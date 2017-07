Топ-10 шоу-матчей в истории Dota 2

Источник фотографии: media.epicenter.gg

Не так давно подошло к концу голосование за участников шоу-матча The International 2017. Имена победителей еще не объявлены, но круг игроков в целом определен — 3-4 представителя Китая, звезды Запада и, если повезет, один из игроков Virtus.pro. Веселья не планируется: Valve выделили победителям матча внушительную сумму в $100,000, так что каждый будет максимально сосредоточен на игре. По сути, обычный паблик на среднем рейтинге 8000. О том, какие шоу-матчи должны стать примером любому организатору — в специальном материале «Советского спорта».



The Final Match

Июль 2017 — Лима, Перу

Команда Benjaz: Timado, Loda, Era, fng, зритель

Команда vanN: tavo, Kingteka, Smash, VANSKOR, зритель



За примером далеко ходить не нужно — на первом международном LAN-турнире в Перу шоу-матч с ударением на «шоу» получился просто бесподобным. Игроки исполняли самые неожиданные вещи как в самой игре, так и на сцене: менялись местами, мешали соперникам и просто веселились. Удовольствие, кажется, получили все — зрители, комментаторы и сами игроки.





Один из участников матча Артем «fng» Баршак позже скажет — все зависит от того, чего ждут организаторы.



«Если нашей задачей было создать шоу, то я надеюсь, что справился. Я показал им типичного русского друга в паблике. Шведы просто бегали и играли в удовольствие, как, в общем-то, и все. Timado купил 3 Ring of Aquila, я у него потом одну своровал.



Вообще нужно понимать, для чего организаторы его проводят. Если это игра с призовым фондом, то было бы глупо не играть в полную силу. Если им нужно именно шоу, чтобы все посмеялись и повеселились, то тебе просто нужно быть «мемером». Спамить что-то в чат, заниматься всякой фигнёй».



Игрок Team Spirit также добавляет — это весело, но если делать такое всегда, это быстро надоест. Логично, что организаторы порой избирают другой путь.



Dota 2 Asia Championships 2017

Апрель 2017 — Шанхай, Китай

Сборная Китая: Burning, Sccc, rOtk, fy, Faith_bian

Сборная мира: Miracle, Suma1L, iceiceice, Envy, JerAx



Не секрет, что любая китайская команда играет не только за тэг — но играет и за страну. Пятерка из Поднебесной, причем неважно, какая именно, всегда должна быть лучше, чем западные соперники. Так, организаторы супер-турнира решили внести противостояние Китая и всего остального мира в рамки матча всех звезд.



Для повышения зрелищности был использован режим Reverse Captain’s Mode, позволяющий выбирать героев не себе, а сопернику. Несмотря на то, что JerAx вынужден был сражаться на Bloodseeker, а fy на Drow Ranger, все десять игроков сыграли в полную силу. В итоге сборная Китая все же уступила команде звезд, хотя без победы своих публика не осталась — через несколько часов чемпионом турнира станет IG.





The International 2014

Август 2014 — Сиэтл, США

Команда rOtk: Puppey, s4, BurNing, n0tail, Ferrari

Команда XBOCT: Dendi, Loda, iceiceice, Arteezy, ChuaN



История шоу-матчей на The International началась в 2013 году — правда, тогда матч прошел в тестовом режиме. А уже на следующем турнире команда Гейба Ньюэлла подготовила настоящую бомбу, причем в прямом и переносном смысле: выбранный Arteezy персонаж превратился в еще невыпущенного героя Techies, о котором в коммьюнити давно ходили самые разные слухи.



Несмотря на то, что Артур полностью провалил представление геймплея — позже он признается, что до того шоу-матча на Techies не играл ни разу — подобные анонсы стали для Valve доброй традицией. Жаль только, что в этом году чего-то нового мы вряд ли увидим: рисковать двадцатью тысячами долларов за победу игрок вряд ли захочет.





The International 2015

Август 2015 — Сиэтл, США

Команда n0tail: iceiceice, Suma1L, Arteezy, Burning, xiao8, зрители

Команда ChuaN: Dendi, Mushi, Fear, Hao, Ferrari, Puppey, зрители



Два года назад разработчики приготовили другой сюрприз — причем пришелся он по вкусу и зрителям в зале, и простым любителям Dota 2 по ту сторону экрана. Новый режим «10 vs 10» предусматривал участие в каждой команде пяти профессионалов и пяти счастливчиков из зала — а главным сюрпризом вечера стал Dendi в костюме Pudge. Позже он со смехом будет делиться впечатлениями:



«Впервые играли «десять на десять», и это был просто какой-то дурдом. Когда с меня сняли маску, я затряс головой и про себя подумал: «Извините меня, люди вокруг» — пот летел во все стороны. Было просто потрясающе, я тогда здорово повеселился!»





