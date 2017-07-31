Чудо на паркете! Как Россия США в баскетбол побеждала

Этот матч болельщики, причем не российские, уже называют Miracle on wood, что на русский язык можно перевести как «Чудо на паркете» - по аналогии с названием фильма «Чудо на льду» (Miracle on Ice) о победе американских хоккеистов над сборной СССР на зимней Олимпиаде 1980 года в домашнем Лейк-Плэсиде.

Классический финал

Речь идет о финале юниорского чемпионата мира по баскетболу, который проходил в Италии. В решающем поединке встречались сборные США и явные аутсайдеры из сборной России.

Почему явные? Все просто – последние шесть чемпионских титулов завоевали именно американские баскетболистки – они доминировали в юниорском баскетболе с 2005 года.

На прошлом чемпионате мира, который, кстати, проходил в России, звездно-полосатые в финале переиграли как раз нашу команду со счетом 78-70. Еще двумя годами ранее была повержена сборная Франции со позорным счетом 61-28. Теперь вы понимаете, почему американки являлись явными фаворитками финала?

И тут политика…

Не хотелось бы примешивать ко всему этому политику, но нас буквально заставляют проводить какие-то аналогии. Представьте себе: в финале встречаются сборные России и США, а судит все это дело Микола Амбросов из Украины.

И если бы к судье не было вопросов по игре… Но они были. Их было достаточно. Даже англоязычные болельщики, которые следили за матчем в прямой трансляции в YouTube возмущались

«Опять тупые янки проиграли России, несмотря на то, что судьи помогали им на протяжении всей игры», - пишет пользователь под псевдонимом WOOPEE под видео на официальной странице FIBA.

Чудо!

Но Россия смогла совершить настоящее чудо, которое, однако, начало встречи отнюдь не предвещало. С первых минут сборная США устремилась вперед – 9-2 уже на старте встречи. В итоге американки смогли пронести это преимущество через всю первую половину встречи – 22-17 после первой четверти и 42-36 после второй.

Во второй половине сборная России совершила мощный скачок и усадила игру на так называемые качели – первенство в матче переходило от команды к команде буквально каждую минуту – 62-60 после третьей четверти, но уже в пользу наших девчонок.

Старались все, но успешнее остальных это делали два лидера нашей команды центровая Мария Вадеева (надежда нашего баскетбола) и форвард Раиса Мусина. В итоге первая набрала 26 очков, сделав 18 подборов, что в баскетболе называется дабл-дабл. Вторая и вовсе стала лучшим снайпером матча – 33 очка при 11-ти подборах.

Именно их действия и предрешили исход встречи в концовке. Россия победила со счетом 86-82 и впервые в своей истории выиграла золотые медали юниорского чемпионата мира по баскетболу. До этого побеждала лишь сборная СССР, зато дважды подряд – в 1985 году в США и в 1989 году в Испании. Мария Вадеева стала самым ценным игроком турнира – она была первой и по набранным очкам в среднем за игру и по количеству подборов.

Вы только посмотрите на наших девчонок!