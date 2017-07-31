Гендиректор «Тосно»: Мы для «Зенита» – шесть очков? Три они уже взяли...

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко – о поражении от «Зенита», покупке Мирзова и драке на секторе «Тосно».

­– Поражение от «Зенита» получилось достойное. Согласны?

– Если честно, на душе спокойно за команду. Мы проявили характер. После матча зашел в раздевалку, а ребята обнимаются, поддерживают друг друга. Дух присутствует. Мы отдали много сил, но выглядели достойно. Есть моменты, над которыми нужно работать: начало встречи было неудачное, первые 5-7 минут немного переволновались, но после гола заиграли увереннее. В плане организации и игровой дисциплины ребята все выдержали. Понятно, что обыграть «Зенит» сложно, каждый матч с такой командой очень энергозатратный: постоянно надо обороняться. Но у нас были предпосылки для хороших атак. Видел, что по угловым и ударам в створ мы обыграли «Зенит». Наверное, основная причина поражения – нехватка опыта, тем же игрокам атаки: чуть хромает реализация. По мнению экспертов, а также болельщиков «Зенита» и «Тосно» – наша команда выглядела достойно. Переживать не стоит, очки мы будем брать с командами, которые нам по силам. Понятно, что календарь у нас непростой: «Краснодар», «Зенит», потом через тур ЦСКА и «Локомотив», но, может, нам так и лучше. Наберемся опыта, а затем и ребятам станет легче.

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– Многие перед игрой иронизировали, что «Тосно» для «Зенита» в РФПЛ – гарантированные шесть очков.

– Три они уже взяли… Уверен, во втором круге борьба будет еще интереснее и бескомпромисснее. Убежден, болельщики получат удовольствие от игры, как они получили его в первом матче. Хочется, чтобы фанаты «Зенита» поддерживали наших фанатов. Думаю, отношения у нас будут дружественные, тесные: когда к нам приедут московские команды, они придут и поддержат «Тосно». Сама атмосфера на стадионе мне понравилось.

– В начале второго тайма болельщики «Тосно» начали конфликтовать с сотрудниками ОМОНа. Что случилось?

– Если честно, пока не знаю. Знаю, что на трибуне был ОМОН. Наш безопасник сказал, что ничего серьезного там нет. Зажжение файеров – нормальная ситуация для нашего футбола, никакого хулиганства и провокаций там не было, и быть не могло. Я прекрасно знаю наших фанатов: до драки бы не дошло. Мне очень понравилось, что «Петровский» почти полностью был забит, на трибунах была дружественная атмосфера. Ну и, конечно, хорошая игра, которая дает нам уверенность в себе и в том, что у нашей команды все впереди. С такой игрой мы можем биться за десятку, я уже не говорю о том, что мы должны остаться в РФПЛ. В общем, после игры хороший осадок на душе.

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– Ощущали себя хозяином на «Петровском»?

– Не скажу, что мы были в гостях. Мы действительно хозяева. Да, фанатов «Зенита» было больше, они организованнее. Но на центральных сектора люди пришли болеть не только за «Зенит», им также интересна наша команда. Думаю, они получили огромное удовольствие от игры. Надеюсь, что они же пойдут и на другие матчи нашей команды.

– Всего три дня в команде Резиуан Мирзов, но ему уже доверили сыграть против «Зенита» 20 минут.

– Мы на него рассчитываем. Давно хотели заполучить Мирзова. Так получилось, что мы взяли его в аренду уже из «Ростова». Мне кажется, что это очень сильный и перспективный игрок. Да, он долго не играл в «Ахмате» – не знаю, по каким причинам. Но с «Зенитом» он сыграл очень достойно. Уверен, он нам в дальнейшем очень поможет.

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