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Тренер «Анжи» Григорян обвинил футболиста в трусости. Перебор?

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тренер «Анжи» Григорян обвинил футболиста в трусости. Перебор?
Фото: Gettyimages.ru

Самый огненный тренер РФПЛ вновь зажег, в прямом эфире обвинив футболиста в трусости. Перебор или нет?

Вот что сказал главный тренер «Анжи» Александр Григорян после поражения от «Локомотива» (0:1):

- Замены, которые я произвел, не оправдали себя. Но если Лескано и Кацаев просто неудачно вошли в игру, то Базелюк не выдерживает никакой критики из-за его нежелания бороться.

- С чем связана моя такая реакция на игру Базелюка? – уточнил журналист.

- С его трусостью. Я не намерен говорить больше, достаточно того, что я и это произнес на всю страну.

Давайте разделим сказанное на два вопроса. Первый: Базелюк действительно сыграл плохо? Да. И дело даже не в качестве обводок и ударов, хотя и с ними было не все в порядке – форвард «Анжи» удивительно пассивно вел единоборства.

Характерный момент: на 75-й минуте Игнатьев сделал элементарный маневр – сыграл «в стенку» и устремился в свободную зону. Что в такой ситуации должен делать игрок, встречавший Игнатьева? Не смотреть на мяч, а сразу рвать за полузащитником «Локо». Только так можно противостоять «стеночкам». Иначе - пока ты будешь оценивать ситуацию, тот, кого ты держал, получит мяч у тебя за спиной.

Что сделал Базелюк, как раз и игравший этот момент? Проводил пробегающего мимо Игнатьева учтивым взглядом швейцара. А затем – скучно попытался его преследовать. Естественно, безрезультатно. И простой «стеночкой» «Локо» отрезал сразу двух игроков «Анжи», получив свободную зона на правом фланге – в итоге с паса прорвавшегося Игнатьева забил Фарфан. Но гол был отменен из-за офсайда.

Подобные ошибки, дворовые, по сути, в основном происходят в двух случаях: либо от усталости, либо от безответственности. Устать Базелюк не мог – с его выхода на замену не прошло и десяти минут. Поэтому второе ближе к истине, тем более, что форвард проиграл почти все остальные единоборства.

Теперь - второй вопрос: может ли тренер публично так жестко критиковать игрока? Может. Все зависит от того итогового результата. Если это правильно подействует на футболиста и команду, гуд. Если нет, значит – нет.

Очевидно, что сказанное Григоряном – это не голые эмоции, не желание обидеть или банальный срыв. Нет, это обращение к Базелюку. Видимо, критику в менее публичной форме игрок уже не воспринимает.

Надо отметить, что лучший отрезок в жизни Базелюк провел именно у Григоряна, когда за 28 игр в ФНЛ забил 10 голов за СКА-Хабаровск. Пара ярких вспышек форварда в ЦСКА были слишком мимолетны, чтобы относиться к ним всерьез. Получается, Григорян – единственный тренер, который знает, как выжать из Базелюка голы и стабильную игру. Поэтому слова о трусости допустимы. У них имеется четкая цель, будет она достигнута или нет, зависит уже от Базелюка. Можно, конечно, обидеться на тренера, но лучше – перестать проигрывать 9 из 10 единоборств.

Матч

Локомотив - Анжи - 1:0 (0:0)

Голы

Фернандеш 81 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан (Михалик, 90), Баринов (Миранчук А., 69), Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов, Фернандеш, Лысов (Рыбус, 46)

Анжи: Солосин, Фибел, Полуяхтов, Гулиев, Афонин, Брызгалов, Данченко, Хубулов (Кацаев, 54), Мамтов (Лескано, 46), Маркелов, Яковлев (Базелюк, 68)

Предупреждения:

Тарасов, 43; Фернандеш, 78; Кверквелия, 86 - Фибел, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

30 июля 17:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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