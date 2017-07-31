Трек-пул, камни Атласа и другие развлечения сильных мужчин

Автор «Советского сорта» в минувшие выходные побывал на необычном спортивном состязании.

29 июля в Москве, в поправленном стройкой спортивном комплексе Лужники проходил день спорта. Ни снятый асфальт, ни перекрытые дороги, ни перерытая земля не помешали расположиться здесь множеству маленьких площадок. Тут было все: кроссфит, баскетбол и футбол, ММА, битбокс и даже фрик-шоу рестлинг, и еще многое и многое другое. Но отличаясь ото всех своими скромными масштабами, но не размерами участников, между роллердромом и рингом для реслинга, расположилась 44 площадка. Внимание зрителей сразу было обращено к небольшому шатру, в который поочередно заходили мужчины, исполинских размером. Это были участники международного турнира Strongman, гран-при, взявшего свое начало еще в 2004 году.

Многие телезрители, наверное, помнят шоу по телеканалу, которое вел Владимир Турчинский, где атлеты выполняли силовые задания различной сложности. Именно наследницей того шоу и стал турнир Strongman, который проводила «Федерация Сильнейших Атлетов России».

На турнире было заявлено 6 упражнений и 10 атлетов, среди которых, конечно же, выделялись два, наиболее знакомые непосвященному зрителю. Это был Михаил Сидорычев, который участвовал еще в тех, самых первых соревнованиях по силовому экстриму, отошедший в бодибилдинг и вернувшийся назад, и уроженец Украины, титулованный спортсмен Игорь Педан, бросивший в свое время вызов атомному ледоколу.

Начался турнир с «разминочного» упражнения – трек-пул (тяга машины весом 3 тонны на 12 метров). Атлетам необходимо было протащить пикап, в котором, к тому же сидела пара ассистентов на случай непредвиденных обстоятельств. Вид того, как огромные мужчины, весом многие далеко за 110 килограмм, тянут на скорость огромный пикап, сразу привлек прохожих, которые никак не могли выбрать из множества площадок самую интересную. С этим заданием лучше всех справился грузинский спортсмен Ираклий Даташвили, уложившийся в 14, 06 секунды. Сразу после атлетов, ведущие пригласили зрителей попробовать тягу автомобиля. Многие выходили, у кого-то получалось, у кого-то нет, но всем особенно запомнился, юный претендент, весом чуть больше 50 килограмм, который изо всех сил тащил автомобиль. И у него это почти получилось!

Далее шло самое незатейливое из всех возможных упражнений – жим штанги 180 кг, лежа, на количество. Спортсмены по очереди подходили к снаряду и выжимали его, кто больше – тот победитель. Казалось, что эти огромные спортсмены без труда смогут выжать снаряд внушительное количество раз, но спорт спорту рознь. Силовой экстрим все же отличается от своего «брата» пауэрлифтинга, и для многих спортсменов жим лежа был не самой близкой дисциплиной. Были те, кто жали один, кто пять или шесть раз, но победителей оказалось двое: Михаил Сидорычев и молодой атлет, покоривший многих зрителей своей самоотдачей, Артем Кабанов. Отдельно отметить стоит двух внеконкурсных участников этого упражнения: молодого 24 летнего осетинского спортсмена Дзасохова Станислава и ветерана силовых видов спорта, многократного победителя чемпионатов мира по пауэрлифтингу 85 летнего Игоря Гольдмана. Оба атлета подошли к снаряду, с символической разницей в весе: Станислав, воспитанник организатора соревнований, президента «Федерации Сильнейших Атлетов России» Вячеслава Пискунова, пожал 180 кг на 9,5 раз, а Игорь Гольдман 80 кг на 3,5 раза. Большому количеству зрителей дали попробовать свои силы и в этом упражнении. В отличие от других упражнений, здесь были и те, кто справился с весом снаряда лучше спортсменов, участвовавших в турнире.

Далее шло поднятие платформы, на которой сидели люди. Вес платформы, с шестью людьми был равен, примерно, 700 килограмм, что не помешало поднять ее двум атлетам: Игорю Педану и Артему Кабанову. Остальные спортсмены выпали из соревнования на меньших весах. В следующем упражнении участники соревнований должны были протащить по кругу металлическую конструкцию, к которой были подвешены два блина по 50 кг. Победителем становился тот, кто больше всех шагов, а кто-то и кругов, сможет пронести на руках эту «карусель». Почти 1,5 круга прошел Николай Красоткин, оставив почти всех атлетов сильно позади себя. Ведущие и на это упражнение, шутливо ссылаясь на бесплатную возможность заняться фитнессом, приглашали зрителей, которых становилось с каждым упражнением все больше. Среди множества тех, кто решился испытать себя на глазах у публики, всем запомнился 5-6 летний мальчик, который всеми силами пытался сначала сдвинуть снаряд, а потом подлезть под него.

Кульминацией всего спортивного мероприятия были два знакомых зрителю упражнения, вызвавшие наибольший ажиотаж. Первым по очереди была эстафета. Спортсмены должны были пронести 10 метров коромысло весом 220 кг, а потом перевернуть покрышку весом 400 кг пять раз, конечно же, на время. Лучшим в этом упражнении стал спортсмен Руслан Пустовой, запомнившийся зрителям своей харизматичной внешностью. Когда упражнение закончилось, выстроился целый ряд желающих опробовать свои силы в перетаскивании покрышки. Под нее подсаживались, толкали, пихали, ворочали из стороны в сторону, но никто не смог поднять покрышку.

Заключительным упражнением стали всем знакомые «камни Атласа». Огромные камни весом от 120 до 170 килограмм, которые нужно было поднять на платформу, уменьшающуюся с возрастанием веса снаряда. К началу этого упражнения количество зрителей еще увеличилось, особенно заметны были две пожилые дамы, изо всех сил поддерживающие атлетов. К сожалению, двое спортсменов, фавориты соревнования Педан и Сидорычев снялись по причине травм и не стали поднимать камни. Только трое участников соревнований смогли одолеть все камни, но быстрее всех это сделал Николай Касаткин.

Не смотря на то, что Ираклий Даташвили выиграл только в одном упражнении из всех, грузинский спортсмен выступил наиболее стабильно во всех остальных став чемпионом международного турнира Strongman 2017. Вторым стал Руслан Пустовой, а третьим Николай Касаткин. Остальные же атлеты выступили с разной степенью успешности в упражнениях и разделили между собой оставшиеся места.