Возвращение Корешкова и крутой турнир в Грозном. Главные бои ММА в августе

В Мексике пройдет турнир UFC, лига ACB в Грозном покажет лучших своих бойцов, а ученик Александра Шлеменко Андрей Корешков после потери титула чемпиона Bellator возвращается в американский промоушен. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках ММА, которые состоятся в последний месяц лета.

UFC FIGHT NIGHT 114

«Mexico City Arena», Мехико, Мексика

Дата: 6 августа



Серхио Петтис (США) - Брэндон Морено (Мексика)

Весовая категория: наилегчайшая

Места в мировом рейтинге. Петтис (12-е, бои 15 побед, 2 поражения); Морено (6-е, бои 14-3).



В чем интрига?

Промоутерская компания UFC в августе проведет лишь один турнир, да и тот — в Мехико. В главном поединке бойцовского шоу любимец местной публики Брэндон Морено сразится против американца Серхио Петтиса. На данный момент мексиканец имеет серию из 11 побед кряду. Еще одна удача в «клетке» и он совершенно точно попадет в топ-5 рейтинга лучших бойцов наилегчайшей категории и станет одним из главных претендентов на титул чемпиона UFC, которым сейчас владеет непобедимый Деметриус Джонсон по прозвищу Мышонок.

По мнению букмекеров, именно Морено является фаворитом предстоящего боя. Но американец — соперник не из легких. Последние три боя завершились в его пользу, хоть и победами по очкам. Были повержены Крис Кариасо, Крис Келадес и Джон Морага. Скорее всего, поединок получится вязким и эстетического удовольствия зрителям не доставит. Проигрывать эти парни не привыкли.



Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10

Прогноз: победа Брэндона Морено единогласным решением судей.

ACB 67

Грозный, Чечня, Россия



Дата: 19 августа

Денис Гольцов (Россия) - Мухумат Вахаев (Россия)

Весовая категория: тяжелая (титульный бой)

Места в мировом рейтинге. Гольцов (24-е, бои 19-4); Вахаев (59-е, бои 5-4-1).



В чем интрига?

Российская лига ACB в августе проведет очень неплохой турнир в столице Чеченской республики, в файткарде которого имеются несколько серьезных бойцов. В декабре прошлого года тяжеловес Денис Гольцов стал чемпионом промоушена, победив в тяжелом поединке Салимгерея Расулова. Теперь все тяжеловесы из ростера ACB начали охоту за поясом, который принадлежит Русскому богатырю. Первую защиту Гольцов проведет против Мухумата Вахаева, который за свою карьеру провел десять поединков, но лишь в пяти из них судьи поднимали его руку.

Пусть вас не смущает эта статистика. Вахаев отлично работает в стойке и с борьбой у него проблем нет. Последнее поражение он потерпел в 2015 году и к бою за титул чемпиона ACB он подходит в очень хорошей физической и психологической форме. Вахаев не проигрывает уже четыре боя кряду и надеется забрать пояс у Гольцова.

Если Денис защитит пояс, то уже в следующем поединке может провести реванш против Салимгерея Расулова. Правда, чемпион не горит желанием драться с россиянами. А вот Салимгерей мечтает вернуться на вершину.



Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10

Прогноз: победа Дениса Гольцова единогласным решением судей.

Магомед Магомедов (Россия) - Дин Гарнетт (Англия)

Весовая категория: легчайшая

Места в мировом рейтинге. Магомедов (51-е, бои 13-2); Гарнетт (165-е, бои 8-0-1).



В чем интрига?

Многие российские бойцы начинают «сыпаться» после того, как проигрывают титул чемпиона. Магомед Магомедов в апреле нынешнего года уступил Петру Яну и остался без пояса.

Воспрял ли духом Магомед после той неудачи, мы увидим в бою против небитого британца Дина Гарнетта, который за свою карьеру одержал восемь побед и один поединок свел вничью. Англичанин дебютировал в ACB в марте и нокаутировал Майкла Тобина во втором раунде. Бой против экс-чемпиона — настоящий вызов для него. Если он одержит победу над россиянином, то станет настоящей звездой организации.

И Магомедов, и Гарнетт — великолепные борцы. Вероятно, весь бой пройдет в партере, где победит сильнейший. Но может быть у кого-то из соперников есть джокер в рукаве?



Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

Прогноз: победа Магомеда Магомедова болевым или удушающим приемом.

Салимгерей Расулов (Россия) — Евгений Ерохин (Ерохин)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Расулов (78-е, бои 15-7); Ерохин (29-е, бои 17-5).



В чем интрига?

Евгений Ерохин за свою карьеру в ММА выступал во многих промоушенах, в том числе в американской лиге WSOF. С октября 2013 года по ноябрь 2016 года россиянин не проигрывал. В общей сложности за это время он одержал 12 побед, в том числе над Денисом Комкиным, Бреттом Роджерсом, Джеффом Монсоном и Эмануэлем Ньютоном.

Но эта великолепная серия прервалась в декабре прошлого года, когда Евгений единогласным решением судей проиграл бразильцу Джерониму дос Сантосу, которого совсем недавно победил Сергей Харитонов необычным болевым приемом, и который теперь ждет поединка против Александра Емельяненко в сентябре.

Бой против Салимгерея Расулова станет для Ерохина дебютным в лиге ACB. Если ему удастся одолеть бывшего чемпиона, то вполне вероятно, что он станет ообязательным претендентом на пояс организации. Однако, победить Расулова не так то просто. Он является нокаутером, да и физически очень силен.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

Прогноз: победа Салимгерея Расулова нокаутом.

BELLATOR 182

«Turning Stone Resort Casino», Верона, штат Нью-Йорк, США



Дата: 26 августа

Андрей Корешков (Россия) - Чиди Нжокуани (США)

Весовая категория: полусредняя



Места в мировом рейтинге. Корешков (20-е, бои 19-2); Нжокуани (40-е, бои 17-4).



В чем интрига?

Российскому зрителю не был бы интересен американец Чиди Нжокуани, если бы не его бой против бывшего чемпиона Bellator в полусреднем весе Андрея Корешкова. Россиянин в ноябре 2016 года неожиданно нокаутом проиграл Дугласу Лиме и потерял пояс. Затем Корешков получил травму ноги и несколько месяцев восстанавливался. А совсем недавно ученик Александра Шлеменко женился, с чем мы его и поздравляем.

Надеемся, что новые положительные эмоции помогут Андрею одержать уверенную победу в предстоящей схватке и вернуться в гонку за титулом чемпиона. Корешков является одним из самых зрелищных бойцов промоушена, что продемонстрировал в бою против Бенсона Хендерсона. Его возвращение в «клетку» - настоящий праздник для любитилей ММА.



Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.

Прогноз: победа Андрея Корешкова нокаутом.