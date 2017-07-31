Скандал в «Динамо»: почему клуб не надел траурные повязки?

27 июля 2017 года ушел из жизни легендарный советский хоккеист и футболист Валерий Маслов, большую часть своей карьеры посвятивший московскому «Динамо».

Бело-голубые проводили матч третьего тура чемпионата России по футболу против грозненского «Ахмата» на выезде 29 июля.

Перед игрой клубы и болельщики почтили память замечательного спортсмена и тренера минутой молчания, после чего прозвучал свисток стартовый свисток.

«Динамо» спохватилось только в перерыве…

Многие сразу обратили на это внимание, многие – потом: в первом тайме московское «Динамо» играло без траурных повязок. Все бы ничего, если бы футболисты «Ахмата» тоже были без черных повязок. Но у грозненских игроков знак траура присутствовал.

«Не можем не сказать. В память о Валерии Маслове «Ахмат» играл в траурных повязках. В «Динамо» спохватились только в перерыве...» - написал один из самых популярных фанатских ресурсов московского «Динамо» Fcdin.com у себя в социальных сетях сразу после поражения «Динамо» со счетом 0:2.

Ну и теперь не можем не сказать. В память о Валерии Маслове «Ахмат» играл в траурных повязках. В «Динамо» спохватились только в перерыве... — Fcdin.com (@fcdincom) July 29, 2017

Во втором тайме траурные повязки у игроков московской команды появились. Со стороны все это выглядело, как недосмотр, который исправили в перерыве. Болельщики это восприняли, как продолжение бардака в команде и проявление неуважения у ушедшему ветерану.

Одни эмоции…

Но и у «Динамо» есть своя правда. Активнее всего в социальных сетях эту правду до критиков пытался донести специалист по работе с болельщиками московского клуба Антон Дорофеев:

«Минута молчания, траурные повязки, фото на табло всегда делаются по инициативе того клуба, к которому ушедший имел отношение. В данном случае ФК «Динамо» согласовал всё это с РФПЛ и обратился к ФК «Ахмат», т.к. именно принимающая сторона после согласования с лигой должна всё это организовывать. Траурные повязки, как и все остальные атрибуты, не везутся из Москвы», - ответил представитель клуба на претензии в социальных сетях.

Дальше в комментариях было много эмоций. Однако вся дискуссия сводилась к тому, что «Динамо» обо всем позаботилось вовремя и имела место простая техническая накладка. Единственное, на что Дорофеев не пошел – открытые обвинения клуба «Ахмат» в том, что по их вине у «Динамо» в первом тайме не было траурных повязок.



Отдали свои?

Мы уже сказали, что во втором тайме недоразумение было исправлено – московское «Динамо» вышло на игру уже с траурными повязками на руках. Однако от этого меньше вопросов не стало. Наоборот, - прибавилось.

Дело в том, что клубу «Ахмат» в свою очередь на второй тайм появился уже без траурных повязок. Логичный вывод – игроки чеченской команды отдали «Динамо» свои повязки на второй тайм.

«Во втором тайме Ахмат отдал нашим повязки. Хотелось бы получить ответ, что там вообще творилось и кто виноват» - продолжает вопрошать ресурс Fcdin.com.

Во втором тайме Ахмат отдал нашим повязки. Хотелось бы получить от @FCDM_official ответ, что там вообще творилось и кто виноват — Fcdin.com (@fcdincom) July 29, 2017

Вот какое объяснение произошедшему нашлось у представителя московского «Динамо»:



«Второй комплект траурных повязок появился к 10 минуте матча. Поэтому надели их только во втором тайме. Куда пропали повязки у «Ахмата» не выяснял. Да и не интересно. С появлением повязок у наших это не связано».

С «Динамо», если следовать этой логике, все понятно: добыли повязки по ходу первого тайма и надели их в перерыве. Тогда как понять решение чеченского клуба на второй тайм выйти без черных повязок? Ведь это не похоже на случайность. Это не один или два игрока в перерыве сняли повязки и забыли их надеть. Это явно централизованное решение всей команды.

В общем, в сухом остатке имеет во что: ФК «Ахмат» надел траурные повязки в память о ветеране «Динамо», москвичи – нет: Неловкий момент, когда именно ты сам – инициатор…

Кстати, пока продолжалась вся эта кутерьма с траурными повязками, на Троекуровском кладбище в Москве с 12:30 понедельника проходило прощание с легендарным спортсменом Валерием Масловым.

