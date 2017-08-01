Болевой от Харитонова, удушение от Олейника. Как россияне дрались в июле (видео)

Олексей Олейник ворвался в элиту тяжелого веса UFC, победив бойфренда Ронды Роузи, Валентин Молдавский дебютировал в Bellator, Александра Албу одержала вторую победу в сильнейшей лиге мира. «Советский спорт» составил рейтинг российских бойцов, которые неплохо себя проявили на международной арене в июле.

5 место





Валентин Молдавский (6 побед, 1 поражение)

Весовая категория: тяжелая

Кого победил: Карл Сюманатуфа (США, 10-8)

Турнир: Bellator 181 (15 июля, Такервиль, США)

Как победил: единогласным решением судей

Один из учеников Федора Емельяненко Валентин Молдавский провел не очень зрелищный поединок против американца Карла Сюманатуфы. Это был дебютный бой россиянина в лиге Bellator, и, в целом, Валентин выступил неплохо.



Победить досрочно не удалось. Сюманатуфа не является топовым бойцов, но фанаты ММА помнят, какие проблемы он доставил Мэтту Митриону в 2016 году.



Молдавский одержал победу единогласным решением судей в дебютной схватке на территории соперника, и, именно поэтому попал в наш традиционный рейтинг.







4 место

Иван Штырков (11-0)

Весовая категория: тяжелая

Кого победил: Сатоши Ишии (Япония, 15-8-1)

Турнир: RCC BOXING PROMOTIONS (9 июля, Екатеринбург, Россия)

Как победил: техническим нокаутом во втором раунде.

Уральский Халк продолжает штамповать победы. На этот раз в Екатеринбург привезли не сбитого летчика, а вполне добротного бойца из Японии Сатоши Ишии. Все мы помним, как в 2011 году Федор Емельяненко нокаутировал его в первом раунде. Тогда Сатоши только делал первые шаги в ММА. За шесть лет с того поединка Ишии набрался опыта и выступал даже в Bellator. Правда, неудачно. В американской лиге он провел два боя и оба проиграл. Но бьется японец в последнее время с серьезными оппонентами, мешками, которых, язык не поворачивается назвать.



Штырков не форсировал события. Первый раунд ушел на разведку, а вот во втором россиянин послал соперника в нокаут. Ходят слухи, что Штырковым интересуется UFC. Однако, Уральский Халк не спешит подписывать контракт с сильнейшей лиге мира. По его словам, он еще не готов биться с сильнейшими спортсменами мира. Ивану сейчас 28 лет, самый пик для тяжеловеса. Надеемся, что через год-два мы все-таки увидим его в UFC.







3 место

Сергей Харитонов (26-6)

Весовая категория: тяжелая

Кого победил: Джеронимо дос Сантос (Бразилия, 39-19)

Турнир: M-1 Challenge 81 (22 июля, Назрань, Россия)

Как победил: болевым приемом на ногу в первом раунде.

После сенсационного поражения в конце 2016 года нокаутом от американца Джеви Айяла за 16 секунд Сергей Харитонов провел уже три поединка и во всех одержал победы. 22 июля под открытым небом прямо в горах в Ингушетии россиянин провел бой против бразильца Джеронимо дос Сантоса. Казалось, что Хартионов нокаутирует соперника, однако поединок с самого начала пошел не по сценарию. Мондрагон показал, что в стойке он ничуть не хуже Сергея и потряс его несколькими сильными ударами, а затем перевел бой в партер. Это и стало ошибкой бразильца. Пока он пытался что-то сделать на настиле ринга, Харитонов мастерски и неожиданно для всех провел болевой прием на ногу с помощью своих ног.



После схватки Сергей извинился перед собравшейся публикой за то, что бой завершился очень быстро и не так ярко, как рассчитывал. Также Харитонов заявил, что хотел бы в следующем году на турнире в Ингушетии провести титульный бой в М-1. Любопытно, что и в Bellator он хочет стать чемпионом.







2 место

Александра Албу (3-0)

Весовая категория: наилегчайшая

Кого победила: Кайлин Керран (США, 4-5)

Турнир: UFC 214 (30 июля, Анахайм, США)

Как победила: единогласным решением судей.

Самая атлетичная россиянка в ММА вернулась в октагон спустя два года простоя. Ее соперницей по турниру UFC 214 стала американка Кайлин Керран, которая до боя с Албу потерпела два поражения и стояла на грани увольнения из промоушена. Ей нужно было обязательно побеждать.



Бой начался с жестких ударов Александры на средней дистанции. Кайлин, поняв, что ей ничего не светит, стала сближаться с россиянкой и наносить удары на ближней дистанции. И это сработало — она сильно разбила нос Албу и моментами выглядела лучше. Александра ответила на это несколькими бросками через бедро и было видно, что в борьбе она превосходит Керран. Первые два раунда Албу выиграла с минимальным преимуществом по очкам, вот в третьем раунде заставила понервничать. Александра устала быстрее, да и все лицо было в крови. Честно сказать, появилась тревога, что американские судьи присудят ей поражение. Однако, все закончилось хорошо. Александра победила по очкам и одержала вторую победу под эгидой UFC. Надеемся, что следующий свой поединок она проведет как минимум через полгода.





1 место

Алексей Олейник (52-10-1)

Весовая категория: тяжелая

Кого победил: Трэвис Браун (США, 18-7-1)

Турнир: UFC 213 (9 июля, Лас-Вегас, США)

Как победил: удушающим приемом во втором раунде.

40-летний российский тяжеловес продолжает удивлять мир ММА своей борьбой. На турнире UFC 213 его соперником стал американец Трэвис Браун — бойфренд Ронды Роузи, который еще совсем недавно занимал четвертое место в рейтинге лучших бойцов дивизиона.

Бой получился непростым. Американцу даже удалось потрясти Удава. Но, слава Богу, все закончилось в пользу Олейника. Во втором раунде он провел удушение сзади и заставил сдаться Брауна.

Эта победа позволила Алексею приблизиться к топ-10. Сейчас он занимает 11-ю строчку. Кстати говоря, против боя с Олейником отказался Марк Хант. Кто станет следующим соперником российского бойца, пока неизвестно. Хотелось бы, чтобы им стал бразилец Фабрисио Вердум.