The International 2016

Август 2015 — Сиэтл, США



Год назад, увы, удивить коммьюнити Valve не удалось, скорее наоборот. Голосование для владельцев компендиума было отменено — зато разработчики пригласили почти 40 игроков в арену. Участников шоу-матча в итоге выбирали обычные зрители из зала; конечно, составом команд оказались довольны не все, да и участи игроков, которых пригласили «пять минут постоять», тоже позавидуют не многие.



Ничего кардинально нового разработчики тоже не показали. Все тот же режим «десять на десять», анонс давно известного нового героя и… кажется, все. Да, было весело, но крутой атмосферы многие почему-то не ощутили. Возможно, сыграли свою роль и слухи — все вокруг тогда говорили, что Valve подготовили для шоу-матча что-то невероятное. Но увы.



DreamLeague Season 1

Июнь 2014 — Йончоппинг, Швеция

KAPPA: Cyborgmatt, zai, Bulldog, Bruno, ppd

Alliance: s4, Universe, MSS, 2GD, Shane



А ведь «10 на 10» — не самый забавный из существующих режимов. До появления пользовательских карт намного интереснее казался Ability Draft, в котором герои менялись способностями. Получалось весьма круто — и тогда организаторы DreamLeague использовали новое развлечение в своих целях. Жаль, что эра продлилась недолго: на место ушедшему в забвение Ability Draft пришли кастомки и другие режимы, да и матчей всех звезд после «бума компендиумов» в 2014-2015 стало намного меньше.





The Summit 2

Декабрь 2014 — Лос-Анджелес, США

DDTDG: iceiceice. SingSing, BigDaddy, Puppey, Black

Kaipi: Arteezy, Smash, Fear, Aui_2000, Envy



Кстати, про другие режимы — на The Summit в декабре 2014 года был сыгран мод ARDM. Каждая команда получала по 40 очков, но после каждой смерти один балл исчезал, а погибший герой заменялся другим, совершенно случайным. За таким форматом посмотреть тоже было довольно интересно, но BTS опыт почему-то показался не таким удачным: несмотря на домашнюю атмосферу ивента и настрой игроков на такого рода события, на большинстве будущих событий The Summit шоу-матча предусмотрено не было.





SLTV StarSeries Season X

Октябрь 2014 — Киев, Украина

Команда BigDaddy: Dendi. Loda, Puppey, Fear, Envy

Команда God: XBOCT, Bulldog, KuroKy, Arteezy, SingSing



Впрочем, чего не хватило двум предыдущим шоу-матчам, вполне ясно. Все-таки такого рода матчи не только должны быть веселыми для просмотра — шоу должно быть и на самой сцене, с участием игроков и медиа-звезд. Хороший пример — разобранное на цитаты превью киевского матча всех звезд. Знакомые каждому русскому крики n0tail и придуманная God на ходу история о своей команде запомнились зрителям в КиберАрене надолго.



А режим, кстати, был вполне обычным. Разве что Cyborgmatt перед игрой забыл отключить чит-коды: впрочем, игроки заметили это далеко не сразу.





EPICENTER S2

Май 2017 — Москва, Россия

KBU: NS, XBOCT, Dread, 4ce,Inmate

Filler Pick: Merlini, GoDz, WinteR, Fogged, Purge



В последнее время подобных матчей становится меньше: свои трудности мешают и организаторам, и игрокам. А нужны ли для крутого шоу именно профессионалы? На минувшем супер-турнире в Москве EPIC Esports Events нашли крутой выход: игру между русскоязычными и англоязычными аналитиками комментировали про-игроки. Посмотреть на смену позиций было очень интересно — тем паче, что наших ребят из КБУ знал каждый их десяти тысяч зрителей в зале.





Betway Arena King of the Hill

Март 2017 — онлайн

Virtus.pro: RAMZES666, Noone, 9pasha, Lil, Solo

Team Spirit: 633, Iceberg, DkPhobos, VANSKOR, fng



Как и в любом виде спорта, в киберспорте популярны промо-матчи. Они вызывают больше внимания, потому как товарищеских матчей как таковых у коллективов по Dota 2 нет. Серия «Царь горы» проводилась раз в две недели в течение этой весны и представляла собой шоу-матч между принципиальными соперниками, разыгрывая внушительную для одной серии сумму в $5,000.



Поединок между двумя СНГ-коллективами вышел очень крутым — несмотря на явное превосходство Virtus.pro в классе, команды играли в свое удовольствие, показывали самые смелые наработки и поддерживали друг друга в чате. В итоге были сыграны все пять матчей серии, «мишки» победили со счетом 3:2.