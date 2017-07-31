Даже Бадштубер к нам не поедет: 6 игроков, отказавших «Спартаку» этим летом

«Фалькао к нам не поедет» - уже культовая фраза экс-тренера и гендиректора московского «Спартака» Валерия Карпина, которую уже на футболках даже печатают. Валерий Георгиевич произнес эти слова на ужине с игроками в одном из московских ресторанов в апреле 2011 года. С тех пор прошло немало времени, сам Карпин давно уже не тренер топ-клуба, и только звезды по-прежнему к нам не едут. И ладно бы только звезды: «Спартак» успел стать чемпиогном и попасть в основной турнир Лиги чемпионов, а ему все еще отказывают даже средние по европейским меркам футболисты. «Советский спорт» вспоминает, кто отказался переходить к Массимо Каррере этим летом.

Хольгер Бадштубер

Одним из последних футболистов, от которых менеджмент «Спартака» услышал решительное «нет», стал немецкий защитник Хольгер Бадштубер.

Последним клубом, за который играл 28-летний воспитанник мюнхенской «Баварии», был «Шальке». За эту команду бронзовый призер чемпионатов мира и Европы выступал на правах аренды. Этим летом истек срок действия его контракта с обоими клубами, и он получил статус свободного агента.

Представители игрока вели переговоры с московским «Спартаком», однако в последний момент футболисту что-то не понравилось и он отказался подписывать контракт с действующим чемпионом России. Не он первый, не он, судя по всему, и последний.

Элиаким Мангаля

За сутки до этого британские СМИ сообщили, что «Спартаку» отказал еще один защитник – француз Элиаким Мангаля из «Манчестер Сити».

«Горожане» активно пытаются пристроить своего игрока хоть куда-нибудь, чтобы получить за него деньги и приблизиться к выполнению правил финансового фэир-плей после активной кампании по закупке новичков.

Ранее сообщалось, что клубы достигли договоренности по сумме трансфера. Видимо, московскому «Спартаку» не удалось привести достаточных доводов, чтобы убедить игрока подписать контракт. Свой последний футбольный год Мангала провел в аренде в «Валенсии».

Марио Пашалич

Еще одна трансферная цель «Спартака» с Туманного Альбиона – полузащитник «Челси» Марио Пашалич.

В этом случае, правда, речь о покупке футболиста не велась. По слухам «Спартак» достиг договоренности об аренде хорватского игрока без права выкупа прав. Однако сам футболист отказался присоединяться к российскому чемпиону, несмотря на перспективы играть в Лиге чемпионов.

Впрочем, не стоит обижаться на парня. Ранее он также ответил отказом на достаточно заманчивые предложения из Греции и Турции. Ожидается, что Пашалич год проведет в аренде в Испании, где им интересуется «Бетис».

Мартин Монтойя

Еще один защитник, которого хотел видеть в своей команде Массимо Каррера – Мартин Монтойя. «Спартак» интересовался им еще в мае. С тех пор и велись переговоры.

Красно-белые и с «Валенсией» за это время успели договориться, и самому футболисту предложить контракт с увеличением зарплаты по сравнению с тем, что он получал в Испании, в четыре раза. Однако и от него руководство московского клуба услышало решительный отказ.

Максвелл Корне

Не котируется российский чемпион и среди футболистов, выступающих в чемпионате Франции. Во всяком случае 20-летний нападающий «Лиона» Максвелл Корне ответил на предложение красно-белых отказом.

«Лион» просто мечтал продать молодого игрока «Спартаку» за 10 миллионов евро. Именно это утверждают французские СМИ. Однако футболист не то что отверг контракт российской команды, он даже не пожелал встречаться с представителями «Спартака» для переговоров.

Кристиан Тельо

Один из самых разрекламированных некогда молодых талантов Испании – Кристиан Тельо, нападающий «Барселоны». Сейчас ему, правда, уже 25 лет и в «Барселоне» он даже близко не подходит к основному составу. Последние три года игрок провел в арендах, сначала в «Порту», а потом – в итальянской «Фиорентине», где практически не забивал.

Несмотря на низкую результативность, им активно интересовались российские клубы. И «Барселона» была бы счастлива отдать своего воспитанника в «Спартак» или «Зенит», но сам футболист отказался ехать в нашу страну. Он, видите ли, хочет продолжить карьеру в Испании.

Не стоит печалиться

Однако «Спартаку» вешать голову рановато. Ведь и о защитнике «Црвены Звезды» Мартине Петковиче писали, что он якобы не хочет переходить в «Спартак». И что? Теперь он – игрок красно-белого клуба, российского красно-белого клуба. Так что, не все еще потеряно. Дерзай, «Спартак»!

