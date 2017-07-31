«Спартак» – «Краснодар»: у кого копыто крепче?

«Спартак» с «Краснодаром» сыграли первую встречу не так давно – 15 июля 2009 года в рамках 1/16 Кубка России, которая завершилась победой первых. Примечательно, что первые две встречи были именно в плей-офф Кубка России, дальнейшие 12 игр проходили исключительно в Чемпионате России. Во втором круге прошедшего Чемпионата России команды первый раз сыграли вничью. На своем поле «Краснодар» дважды уступал, но Федор Смолов с пенальти сделал счет 2:2, который и стал итоговым. В этом противостоянии «Спартак» одержал 10 побед, забив 27 мячей, «Краснодар» смог добиться 3х побед и забить 21 гол.

Ориентировочные составы

«Спартак»: Ребров, Петкович, Джикия, Боккетти, Дмитрий Комбаров, Глушаков, Промес, Фернандо, Мельгарехо, Бакаев, Зе Луиш

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Петров, Газинский, Классон, Жоазиньо, Подберезкин, Перейра, Вандерсон, Игнатьев

Кто не выйдет на поле

Точно игру пропустят оба травмированных игрока «Спартака» - Сердар Таски и Роман Зобнин. У «Краснодара» не выйдут на поле Торнике Окриашвили и Федор Смолов. Полузащитник Павел Мамаев и основной вратарь Станислав Крицюк под вопросом.

Погода во время матча

По данным Gismeteo, погода обещает быть ясной, температура воздуха +23 °C, осадков не ожидается.

Интересные факты

Первые две победы «быков» были одержаны дома в 2014 году в разных сезонах чемпионата России, но с одинаковым счетом 4:0. Этот счет и является самым крупным в истории их противостояний.

Последняя, и она же единственная в гостях, победа «Краснодара» была 8 марта 2015 года.

Все три победы шли подряд, дальше трижды побеждал «Спартак», но не так уверенно.

«Красно-белые» также имеют в своем активе победу со счетом 4:0, добытою в 2011 году на стадионе «Лужники.

В самом результативном матче было забито 6 голов – со счетом 4:2 «Краснодар» уступил на своем поле 25 сентября 2011 года.

Самое высокая позиция для «Краснодара» - 3е место в сезоне 2014/2015. После 4-5 места.

За все время существования, с февраля 2008 года, «Краснодар» ни разу не становился чемпионом турнира, всегда занимал 3-5 места. Только благодаря финансовым сложностям других команд, он выходил в первый дивизион и в премьер-лигу.

Прогноз на матч

В матче Лиги Европы «быкам» повезло и игра хоть и закончилась победой, но, увы, не придаст им больше сил. Это первая серьезная проверка «Краснодара» в новом сезоне, за три игры с не очень сильными соперниками одержаны три разумеющиеся, но ничего не значащие победы. Что нельзя сказать о «Спартаке»: два дерби подряд и отдых в Уфе должны настроить команду должным образом. Массимо способен выставить тот состав, который обыграет «Краснодар». «Спартак» как чемпион, только раз проигравший на своем поле в том сезоне, должен-таки добиться первой победы в этом чемпионате. Подопечные Карерры могут одержать победу с преимуществом не менее чем в 2 мяча.

Где купить билеты

Билет на футбольный матч можно купить в кассах стадиона «Открытие Арена», в фан-клубе «Фратрия» и на официальном сайте «Спартака». Цена билета от 800 рублей за штуку.

Где смотреть матч 3го тура РФПЛ 2017/2018 «Спартак» - «Краснодар»?

Прямую трансляцию матча «Спартак» - «Краснодар» смотрите на нашем сайте, а также на «Матче» 31 июля в 19:30 по московскому времени.

Матч Спартак - Краснодар Судья: Сергей Лапочкин (Россия) Место и дата 31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция



