Аллен Айверсон снова скандалит: он подвел новую лигу в первый же сезон

Аллен Айверсон с самого начала был главной звездой BIG3 Фото: Gettyimages.ru

Аллен Айверсон, когда-то считавшийся одной из главных звезд НБА и всего мирового баскетбола, снова попал в центр скандала. Теперь - в качестве одной из главных звезд лиги BIG3



Если кто забыл, то BIG3 - это самый амбициозный спортивный проект лета в североамериканском профессиональном спорте. Это новая лига, команды которой играют по правилам уличного баскетбола 3х3. Ее главная маркетинговая «фишка» - привлечение недавних звезд НБА, которые получают шанс продлить свою игровую карьеру на радость зрителям. В первом же сезоне контракты с командами BIG3 подписали Аллен Айверсон, Чонси Биллапс, Майк Бибби, Рашард Льюис, Кори Мэггитти, Кеньон Мартин, Чарльз Оукли, которых менеджмент лиги равномерно распределил между командами, чтобы обеспечить высокий уровень конкуренции.



Стартовал первый регулярный сезон 25 июня, и продлиться он должен до 13 августа. Всего запланировано 8 туров (в каждом — по четыре игры). В качестве мест проведения будут задействованы арены в Нью-Йорке (Бруклин), Шарлотте, Тулсе, Филадельфии, Нэшвилле, Далласе, Лексингтоне и Лос-Анджелесе.



Организаторы предусмотрели все - выбрали время, когда нет матчей НБА и NCAA, шумно презентовали новую лигу, нашли звезд, привлекли спонсоров и подписали первые контракты с крупными телевещателями. Лишь один фактор остался вне их контроля - нрав Аллена Айверсона.

Айверсон с самого начала был на особом положении. Никто из баскетболистов, привлеченных контрактами новой лиги, не мог сравниться с ним по степени популярности, и Айверсон это прекрасно понимал с первого же дня. Он участвовал в промо-акциях новой лиги наравне с ее совладельцами - рэпером Ice Cube и бизнесменом Джеффом Куотинецом. Он стал не просто игроком, а еще и тренером и капитаном своей команды 3's Company («Компания трешек»). Но его энтузиазма хватило ненадолго.

Проблемы начались, когда 16 июля за час до игры 3's Company против Tri State Айверсон объявил в инстаграмме команды, что не сможет играть в этот вечер из-за проблем со здоровьем.

Публикация от Allen Iverson (@theofficialai3) Июл 16 2017 в 2:35 PDT





3's Company играли вчетвером и уступили команде Джермейна О'Нила со счетом 51:44. Фанаты, которые уже успели скупить билеты на первый за много лет матч их кумира, были разочарованы и обвинили Аллена в неуважении.

Потом история едва не повторилась спустя неделю. Тогда лига до последнего не могла получить от команды ответа на вопрос, в каком состоянии находится здоровье Айверсона и будет ли он играть. Соответственно, эту информацию не смогли от лиги получить и журналисты с болельщиками. Сообщается, что из-за этой неопределенности продажи билетов на матчи 4-го тура были хуже ожидаемых. Айверсон против команды 3-Headed Monsters («Трехголовые монстры») с Рашардом Льюисом на паркет так и не вышел, хотя на этот раз 3's Company успели заявить ему замену. Впрочем, это ничего не изменило - «Компания трешек» снова проиграла 32:51.

Можно было предположить, что боссы BIG3 не будут вечно терпеть отсутствие своей капризной звезды. Но Айверсон никогда не отличался покладистостью. И в ночь с 30 на 31 июля он снова пропустил матч своей команды. И на этот раз лига не стала делать вид, будто верит сообщениям о том, что он готовится к решающим матчам.

На сайте и в официальных аккаунтах BIG3 в соцсетях с утра появилось сообщение о том, что Аллен Айверсон пропустил матч, никого не предупредив, и поэтому лига начинает собственное расследование причин его отсутствия. Место Айверсона на посту капитана и тренера команды займет ДерМарр Джонсон.

Что будет дальше? Точно предсказывать исход конфликта пока никто не берется. Для лиги, которая существует всего месяц, это первый скандал в истории, Возможно, Ice Cube и Джефф Куотинец и были бы рады спустить дело на тормозах, но BIG3 вряд ли может себе позволить не соблюдать собственные контракты в первый же сезон.

Тем временем, до конца регулярного сезона в BIG3 осталось всего две недели. 20 августа в Сиэттле стартует плей-офф лиги, 26 августа в Лас-Вегасе — финал сезона. Именно на эти события и менеджмент, и вещатель (Fox Sports) делали главную ставку. Лиге нужен Айверсон, который одним своим появлением на паркете способен повысить рейтинги. но и Айверсону нужна лига (если, конечно, он хочет закончить карьеру, выиграв хоть что-нибудь). Правда, хочет он этого на самом деле, или нет - не знает никто.