. Но у меня всегда был контракт. Я несколько раз переподписывал его. Знал, что на меня здесь рассчитывают, поэтому всегда оставался в команде. И здесь я получаю то игровое время, которое мне помогает расти как игроку.

- Это очень важный момент. Ведь у некоторых клубов сейчас такие составы, что непонятно, как будет распределено время на льду между хоккеистами…

- Это уже такая хорошая головная боль для тренеров. У них есть выбор и им нужно грамотно воспользоваться.

- У хоккейного клуба «Сибирь» есть свои традиции?

- Ежегодно у нас проводится День Болельщика. Сначала у арены проходят конкурсы, потом всё переходит в автограф-сессию, которая длится по два-три часа, а затем мастер-шоу.

- Несмотря на неудачный прошлый сезон, на домашних матчах «Сибири» бывали аншлаги. В Новосибирске любят хоккей?

- Очень любят. Причём болельщики реагируют на отрицательные результаты команды. Не считая прошлый год, последние два сезона билеты иногда было не достать. Люди ночевали перед кассами. Даже придумали какую-то систему талонов.

- Недавно появилась новость, что «Сибирь» готовится к выпуску брендированной продукции. Различные снеки, минеральная вода, чипсы и даже пиво. Вы что-то успели попробовать?

- Минеральную воду. Очень хорошая, мне понравилась. Я уже даже поучаствовал в рекламной акции – сделали несколько фотографий.

«Сибирь будет добиваться результата за счёт характера и системы…»

- У вас был довольно поздний старт в национальной сборной. Но зато вы поиграли на домашнем чемпионате мира и сразу с такими партнёрами – Павлом Дацюком и Сергеем Мозякиным! Наверное, это бесценный опыт…

- После того чемпионата я вынес для себя определённые уроки. Понял – мне нужно еще расти и расти, чтобы всегда хорошо играть на таких соревнованиях. Тогда у меня немного не хватило опыта игры в национальной сборной как раз на международном уровне. Клубный чемпионат отличается от мировых турниров, которые проходят в короткие сроки, игры буквально через день. Надо быстро перестаиваться с одного матча на другой.

- На Евротуре вы успели побыть капитаном сборной России по хоккею…

- Приятно, что тренеры и партнеры доверили такую ответственную должность. Спасибо им за это.

- В новосибирской команде вы также капитан. За счёт чего «Сибирь» в этом сезоне будет решать поставленные перед собой задачи? В товарищеских матчах против ЦСКА не сложилось…

- Но это всего лишь первые игры. У нас новый состав, потихоньку сыгрываемся. Мы должны быть готовы к старту чемпионата и через эти предсезонные игры набирать оптимальную форму, необходимую для сезона. А за счёт чего? За счёт характера, который у нас всегда был и есть, за счёт дисциплины, выполнения системы, которая нам приносила плоды несколько сезонов.