Шапито ценой в миллиард долларов. Какие бои смотреть в августе

«Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.

Василий Ломаченко (Украина) – Мигель Марриага (Колумбия)

Место: Лос-Анджелес, США

Дата: 5 августа

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBO во 2-м полулегком весе (до 59 кг)

Послужной список Ломаченко: 8-1, 6 KO

Послужной список Марриага: 25-2, 21 KO

Место в рейтинге Boxrec: 1-е и 28-е соответственно

Интрига: У Мигеля Марриаги очень крепкий подбородок. Он провел полные поединки с признанными нокаутерами Оскаром Вальдесом и Николасом Уолтерсом. Но на это сильные стороны колумбийца заканчиваются. У Василия Ломаченко не в активе срубающего удара, но свой недостаток украинец компенсирует зубодробительными и молниеносными комбинациями, которые можно разглядеть только в замедленной съемке. Предстоящий бой для Василия будет проходным. Украинец все еще находится в ожидании поединка с Гильермо Ригондо, Орландо Салидо и Майки Гарсией.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10

Прогноз: Отказ от продолжения боя со стороны Марриаги во второй половине

Теренс Кроуфорд (США) – Джулиус Индонго (Намибия)

Место: Линкольн, США

Дата: 19 августа

Статус: Бой за объединение титулов чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг)

Послужной список Кроуфорда: 31-0, 22 KO

Послужной список Индонго: 22-0, 11 KO

Место в рейтинге Boxrec: 1-е и 2-е соответственно

Интрига: Два лучших полусредневеса выявят абсолютного чемпиона мира в своей весовой категории. Оба боксера подходят к поединку с безупречными послужными списками и двумя поясами чемпионов мира. Очевидным фаворитом является Теренс Кроуфорд. Американец обладает настолько богатым техническим потенциалом, что проводит полноценные бои в разных стойках. Но Индонго за последний год стал главным специалистом по сенсациям, последовательно победив Эдуарда Трояновского и Рики Бернса. Долговязый и с виду неуклюжий намибиец умело использует недостатки соперников, заставляя их выглядеть карикатурами на самих себя.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 11(!) из 10

Прогноз: Победа Кроуфорда решением судей

Александр Гвоздик (Украина) – Крэйг Бэйкер (США)

Место: Линкольн, США

Дата: 19 августа

Статус: рейтинговый бой в полутяжелом все (до 79,6 кг)

Послужной список Гвоздика: 13-0, 11 KO

Послужной список Бэйкера: 17-1, 13 KO

Место в рейтинге Boxrec: 6-е и без рейтинга

Интрига: За последний год Александр Гвоздик сделал впечатляющую карьеру, победив Томми Карпенси, Айзека Чилембу и Юнески Гонсалеса. Эксперты сходятся во мнении, что украинец – лучший полутяж из числа тех, кто пока не боксировал за титул чемпиона мира. Комбинации, тайминг, выносливость ичувство дистанции, продемонстрированные им, дали основание считать, что Александр даже талантливее своих соотечественников Ломаченко и Александра Усика. Крэйг Бэйкер не должен доставить ему проблем. Из-за травмы у американца был перерыв, длившийся более года, а послужной список Бэйкер набил на боксерах с двузначным числом поражений.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10

Прогноз: Победа Гвоздика нокаутом в первой половине боя

Диллиан Уайт (Англия) – Майкл Грант (США)

Место: Линкольн, США

Дата: 19 августа

Статус: рейтинговый бой в тяжелом весе (свыше 90,8 кг)

Послужной список Уайта: 20-1, 15 KO

Послужной список Гранта: 48-7, 36 KO

Место в рейтинге Boxrec: 18-е и 211-е соответственно

Интрига: Ностальгирующим по 90-м посвящается. Тогда 44-летний Майкл Грант был еще проспектом. Ему прочили большое будущее, которое сменилось суровым настоящим и нокаутом от Леннкоса Льюиса во втором раунде. Лучше с тех пор Грант не стал. Проиграв в 2014 году Мануэлю Чарру, он возобновил карьеру в этом году новым поражением – от поляка Кшиштофа Зимноха. Ну, а 29-летний Диллиан Уайт запомнился по прошлому году своей зрелищной победой над Дереком Чисорой.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 5 из 10

Прогноз: Победа Гранта нокаутом в стартовых раундах

Мигель Котто (Пуэрто-Рико) – Йошихиро Камегаи (Япония)

Место: Карсон, США

Дата: 26 августа

Статус: Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в 1-м среднем весе (до 69,9 кг)

Послужной список Котто: 40-5, 33 KO

Послужной список Камегаи: 27-3-2, 24 KO

Место в рейтинге Boxrec: без рейтинга и 20-е соответственно

Интрига: Откровенно странный выбор боксеров со стороны WBO для боя за вакантный титул. Мигель Котто после поражения от Сауля Альвареса не выходил на ринг почти два года. Уровень японца Йошихиро Камегаи настолько невысок, что он умудрился проиграть Роберту Герреро, а затем свести вничью поединок с Хесусом Сото Карассом. Наверное, это, прежде всего, дань уважения 36-летнему пуэрториканцу, у которого появился реальный шанс стать чемпионом мира перед завершением карьеры.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10

Прогноз: Победа Котто решением судей

Флойд Мэйвезер (США) – Конор Макгрегор (Ирландия)

Место: Лас-Вегас, США

Дата: 26 августа

Статус: цирковое выступление в рамках второго полусреднего веса (до 66,7 кг)

Послужной список Мэйвезера: 49-0, 26 KO

Послужной список Макгрегор: дебют

Место в рейтинге Boxrec: оба без рейтинга

Интрига: Никакого отношения к боксу этот боксерский поединок не имеет. Оба спортсмена – отличные шоумены. Они смогли на пустом месте заработать неприлично большие деньги. Небитый экс-чемпион мира Флойд Мэйвезер, занимающийся боксом 27 лет, встретится с бойцом ММА Конором Макгрегором, который начал заниматься боксом два с половиной месяца назад. По факту Мэйвезер встречался со всеми лучшими боксерами своего времени и всех их победил. Какой безумец может посчитать, что Макгрегор сделает то, что не удалось лучшим боксерам мира? Интрига только одна. Заявлено, что бой должен принести всем сторонам прибыль в миллиард долларов. Получится ли?

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 0 из 10

Прогноз: Победа Мэйвезера