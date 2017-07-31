Новички ЦСКА уже рвут соперников. И обещают прибавить

Интервью новобранца армейцев Константина Окулова, забросившего три шайбы в двух первых матчах за московский клуб.

Минувшим летом в КХЛ только и разговоров было о том, сколь мощно усилился ЦСКА. И первые же матчи армейцев в межсезонье подтвердили возросшую силу атаки московского клуба.

В двух первых поединках, которые красно-синие провели в Москве против «Сибири», ЦСКА забросил девять шайб (4:0, 5:2)! И все они оказались на счету новобранцев – по два голу у Сергея Шумакова («Сибирь»), Антона Бурдасова («Авангард») и вернувшегося из НХЛ Романа Любимова («Филадельфия»). Еще три – у Константина Окулова («Сибирь»).

При этом в резерве у ЦСКА еще все игроки уровня сборной России, которые начали подготовку к сезону позднее (из-за участия в ЧМ-2017) и пока не готовы к контрольным матчам.

Однако даже и без них атакующая мощь армейцев очевидна.

- Как забил первый гол за ЦСКА? Да просто пас хороший получил. Мне оставалось только убежать один на один и забросить шайбу, - рассказывает о своей дебютной шайбе за армейцев Константин Окулов. – В этом голе гораздо больше заслуги Вячеслава Основина. А я просто завершил начатую им комбинацию. Он видел, что я бегу и выложил шайбу прямо мне на ход.

- Вам не показалось, что «Сибирь» в атаке сыграла очень слабо?

- Это уже не ко мне вопрос, а тренерам и форвардам новосибирцев. Я играю за ЦСКА.

- Еще одно наблюдение – сибиряки против вас играли особенно зло и жестко.

- Не думаю, что кто-то намеренно это делал. На льду мы все противники. Не важно кто за кого раньше играл. Наоборот, мы после матча очень дружно с ребятами из «Сибири» пообщались. Отошли, поговорили.

- Тогда расскажите о том, как прошел первый сбор и о готовности армейцев к сезону.

- Хорошо все было. Главное, что мы начали привыкать друг к другу и становиться одной большой семьей. В прямом смысле этого слова – и в раздевалке, и на льду. Много общаемся – и с тренерами, и между собой. Для, меня, как для новичка армейцев, это важно. А так пахали и на льду, и на землею И еще прибавим!

- Но вы то пришли в ЦСКА не один, а еще с двумя товарищами из «Сибири».

- Это, конечно, нам всем помогло. Проще было влиться в коллектив. Повезло еще и в том, что многих игроков ЦСКА я знаю по выступлениям за сборную. Встретили нас хорошо.

- Вас не пугает высочайшая конкуренция в нынешнем ЦСКА? Ведь в команде с ходу можно насчитать шесть звеньев, каждое из которых тянет на ударное.

- Это хорошо. Значит все будут постоянно стараться стать еще лучше. Доказать тренеру, что именно я должен быть в основном составе. Понятно, что сделать это будет нелегко. Но конкуренция – всегда к лучшему.

- В команде вы освоились, а в Москве?

- Вот недавно переехал с женой в квартиру и начал обживаться. Сейчас вот посуду покупаем. Пока у меня ежедневно один маршрут – дом, работа, стадион. Ничего толком не успел посмотреть.

- Столица поначалу многих шокирует.

- Да что тут может напугать? Все как везде… Вот пробки, если только.