«На победном Евробаскете не спал весь турнир». Дэвид Блатт – о золоте ЧЕ-2007

Дэвид Блатт побывал на фестивале «Экспо-Баскет», в рамках которого мы вспомнили победы наших сборных на Евробаскете-2007. И заодно – дал интервью «Советскому спорту».

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЗНАКОМСТВА

- Я помню каждый момент того финала. Каждое движение нашей команды в последние минуты встречи. Мы сделали то, чего никто не ждал до начала турнира. То, чего сборная Испании никак не ожидала перед финалом. Я горд и счастлив, что стал частью той победы!

Голос Дэвида Блатта ни с чем не спутать. Он несется из динамиков над Лужнецкой набережной на сотни метров от площадки «Экспо-Баскета». В выходные Всероссийский баскетбольный фестиваль собрал тысячи болельщиков. Десятки тысяч – как и год назад. Здесь прошла презентация нашей команды, которая скоро отправится на Евробаскет-2017 в Турцию. Здесь Тимофей Мозгов показал чемпионский перстень НБА, который он завоевал в прошлом сезоне с «Кливлендом». Здесь же состоялись финалы школьных чемпионатов, турниров по баскетболу 3 на 3 и многое другое.

А заодно – здесь вспомнили победу нашей сборной на Евробаскете-2007. Да, уже десять лет прошло! В тот год и девушки завоевали золото, но от мужской команды подобного успеха точно никто не ждал.

Приехали не все. Джона Роберта Холдена, как признался MVP того турнира, а ныне – президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, просто не сумели найти. Кто-то, как Виктор Хряпа, не успел сорваться из отпуска. Но большинство из состава той команды собрались в «Лужниках». В том числе – приехал Дэвид Блатт.

Он с удовольствием пообщался с болельщиками. Провел тренерский семинар. Вспомнил все перипетии «золотого» Евробаскета. Конечно, нашел немного времени пообщаться с корреспондентом «Советского спорта».

- Десять лет, как мы знакомы? – улыбается Блатт, протягивая руку.

- Все верно. Десять.

Мы впервые встретились летом 2007-го – Дэвид как раз прилетел в Россию на первый сбор национальной команды. Еще никто не знал, что все закончится победой над Испанией в финале Евробаскета. Аэропорт «Домодедово», слегка растерянный Блатт, которого не встретил водитель (как оказалось – застрял в пробках). Сколько воды с тех пор утекло! За прошедшее время Дэвид успел выиграть с нашей командой не только чемпионат Европы-2007, но и бронзу Олимпийских игр, и еще бронзу Евробаскета-2011. Успел стать чемпионом Евролиги вместе с «Маккаби», уехать в НБА тренировать Леброна Джеймса, дойти до финала с «Кливлендом», потом вернуться в Европу, чтобы работать с «Дарушафакой». С российской сборной Блатт распрощался после Лондона-2012. Но менее любимым с тех пор у нас в стране точно не стал.

«НИКТО НЕ ЖДАЛ ОТ НАС ЗОЛОТА»

- Надолго вырвались в Москву?

- На два дня. Как было отказаться от такого приглашения? Очень рад повидаться с ребятами, пообщаться с болельщиками. Та победа многое значит для меня!

- Правда в деталях помните все события финала?

- Будто он вчера проходил! – смеется Дэвид. – Мы, конечно, устроили просмотр матча с Испанией. Собрались всей командой – с теми, кто приехал. Заново пережили те события. Но я и без записи все помню. Как развивалась борьба на площадке, как и почему я принимал те или иные решения… Часто прокручиваю это в голове. Конечно, нельзя жить прошлым. Я счастлив, что сборная России добилась этой победы, но никогда на ней не зацикливался – продолжал работать дальше, добиваться новых успехов. И все равно часто вспоминаю, что было тогда в Испании. Не каждому тренеру повезло работать с такой командой, какая была у нас. В этом плане я – счастливый человек!

- То золото стало сенсацией. Вы действительно верили, что можете выиграть турнир?

- Перед началом чемпионата о золоте никто не думал. Мы просто тренировались и решили проводить матч за матчем. Да, скажи мне кто заранее, что Россия победит Испанию в финале, я бы, возможно, не поверил. Но после группового этапа, когда мы вышли в плей-офф, закралась мысль – мы ведь здорово выступаем, у нас многое получается, почему не выжать из ситуации максимум?

