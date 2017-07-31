Бешеный бык и Каменные кулаки. Топ-5 фильмов о боксе

Среди россыпи спортивных драм нашлось место и фильмам про боксеров их тяжелую судьбу, путь становления и победы. Многие из них достойны упоминания, а многие - нет, но, как бы то ни было, этот список, давшийся автору с трудом, конечно же субъективен. Хотелось бы отметить, что помимо названной пятерки есть еще много потрясающих фильмов о боксе, таких, как «Ураган», «Макс Шмеллинг: Боец Рейха», «Али» и т.д., но именно пятерка ниже призвана познакомить вас с профессиональным боксом.

1. «Бешеный бык».

Наименее известный фильм 1980 года легендарного режиссера Мартина Скорсезе. Эта черно-белая история великого Джейка ЛаМотты по прозвищу Бронксский бык, роль которого исполнил выдающийся актер Роберт Де Ниро.

Этот фильм - о нелегкой судьбе боксера, его психологических проблемах и вытекающих оттуда семейных трудностях. Скорсезе блистательно показал влияние мафии на бокс в середине 20 века и то, как трудно стать чемпионом, если ты не в фаворе у бандитов. Также в этой картине показаны знаменитые бои между Джейком ЛаМоттой и признанным многими лучшим боксером всех времен Шуга Рэй Робинсоном. Как скажет потом сам ЛаМотта: «Мы дрались с «Сахарным» столько раз, что мне казалось, у меня скоро будет сахарный диабет». Фильм обязателен к просмотру не только любителям хорошего кино, но и тем, кто хочет узнать, каким был настоящий профессиональный бокс в Америке в 20 веке, во времена великих чемпионов

2. «Левша»

Этот фильм трудно назвать шедевром кино, но он, безусловно, шедевр спортивной драматургии. Многие, сами того не зная, знакомы с этим кино благодаря песне Eminema «Phenomenal», которая была главным саундтреком к фильму. «Левша» повествует об истории выдуманного чемпиона в полутяжелом весе Билли Хоупа, которого сыграл Джейк Джилленхол. После несчастного случая с женой, герой впадает в депрессию и теряет дочку, которую забрали органы опеки. Чтобы вернуть, ее он начинает тренироваться и вновь возвращается на ринг. Эта драма с незамысловатым сюжетом в какой-то момент времени напоминает фильм HBO 24/7, который канал снимает каждый раз перед чемпионскими боями. До того качественно показана не только жизнь боксера с его постоянными тренировками и жизненными перипетиями, но и скрытая, внутренняя сторона профессионального бокса – торги, теневые игры и прочие закулисные интриги промоутеров и менеджеров, одного из которых играет сам 50 cent. А боксерские поединки в фильме показаны просто потрясающе, особенно впечатляет детальная проработка техник, которые использовали актеры, игравшие боксеров. А исполнитель главной роли Джилленхол даже набрал около 5 кг мышечной массы.

3. «Нокдаун»

Фильм, абсурдно переведенный в отечественном прокате (оригинальное название Cinderella man), рассказывает действительную историю чемпиона в тяжелом весе Джимми Брэддока, который стал лицом Америки в трудные для страны времена. В этом фильме есть все: спортивная драма, мелодрама, саундтрек, действительная история, на которой он основан, три номинации на оскар, бокс, а главное – потрясающие актеры. Главные роли здесь исполняли Рассэл Кроу, еще не оперированная прекрасная Рене Зеллвегер и обаятельный Пол Джаммати. Для всех тех, кто хочет узнать о том, как профессиональный бокс зарождался, а главное, как боксер смог стать символом нации – фильм обязателен к просмотру. Но помимо всего прочего в этом фильме очень красочно и красиво поставлены бои: движения актеров, действительно копируют движения боксеров того периода времени.

4. «Крид: Наследие Рокки

Пожалуй, ни в одном списке фильмов, касающихся бокса нельзя обойтись без этой легендарной саги с Сильвестром Сталлоне. Но из всех 7 частей хотелось бы отдельно выделить последнюю. Фильм «Крид: Наследие Рокки» примечателен не только тем, что здесь снялись Гейб Росадо, первый номер рейтинга p4p полутяжеловес Андре Уорд и успевший наделать шума британец Тони Бельо, между прочим, в роли соперников, а тем как здесь показан профессиональный бокс. Адонис Джонсон не желает работать на престижной работе и хочет продолжить дело своего отца Аполло Крида. Для этого он отправляется в Мекку бокса Филадельфию, где находит Рокки Бальбоа, который, после недолгих сомнений все же соглашается тренировать Крида-младшего. В отличие от предыдущих частей, где боксерские бои походили на драку двух терминаторов, которые не испытывают боли, не умеют защищаться, а только и делают что бьют друг друга, эта часть саги намного более умеренная. Боксерский поединок здесь похож на боксерский поединок, с нокдаунами, ссадинами, защитными действиями и возможностью получить травму. Конечно, и здесь не обошлось без красочных тренировок под запоминающийся саундтрек, чем отличались предыдущие части «Рокки». Но такие нюансы, как сломанная челюсть одного боксера после удара во время пресс-конференции, придают этой части больше реалистичности и делают ее ближе к профессиональному боксу.

5. «Каменные кулаки»

Отечественный зритель не знаком с данной картиной, хотя бы, потому что в кинотеатрах у нас ее не показывали. Эта художественная лента рассказывает о жизни великого боксера, одного из самых лучших в мире Роберто Дюрана, по прозвищу «кулаки из камня» или же «каменные кулаки». Фильм примечателен тем, что сам Роберто Дюран участвовал в его создании и способствовал тому, чтобы его история была показана наиболее близко к реальности. «Каменные кулаки» рассказывают о детстве боксера, как и почему он пришел в этот спорт, как стал чемпионом и как смог вернуться после проигрыша. Но, самое важно здесь различные факторы, те маленькие нюансы, сопутствующие развитию карьеры спортсмена: политическая обстановка в Панаме и США, его сотрудничество с легендарным тренером Рэйем Арселом, которого играет Роберт Де Ниро, взаимодействия Роберто Дюрана со своим менеджером и друзьями, и, конечно же, влияние мафии на профессиональный бокс, особенно в Нью-Йорке. Для тех, кто знает испанский и английские языки, я бы посоветовал посмотреть в фильм в оригинале, пускай в сети и есть русский перевод, все же это перевод с английского (испанский тоже перевели на английский, а потом уже на русский). Но и в русском переводе кино того стоит. Для непосвященного зрителя, в прочем, как и для любителя профессионального бокса, особенно интересно будет противостояние Шуга Рэй Леонарда и Роберто Дюрана, с чего оно началось и как закончилось.