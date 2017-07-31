Однажды Кузяев забил «Зениту» в ленинградском дерби, а Игнашевич стал последним

В третьем туре чуть ли не половина команд установили или повторили клубные рекорды в российских чемпионатах. Один стоит отметить. Сразу три клуба «Ахмат», «Зенит» и «Локомотив» выиграли все 3 матча на старте. За 25 лет российской истории такого не было, стопроцентный результат после трех туров показывали не более двух клубов.

ЦСКА – «СКА-Хабаровск» – 2:0

Впервые в чемпионатах России прошло армейское дерби (в названии двух команд есть аббревиатура СКА).

Последний раз две армейские команды встречались почти 33 года назад, когда в ноябре 1984 года московские армейцы встречались с ростовским СКА, и то последнее дерби завершилось вничью 3:3. Занятно, но 5 голов в той игре на счету ростовчан. Хет-трик оформил Андреев, а два мяча в свои ворота забили защитники СКА Андрющенко и Ключников.

Больше армейских дерби не было, так как по итогам года москвичи распрощались с высшей лигой, а через год «вышку» покинули и ростовчане.

В чемпионатах СССР ЦСКА встречались с пятью армейскими командами, но только две назывались СКА (из Ростова-на-Дону и Одессы), три другие назывались ВВС, ВМС и ОДО (Свердловск). Из пяти дебютных матчей с «коллегами по оружию» москвичи выиграли 4 матча: у ВВС – 3:0 (1947), ВМС – 4:0 (1951), ОДО – 1:0 (1956), СКА Од – 3:0 (1965). А вот в 1959 году ростовчане, которые тогда назывались СКВО, выиграли у ЦСКА 2:0.

Только ВМС имеет равный баланс с ЦСКА – 1 победа и 1 поражение, у остальных армейских команд москвичи выигрывают за явным преимуществом: 29 побед против 12 поражений (при 15 ничьих).

Игра второго круга с хабаровчанами станет 60-м армейским дерби в чемпионатах страны.

Впервые в чемпионатах России дебютант турнира («СКА-Хабаровск») проиграл 3 матча подряд с «сухим» счетом.

Для Сергея Игнашевича, сыгравшего первый матч в нынешнем турнире, этот чемпионат стал 19-м в карьере, и он догнал по этому показателю Сергея Семака. А рекордом владеет Дмитрий Лоськов с 20 чемпионатами России. В 19 союзных чемпионатах участвовали только двое – московский динамовец Лев Яшин и его одноклубник из Киева Олег Блохин. Кстати, Игнашевич – последний представитель футболистов, родившихся в 70-е годы прошлого столетия. За «Зенит» заявлен Константин Зырянов, но он играет за «Зените-2» в ФНЛ, и уже три года в премьер-лиге не появлялся.

В ворота дебютантов из Хабаровска впервые был назначен одиннадцатиметровый удар и его реализовал Бибарс Натхо, для которого это был 25-й забитый пенальти, что позволило Натхо войти в пятерку самых забиваемых пенальтистов: 29 пенальти забил Олег Веретенников, по 26 раз забивали Дмитрий Кириченко и Андрей Каряка, 25 раз был точен еще Андрей Тихонов.

Игорь Акинфеев сыграл 170-й «сухой» матч в чемпионатах России и он стал первым вратарем, у которого «сухари» были в 15 российских первенствах.

А вот визави Игоря голкипер хабаровчан Александр Криворучко был «сухим» вратарем (как Антон Кандидов из фильма «Вратарь»), правда, на счету Криворучко был всего 1 матч (точнее 45 минут) в чемпионатах России. Но распечатать за 45 минут его не смогли как раз армейцы, которые не забили два года назад Александру мячей во втором тайме, когда он защищал ворота «Анжи».

«Урал» – «Уфа» – 1:1

Уфимская команда установила клубный рекорд – 6 матчей без поражений с учетом прошлого сезона (3 победы и 3 ничьи).

В матче состоялся первый гол в свои ворота в чемпионате. «Отличился» Джемал Табидзе, срезавший в свои уфимские ворота мяч незадолго до окончания встречи.

Год назад Табидзе выступал как раз за «Урал», и, видимо, забивая гол, перепутал с ворота прошлогоднего клуба с воротами нынешней команды.

Гол Табидзе лишил «Уфу» радости первой гостевой победы над «Уралом».

«Рубин» – «Арсенал» – 2:1

В этой встрече было забито 3 мяча, столько же сколько забито соперниками в четырех предыдущих матчах.

Туром ранее «Рубин» проиграл «Зениту» 1:2, забив первым гол питерцам. А в Казани, наоборот, рубиновцы пропустили первыми, но сумели одержать волевую победу. Это 25-я волевая победа «Рубина», но первая такая над «Арсеналом». Туляки всего второй раз за три чемпионата проигрывают, забивая первыми гол.

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков пропустил 250-й мяч в чемпионатах России, и стал 10-м вратарем, достигшим этого рубежа. Лидером является Роман Березовский, у которого 367 пропущенных мячей.