- Там, в четвертьфинале, нас Франция ждала…

- Да-да. С Тони Паркером, Борисом Диао и всеми этими крутыми ребятами, выступающими в НБА! – смеется Блатт. – Мы французам разгромно проиграли перед Евробаскетом в товарищеском матче. Совру, если скажу, будто не думал перед четвертьфиналом об этом матче. Но и терять было нечего. А вот уверенность, что можем дать бой – была. Так и вышло – Францию мы в борьбе, но прошли. Потом была Литва с Ясикявичусом, Лавриновичами, Шишкаускасом… Сборная-зверь! Но как же здорово в полуфинале сыграл Кириленко, как блестяще тогда выступали Холден и Хряпа, да и все остальные наши парни…

- Потом – финал с Испанией.

- Я помню тот день. Испанцы даже не допускали мысли, что могут проиграть. Ни игроки, ни болельщики. Битком забитая арена в Мадриде – больше 15 000 человек! Под куполом летает дирижабль, в ложе сидит король Хуан-Карлос… Мурашки по коже! Мы, к тому же, испанцам проиграли в группе – это было единственное поражение на турнире. В общем, все не в нашу пользу. Кроме желания победить! Каждый понимал – вдруг подобный шанс больше не представится?

- Ключевой момент вспомните?

- Бросок Джей Ара за 40 секунд до сирены, блокшот Кириленко, защита Антона Понкрашова против Марка Газоля… Но это – концовка. Там каждый момент важен. Мне кажется, мы победили по другой причине. Потому, что даже уступая 13 очков по ходу второй четверти не стали нервничать, суетиться. А продолжали гнуть свою линию. В этом была наша философия – делать то, что умеем, без оглядки на цифры на табло. Паника, смятение, судорожные попытки что-то резко изменить в собственных схемах – такие вещи очень редко работают. Мы знали, что можем продавить испанцев. Можем отыграться, затащить финал в напряженную концовку, а там – у кого нервы крепче, тот и победит. Так и сделали. Я горжусь тем, что наша команда тогда проявила характер. Каждый игрок – от звездного Кириленко и опытных Моргунова с Саврасенко до совсем молодых Понкрашова, Шабалкина, Быкова.

- Перед финалом хорошо спали?

- Я всегда отлично сплю перед матчами. Вот после игр засыпаю с трудом… А тут встречи шли день за днем! В общем, не спал почти весь турнир.

- И после победы тоже заснуть не получилось?

- Уснул, как младенец! После такой-то вечеринки, которую мы тогда устроили! – подмигивает Дэвид.

«НАДЕЮСЬ ВЕРНУТЬСЯ В НБА»

- То золото стало вашим главным успехом в сборной России?

- Оно стало единственным. Но была и бронза Олимпийских игр! Я не знаю, что более ценно. В Лондоне мы играли с Испанией в полуфинале. Ситуация сложилась зеркальная! На этот раз мы обыграли их в группе и вели к большому перерыву в счете. А потом испанцы нас дожали на характере. Была жесткая рубка! Мы мечтали выйти на дрим-тим, встретиться со сборной США, но… не вышло. Однако медаль Игр все же завоевали – в очень жесткой борьбе с Аргентиной. Не спрашивайте, что для меня более ценно. Это как просить человека сказать, кого из своих детей он любит больше.

- Согласны, что победа на Евробаскете изменила вашу карьеру?

- В каком-то смысле – да. К тому моменту я был моложе на 10 лет и не так известен. Но я и не был человеком из ниоткуда. Мне посчастливилось тренировать «Маккаби» и «Бенеттон» - великие клубы, выступавшие в Евролиге. Я успел кое-чего добиться и до прихода в сборную России. Дело даже не в том, что меня после того успеха стали больше уважать в баскетбольном мире. Просто я понял для себя – любая цель осуществима. Нужно только работать. Моя философия – ты то, что ты делаешь каждый день. Я каждый день отдаю баскетболу.

- Даже в отпуске?

- У меня сейчас отпуск – провожу его с семьей дома, в Израиле. Но я же прилетел сюда, верно?! – смеется Блатт.

- Верно понимаю, что вы остаетесь в «Дарушафаке» еще на один сезон?

- Именно так.

- Но команда больше не будет играть в Евролиге. По крайней мере – в этом году.

- У меня были предложения из многих клубов. В том числе – из России. Но моя мечта – вернуться в НБА. Нынешним летом там вакансий не было, однако все может измениться через год. Приходить в новую команду, становиться частью большого проекта, чтобы бросить все на полпути и отправиться в США – это неправильно. Нечестно. Я решил, что останусь в «Дарушафаке», с которой уже отработал два года, в которой все знаю, и помогу своему клубу в Кубке Европе. А что будет дальше – посмотрим.