Болевой от Харитонова, удушение от Олейника. Как россияне дрались в июле (видео)
Олексей Олейник ворвался в элиту тяжелого веса UFC, победив бойфренда Ронды Роузи, Валентин Молдавский дебютировал в Bellator, Александра Албу одержала вторую победу в сильнейшей лиге мира. «Советский спорт» составил рейтинг российских бойцов, которые неплохо себя проявили на международной арене в июле.
5 место
Валентин
Молдавский (6 побед, 1 поражение)
Весовая категория: тяжелая
Кого победил: Карл Сюманатуфа (США, 10-8)
Турнир: Bellator 181 (15 июля, Такервиль, США)
Как победил: единогласным решением судей
Один из учеников
Федора Емельяненко Валентин Молдавский
провел не очень зрелищный поединок
против американца Карла Сюманатуфы.
Это был дебютный бой россиянина в лиге
Bellator, и, в целом, Валентин
выступил неплохо.
Победить досрочно
не удалось. Сюманатуфа не является
топовым бойцов, но фанаты ММА помнят,
какие проблемы он доставил Мэтту Митриону
в 2016 году.
Молдавский
одержал победу единогласным решением
судей в дебютной схватке на территории
соперника, и, именно поэтому попал в наш
традиционный рейтинг.
4 место
Иван Штырков
(11-0)
Весовая категория: тяжелая
Кого победил: Сатоши Ишии (Япония, 15-8-1)
Турнир: RCC BOXING PROMOTIONS (9 июля, Екатеринбург, Россия)
Как победил: техническим нокаутом во втором раунде.
Уральский Халк
продолжает штамповать победы. На этот
раз в Екатеринбург привезли не сбитого
летчика, а вполне добротного бойца из
Японии Сатоши Ишии. Все мы помним, как
в 2011 году Федор Емельяненко нокаутировал
его в первом раунде. Тогда Сатоши только
делал первые шаги в ММА. За шесть лет с
того поединка Ишии набрался опыта и
выступал даже в Bellator. Правда,
неудачно. В американской лиге он провел
два боя и оба проиграл. Но бьется японец
в последнее время с серьезными оппонентами,
мешками, которых, язык не поворачивается
назвать.
Штырков не
форсировал события. Первый раунд ушел
на разведку, а вот во втором россиянин
послал соперника в нокаут. Ходят слухи,
что Штырковым интересуется UFC.
Однако, Уральский Халк не спешит
подписывать контракт с сильнейшей лиге
мира. По его словам, он еще не готов
биться с сильнейшими спортсменами мира.
Ивану сейчас 28 лет, самый пик для
тяжеловеса. Надеемся, что через год-два
мы все-таки увидим его в UFC.
3 место
Сергей Харитонов
(26-6)
Весовая категория: тяжелая
Кого победил: Джеронимо дос Сантос (Бразилия, 39-19)
Турнир: M-1 Challenge 81 (22 июля, Назрань, Россия)
Как победил: болевым приемом на ногу в первом раунде.
После сенсационного
поражения в конце 2016 года нокаутом от
американца Джеви Айяла за 16 секунд
Сергей Харитонов провел уже три поединка
и во всех одержал победы. 22 июля под
открытым небом прямо в горах в Ингушетии
россиянин провел бой против бразильца
Джеронимо дос Сантоса. Казалось, что
Хартионов нокаутирует соперника, однако
поединок с самого начала пошел не по
сценарию. Мондрагон показал, что в стойке
он ничуть не хуже Сергея и потряс его
несколькими сильными ударами, а затем
перевел бой в партер. Это и стало ошибкой
бразильца. Пока он пытался что-то сделать
на настиле ринга, Харитонов мастерски
и неожиданно для всех провел болевой
прием на ногу с помощью своих ног.
После схватки
Сергей извинился перед собравшейся
публикой за то, что бой завершился очень
быстро и не так ярко, как рассчитывал.
Также Харитонов заявил, что хотел бы в
следующем году на турнире в Ингушетии
провести титульный бой в М-1. Любопытно,
что и в Bellator он хочет стать
чемпионом.
2 место
Александра Албу
(3-0)
Весовая категория: наилегчайшая
Кого победила: Кайлин Керран (США, 4-5)
Турнир: UFC 214 (30 июля, Анахайм, США)
Как победила: единогласным решением судей.
Самая атлетичная
россиянка в ММА вернулась в октагон
спустя два года простоя. Ее соперницей
по турниру UFC 214 стала
американка Кайлин Керран, которая до
боя с Албу потерпела два поражения и
стояла на грани увольнения из промоушена.
Ей нужно было обязательно побеждать.
Бой начался с жестких ударов Александры на средней дистанции. Кайлин, поняв, что ей ничего не светит, стала сближаться с россиянкой и наносить удары на ближней дистанции. И это сработало — она сильно разбила нос Албу и моментами выглядела лучше. Александра ответила на это несколькими бросками через бедро и было видно, что в борьбе она превосходит Керран. Первые два раунда Албу выиграла с минимальным преимуществом по очкам, вот в третьем раунде заставила понервничать. Александра устала быстрее, да и все лицо было в крови. Честно сказать, появилась тревога, что американские судьи присудят ей поражение. Однако, все закончилось хорошо. Александра победила по очкам и одержала вторую победу под эгидой UFC. Надеемся, что следующий свой поединок она проведет как минимум через полгода.
1 место
Алексей Олейник
(52-10-1)
Весовая категория: тяжелая
Кого победил: Трэвис Браун (США, 18-7-1)
Турнир: UFC 213 (9 июля, Лас-Вегас, США)
Как победил: удушающим приемом во втором раунде.
40-летний российский тяжеловес продолжает удивлять мир ММА своей борьбой. На турнире UFC 213 его соперником стал американец Трэвис Браун — бойфренд Ронды Роузи, который еще совсем недавно занимал четвертое место в рейтинге лучших бойцов дивизиона.
Бой получился непростым. Американцу даже удалось потрясти Удава. Но, слава Богу, все закончилось в пользу Олейника. Во втором раунде он провел удушение сзади и заставил сдаться Брауна.
Эта победа позволила Алексею приблизиться к топ-10. Сейчас он занимает 11-ю строчку. Кстати говоря, против боя с Олейником отказался Марк Хант. Кто станет следующим соперником российского бойца, пока неизвестно. Хотелось бы, чтобы им стал бразилец Фабрисио Вердум.