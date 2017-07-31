Детское войско. Как в Китае зарабатывают на поединках 12-летних ребят

Китайский подпольный клуб по смешанным единоборствам попал под следствие. В этой школе занимались и сражались в жестоких и кровопролитных боях 12-летние дети.





В клубе «Энбо» занимаются более 400 юношей, большинство из которых дети-сироты. Этот факт вызвал очень большую волну критики в адрес клуба, что и привлекло внимание следственных органов. Бойцовский клуб организовал бывший полицейский по имени Энбо в 2001 году для детей из бедных районов Китая. Для того чтобы устроить сирот в свой клуб законно, бывший полицейский усыновлял их.

Общественность об этой школе узнала благодаря документальному фильму, который разместили в сети Интернет на Pear Video - популярной китайской альтернативе YouTube.

Сами дети очень довольны своим занятием – они живут от тренировки до тренировки. Один из учеников, 14-летний Сяо Ву рассказал, что его жизнь в клубе намного лучше, чем была дома. Когда его родители умерли, он не хотел уходить из клуба и возвращаться домой. Он мечтает пойти по стопам своего кумира Конора Макгрегора и сражаться на чемпионатах по смешанным единоборствам.

«Еда здесь намного лучше, чем дома, есть одежда и место для проживания. А если я вернусь домой, то мне придется быть пастухом скота или свиней, быть нищим или бандитом», - говорит Сяо Ву.













Клуб существует на доходы, полученные от организации детских коммерческих боев, которые приносили огромную прибыль.







С одной стороны хорошо, что дети занимаются спортом, а не ударяются во все тяжкие бедной китайской жизни. Но с другой стороны, бои по смешанным единоборствам в 12 лет могут поставить под угрозу здоровье и даже жизнь. Какую истинную цель преследуют организаторы клуба – воспитать здоровых и крепких мальчишек, или же заработать денег на детских боях? Кому нужны эти дети-сироты? Кто их будет искать, если что-то с ними случится?

Отметим, что в прошлом году в России разразился настоящий скандал, когда первые три боя Гран-при WFCA «Ахмат» прошли с участием несовершеннолетних детей Рамзана Кадырова. Тогда это событие вызвало большой резонанс в спортивной и политической общественности России. В дело пришлось вмешаться президенту Союза ММА России Федору Емельяненко. Он отметил, что детям до 12-ти лет запрещено драться по мужским правилам. Разрешается выступать с 12-летнего возраста и только в специальном обмундировании.





На фотокадрах видно, что в китайском клубе дети тренируются в шлемах и щитках, но во время коммерческих боев в «клетке» на них только перчатки. Возмущает тот факт, что такое зрелище привлекает внимание взрослых состоявшихся людей, которые и в России, и в Китае заплатили деньги, чтобы посмотреть на маленьких детей, как на римских гладиаторов.

В тексте используются фотографии AFP