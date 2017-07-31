Внезапные партнеры Кови и пара главному новичку. Любопытное из первого матча СКА

СКА выиграл первую товарищескую игру у «Йокерита» 4:1. В этом матче хватало и странностей, и любопытных деталей.

Шипачева и Дадонова больше нет. С кем теперь Гусев?

Делать выводы о том, какое звено первое, а какое – третье по заявке на первый товарищеский матч точно неправильно. Поэтому смотрим в первую очередь на сочетания.

К штабу Олега Знарка автоматически, с учетом прошлого сезона, возникает два вопроса: сохранится ли тройка Ковальчук – Дацюк – Плотников и кто теперь будет партнерами Никиты Гусева. Отвечать на первый пока рано: СКА поехал в Финляндию не в полном составе, только заявкой на конкретный матч плюс третий вратарь. Дацюк и Плотников остались в Петербурге – их, видимо, мы увидим на турнире в Сочи.

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Ковальчук отыграл в неожиданном сочетании с Александром Хохлачевым и центрфорвардом Данилой Квартальновым, их звено в итоге для протокола ничего не сделало. А Гусев забросил победную шайбу – с передач Виктора Тихонова и Максима Карпова. Как раз в такой конфигурации этих ребят заявили, и это гораздо больше похоже на реальность, чем вариант Ковальчука.

Тихонов с Карповым – люди, способные по обстоятельствам разными способами дополнять техничного Гусева: они могут и поддержать игру в пас, и пободаться-подраться ради свободных зон для Никиты. Компоновка, возможно, и неокончательная. Но на первый взгляд перспективная. Такое звено вполне может быть вторым-третьим в СКА, а раз в нем нет легионеров – любые как минимум двое способны с пользой провести время перед Олимпиадой.

С кем объединили Гаврикова?

Андрей Зубарев тоже остался в Петербурге – там приличная бригада готовится с Петром Воробьевым к турниру, на котором играть в том числе с топ-соперниками: «Металлургом» и евровариантом сборной Канады. Как минимум на матч с «Йокеритом» распалась почти легендарная пара Зуб-Зубарев, в итоге Зуб сыграл с Яковлевым. А максимальную экпериментальность первому звену Ковальчука придало появление с Антоном Беловым самого загадочного пока новичка СКА – шведа Давида Рундблада.

Важнее место самого статусного защитника, которого СКА отговорил ехать в НХЛ: Владислав Гавриков начал с Патриком Херсли – и это тоже перспективный вариант, мощнейшая пара. Хоть и не под сборную России.

Так же неожиданно, как Квартальнов-самый-младший, за основу сыграли 23-летний Виктор Комаров – он пришел на 2-летний контракт после 12+13 за «Ладу» – и 19-летний Михаил Мальцев, которого год назад в четвертом раунде задрафтовал «Нью-Джерси».

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Как СКА провел первый матч?

СКА пропустил первым, виноват как раз Комаров – он на третьей минуте кинул соперника на борт и получил 5+20. Петербуржцы почти продержались, но финны все-таки забили Коскинену.

В ответ армейцы тоже забили в большинстве: вывели на пустые ворота Сергея Широкова. Еще два раза СКА забил в равных составах – это были Гусев и Коскиранта, а Барабанов за 40 секунд до конца забросил в пустые ворота.

Главной звездой матча стал Широков: у него, кроме гола, две передачи – на Коскиранту и Барабанова, партнеров по звену.

Следующие товарищеские матчи у СКА в Сочи – там с составом Знарку будет в некоторой степени даже проще: звено+вратаря (Шестеркин, Хафизуллин-Чудинов, Каблуков-Калинин-Кетов) он отпустил в олимпийскую сборную.

Кубок останется у СКА. И вот почему. Взгляд из Петербурга