Сирота с тугим кошельком. Почему «Зенит» ведет себя, как маленький?

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о новом кадровом векторе суперклуба с берегов Невы.

Сергей Фурсенко дал необходимое пояснение на тему новоявленных аргентинских – двое уже в деле, еще двое на подходе - пристрастий «Зенита»: «Они (аргентинцы) очень хорошо адаптируются к нашим условиям. Да и Манчини хорошо знает аргентинский рынок. В «Манчестер Сити» у него было много аргентинцев».

Добавлю: не только в «МанСити». Если взглянете на состав «Интера» середины нулевых, когда там заправлял Манчини, преобладание аргентинских кадров сразу бросится в глаза: восемь боевых единиц!

Уж не знаю, с чем такое тренерское пристрастие связано. Возможно, Роберто в душе чувствует себя соплеменником Марадоны и Месси. Но это его личное дело.

Подозреваю вот только, что эта личная тема итальянского тренера и сформировала нынешний аргентинский крен «Зенита» на рынке. И ничто другое. Потому что насчет «очень хорошо адаптируются» можно и поспорить. Вспомнить хотя бы пресловутого Кавенаги в «Спартаке» или того парня в ЦСКА, который мигом сник, ощутив могучего конкурента в лице Юрия Жиркова. Кто-то адаптируется, кто-то нет. Ничего особенного в этом смысле у аргентинцев не замечено, пожалуй.

Зато есть с некоторых пор особенное в кадровой политике «Зенита».

«Зенит», всем известно, позиционирует себя как большой клуб. Но ведет себя – как маленький. У большого клуба, помимо туго набитого кошелька и простираемых в разные стороны амбиций, обязательно должны иметься некие свои ценности. И свое ноу-хау.

Вы находите у «Зенита» последних лет марку фирмы? Я не нахожу никакой, кроме широко раскрытого кошелька. А нахожу поразительное сходство с флюгером.

Началось, помните, с решения конкретной задачи – какого бы нанять тренера, чтобы драгоценный Халк раскрыл себя во всей красе. Ну и позвали Виллаша-Боаша. Так и пошло: бабка за дедку, Жучка за внучку.

Подтянули игроков, удобных и привычных Боашу. Сформировали обильную португало- и испаноговорящую диаспору – дабы командир игры почувствовал себя в родной стихии.

Потом пригласили Луческу. Тот, вся Восточная Европа в курсе, бразилец душой. За чем дело стало – начали таковые подтягивать. Жулиано, Эрнани. И еще бы, должно быть, пару-тройку подтянули, да Луческу, вот незадача, оказался не тем, на кого в его лице рассчитывали.

Теперь, с Манчини, значится, аргентинцы в повестке дня. А рекруты времен Боаша и Луческу, от Нету до Эрнани, тотчас превратились в непрофильные активы. И их надо куда-то сбагрить.

Нет, не похож «Зенит» на большой клуб в этом своемжгучем желании прогнуться перед каждым новым командиром игры – какую и из кого команду желаете нам построить, любезнейший?

И напрашивается парадоксальное сравнение. Сирота-детдомовец – вот что такое сегодняшний «Зенит». Он словно обойден родительским воспитанием. И нет у него ни устоев, ни ценностей. Только и ждет, кто бы его усыновил и вразумил…