Ногти не красить, гимн не петь. Суровые правила для российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) наложила запрет на использование во время чемпионата мира в Лондоне российского флага и российского гимна. Некоторые из них выглядят странно. «Советский спорт» сообщает главное.

Итак, Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила российским легкоатлетам петь гимн страны в официальных гостиницах чемпионата мира в Лондоне, который стартует 4 августа. Об этом говорится в регламенте участия нейтральных спортсменов в турнире.

Напомним, что допуск имеют 19 российских легкоатлетов. Все они будут выступать под нейтральным флагом. Причина - отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF наложила также запрет на использование российскими атлетами спортивной формы цветов национального флага. Символы страны не должны появляться на теле спортсменов. То есть нельзя красить волосы в цвета триколора, набивать татуировки, ювелирные украшения, тейпирование, маникюр и прочее.

«Национальный гимн страны нейтрального спортсмена не может исполняться при помощи средств звуковоспроизведения или а капелла рядом с любым объектом, связанным с проведением мероприятия, включая, но не ограничиваясь соревновательным стадионом, разминочными аренами, зоной регистрации, тренировочными аренами и отелями», - говорится в документе.

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не так давно заявил, что российские спортсмены даже не могут использовать гимн страны в качестве рингтона на мобильном телефоне.

Еще один любопытный нюанс: запрет распространяется и на сопровождающих спортсменов лиц, которым также запрещено появляться рядом с объектами чемпионата мира с флагами, баннерами. IAAF будет проверять внешний вид российских спортсменов на соответствие правилам, в случае их нарушений будут применены санкции, вплоть до дисквалификации.

То есть мурлычешь себе звуки российского гимна под нос во время накладывания еды в отеле – готовься к наказанию.