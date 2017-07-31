Скандал в «Динамо»: почему клуб не надел траурные повязки?
27 июля 2017 года ушел из жизни легендарный советский
хоккеист и футболист Валерий Маслов, большую часть своей карьеры посвятивший
московскому «Динамо».
Бело-голубые проводили матч третьего тура чемпионата России
по футболу против грозненского «Ахмата» на выезде 29 июля.
Перед игрой клубы и болельщики почтили память замечательного
спортсмена и тренера минутой молчания, после чего прозвучал свисток стартовый
свисток.
«Динамо» спохватилось только в перерыве…
Многие сразу обратили на это внимание, многие – потом: в
первом тайме московское «Динамо» играло без траурных повязок. Все бы ничего,
если бы футболисты «Ахмата» тоже были без черных повязок. Но у грозненских
игроков знак траура присутствовал.
«Не можем не сказать. В память о Валерии Маслове «Ахмат»
играл в траурных повязках. В «Динамо» спохватились только в перерыве...» - написал
один из самых популярных фанатских ресурсов московского «Динамо» Fcdin.com у себя в социальных
сетях сразу после поражения «Динамо» со счетом 0:2.
Ну и теперь не можем не сказать. В память о Валерии Маслове «Ахмат» играл в траурных повязках. В «Динамо» спохватились только в перерыве...— Fcdin.com (@fcdincom) July 29, 2017
Во втором тайме траурные повязки у игроков московской
команды появились. Со стороны все это выглядело, как недосмотр, который
исправили в перерыве. Болельщики это восприняли, как продолжение бардака в
команде и проявление неуважения у ушедшему ветерану.
Одни эмоции…
Но и у «Динамо» есть своя правда. Активнее всего в
социальных сетях эту правду до критиков пытался донести специалист по работе с
болельщиками московского клуба Антон Дорофеев:
«Минута молчания, траурные повязки, фото на табло всегда
делаются по инициативе того клуба, к которому ушедший имел отношение. В данном
случае ФК «Динамо» согласовал всё это с РФПЛ и обратился к ФК «Ахмат», т.к.
именно принимающая сторона после согласования с лигой должна всё это
организовывать. Траурные повязки, как и все остальные атрибуты, не везутся из
Москвы», - ответил представитель клуба на претензии в социальных сетях.
Дальше в комментариях было много эмоций. Однако вся
дискуссия сводилась к тому, что «Динамо» обо всем позаботилось вовремя и имела
место простая техническая накладка. Единственное, на что Дорофеев не пошел –
открытые обвинения клуба «Ахмат» в том, что по их вине у «Динамо» в первом
тайме не было траурных повязок.
Отдали свои?
Мы уже сказали, что во втором тайме недоразумение было
исправлено – московское «Динамо» вышло на игру уже с траурными повязками на
руках. Однако от этого меньше вопросов не стало. Наоборот, - прибавилось.
Дело в том, что клубу «Ахмат» в свою очередь на второй тайм
появился уже без траурных повязок. Логичный вывод – игроки чеченской команды
отдали «Динамо» свои повязки на второй тайм.
«Во втором тайме Ахмат отдал нашим повязки. Хотелось бы
получить ответ, что там вообще творилось и кто виноват» - продолжает вопрошать
ресурс Fcdin.com.
Во втором тайме Ахмат отдал нашим повязки. Хотелось бы получить от @FCDM_official ответ, что там вообще творилось и кто виноват— Fcdin.com (@fcdincom) July 29, 2017
Вот какое объяснение произошедшему нашлось у представителя
московского «Динамо»:
«Второй комплект траурных повязок появился к 10 минуте
матча. Поэтому надели их только во втором тайме. Куда пропали повязки у «Ахмата»
не выяснял. Да и не интересно. С появлением повязок у наших это не связано».
С «Динамо», если следовать этой логике, все понятно: добыли
повязки по ходу первого тайма и надели их в перерыве. Тогда как понять решение
чеченского клуба на второй тайм выйти без черных повязок? Ведь это не похоже на
случайность. Это не один или два игрока в перерыве сняли повязки и забыли их
надеть. Это явно централизованное решение всей команды.
В общем, в сухом остатке имеет во что: ФК «Ахмат» надел траурные повязки в память о ветеране «Динамо», москвичи – нет: Неловкий
момент, когда именно ты сам – инициатор…
Кстати, пока продолжалась вся эта кутерьма с траурными
повязками, на Троекуровском кладбище в Москве с 12:30 понедельника проходило
прощание с легендарным спортсменом Валерием Масловым.