Привет, Андрей! Почему «Монреаль» пожалеет, что отпустил Маркова в «Ак Барс»

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко доказывает, что именитый защитник Андрей Марков вернулся в КХЛ вовсе не «доигрывать».

«Ак Барс» сегодня подписал с Марковым контракт на два года. И это солидное усиление для обороны казанского клуба. Но я пробежался по отзывам в интернете об этом сообщении и с удивлением вижу, что мнение по поводу возвращения Андрея в КХЛ у многих болельщиков скептическое.

Главная «претензия» к Маркову – возраст. И 38 лет – это действительно солидно. Но вот тут мне хочется, как раз напомнить всем любителям хоккея очень известную истину. О том, что в хоккей играют не имена, и уж тем более – не метрики в паспорте.

Что готовность игрока к сезону определяют врачи после углубленного медосмотра. А его полезность команде выражается вполне определенных показателях. Если сезон прошел без травм, то и судят его по прошедшему сезону.

Я уже не раз замечал, что российский фанат имеет склонность к стереотипному мышлению. И один из таких расхожих стереотипов звучит так: «Игроки НХЛ приезжают к нам доигрывать».

И вроде есть перед глазами и примеры Радулова, и Ягра и многих легионеров – Соботки того же, когда игроки, поиграв в КХЛ, спокойно возвращались в НХЛ.

Но штамп существует. И вот уже про Андрея пишут: «Он в НХЛ никому не нужен, поэтому и вернулся. Зачем он нам?»

Ребята, да вы посмотрите на статистику Маркова в прошлом чемпионате НХЛ.

36 (6+30) очков. Показатель полезности «плюс 18». Думаю, даже те, кто не особо следит за НХЛ и вообще не сильно рубит в хоккее понимают, что это далеко не худший результат для защитника НХЛ. Что многие о таком там только мечтают.

А уж любой болельщик «Монреаля» вам еще добавит, что Марков был основным защитником клуба. И в каждом матче проводил на льду не менее 20 минут. И что он вовсе не был готов остаться в «Монреале» на любых условиях. А требовал себе соответствующую зарплату для защитника топ-уровня. Сравнимую с другими игроками обороны канадского клуба.

Мог ли Марков перейти в другой клуб НХЛ? Безусловно. Потому что и интерес к нему, и реальные предложения от других команд лиги были и есть.

Но тут надо понимать особенность характера Андрея. Он человек основательный, не «летун». Всю свою карьеру в НХЛ защитник провел в «Монреале». 17 лет. И этим летом честно заявил, что не представляет для себя возможности выступать за другие клубы НХЛ.

В том числе и по личным причинам. Потому что его детям проще учиться в России, чем мотаться по Северной Америке без гарантии стабильности.

Поэтому – Казань. На два года. Под руководством Билялетдинова. А я напомню, что в 2000-м году Марков играл за московское «Динамо». А Билялетдинов тогда был тренером бело-голубых и вместе они стали чемпионами России. И именно после этого чемпионства Марков и улетел в НХЛ. А сейчас вернулся. И именно к Билялетдинову, которого хорошо знает и кому доверяет. Это вся та же основательность в принятии решений.

Кто меня удивил во всей этой истории, так это «Монреаль». Я не говорю о том, что канадцы потеряли по своей воле надежного защитника, не подводившего их на протяжении много лет.

Просто у меня в отношении НХЛ тоже сложился стереотип. Я привык думать, что за океаном клубы пытаются в первую очередь заработать на своих игроках. Всеми доступными способами.

Так вот Андрей провел в регулярных чемпионатах НХЛ 990 матчей. До круглой даты – тысячи – не хватает всего десятка игр. Причем, все они проведены исключительно за «Монреаль»! А это, как я уже отмечал выше, нетипично для современного хоккея.

Это ж какая пиар-акция для привлечения болельщиков! Сколько можно было подготовить атрибутики, а затем продать ее под это событие…

И все коту под хвост. Хотя уверенный в своих силах Марков готов был подписать контракт с «Монреалем» даже на один год. И доказать вновь делом, что он заслуживает привычной для себя зарплаты.

По-моему, уже одно это ставит под сомнение профессионализм менеджера «Монреаля». Но пусть заокеанский клуб теперь кусает локти.

А я с удовольствием скажу «Привет в КХЛ, Андрей!». Потому что и в нашей лиге у Маркова есть мощный стимул в предстоящем сезоне – побороться за место в сборной России и вновь попасть на Олимпиаду, уж четвертую в своей карьере.