Игорь Шевченко стал первым футболистом «Арсенала», забивавшем за клуб голы в двух чемпионатах.

«Арсеналу» вновь не удалось одержать первую гостевую победы в чемпионатах России: 21 игра в гостях – 5 ничьих и 16 поражений.

«Ахмат» – «Динамо» – 2:0

Грозненцы – единственный клуб, не пропускавший голов в трех матчах подряд.

«Ахмат» показал свой лучший старт, до этого грозненцы никогда не побеждали в трех первых турах. А с учетом победы в последнем туре прошлого сезона у грозненцев 4 победы подряд, и всего одна победа до повторения клубного рекорда.

«Динамо», наоборот, установили клубный антирекорд, не сумев победить в 12 играх подряд (с учетом чемпионата-2015/16): 2 ничьи и 10 поражений. До этого самой неудачной беспобедной серией у бело-голубых серия из 11 матчей (8 ничьих и 3 поражения) на старте 1998 года.

Победив в Грозном, «Ахмат» уравнял баланс матчей с «Динамо» в российских первенствах (по 8 побед), но впервые грозненцы сумели победить динамовцем с разницей в два мяча.

«Амкар» – «Ростов» – 0:1

Впервые за 14 лет «Амкар» стартовал с трех поражений, до этого самыми неудачными были чемпионаты-2006 и 2014/15, когда пермяки набирали по 1 очку в трех играх.

«Амкар» с учетом прошлого сезона проиграл в 4-й раз подряд, повторив клубный рекорд. Поражение от «Ростова» стало также 5-м домашним проигрышем пермяков, что также является повторением клубного рекорда пятилетней давности.

«Ростов» во второй раз сумел выиграть в Перми за 14 лет. Мяч Александра Зуева оборвал голевую «сухую» серию ростовчан в Перми на отметке 425 минут.

Счет 1:0 в матчах пермяков с ростовчанами встречается уже в 10-й раз, из них 6 побед одержал «Амкар» и 4 – «Ростов».

«Локомотив» – «Анжи» – 1:0

За 26 лет российских турниров «Локомотив» впервые стартовал с трех побед.

Во второй раз «Анжи» не может поразить ворота москвичей в трех матчах подряд или 290 минут (и серия продолжается). В 2001-2002 гг. «Локомотив» держал свои ворота «сухими» 380 минут.

Железнодорожник Дмитрий Тарасов сыграл 200-й матч в чемпионатах России (149-й футболист, преодолевший этот рубеж) и отметил это событие победой и желтой карточкой.

«Тосно» – «Зенит» – 0:1

В российской истории это первое ленинградское или питерское дерби в высшем дивизионе. Победа досталось более опытному клубу. Кстати, «Зенит» стал первым клубом, кто сыграл со всеми 45 клубами, выступавшими в российских первенствах.

А вот в чемпионатах СССР последнее ленинградское дерби датируется 1963 годом (как раз в тот год поселок Тосно получил статус города), когда «Зенит» дважды сыграл вничью 1:1 с земляками из «Динамо». Один из голов динамовцев «Зениту» забил … Кузяев, только его звали Макадест. Он сумел забить 9 голов в том чемпионате, но бело-голубым не хватило всего одного очка, чтобы сохранить место в высшем свете.

Проиграв третий матч подряд с «сухим» счетом, «Тосно» повторил рекорд чемпионатов России для дебютантов, установленный днем ранее «СКА-Хабаровском».

Зенитовцы одержали 6 побед подряд с учетом прошлого сезона. И это сейчас лучшая победная серия среди всех клубов нынешнего турнира.

Спартак – Краснодар – 2:0

13-й поединок в рамках чемпионатов России принес победу спартаковцам. И во всех 13 матчах на поле в составе «Спартака» выходил Дмитрий Комбаров, который в девятый раз праздновал победу над краснодарцами.

Главные бомбардиры этого противостояния ныне выступают за другие клубы. Дзюба (3 гола «Краснодару») в «Зените», а Ари (6 голов «Спартаку») в «Локомотиве». Гол Промеса с пенальти стал для него третьим в ворота «Краснодара» и он догнал Дзюбу.

Во второй раз встретились на полях России в качестве тренеров итальянец Массимо Каррера и Игорь Шалимов, и впервые россиянин проиграл. В марте нынешнего года первая встреча этих тренеров завершилась вничью 2:2.

Матчи отличаются высокой результативностью – в среднем за игру соперники забивают сообща 3,4 мяча. Результативность «Спартака» почти 2 мяча за игру.

Гол Фернандо стал 25-м, которые спартаковцы отправили в ворота «Краснодара».

Всего во второй раз за 26 лет чемпион России на старте нового первенства не мог выиграть в двух турах: «Спартак» дважды сыграл вничью 2:2 с «Динамо» и 0:0 с «Уфой». Рекордом владеет ЦСКА, который после золота 2003 года, на старте следующего сезона четырежды сыграл вничью: 0:0 с «Торпедо-Металлург», 1:1 с «Динамо» и «Крыльями Советов» и 3:3 с «Зенит».