Екатерина Юрлова: Хочу, чтобы «Зенит» побеждал в любом составе

Чемпионка мира 2015, биатлонистка Екатерина Юрлова в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» - о возвращении после рождении дочери, мечтах об Олимпиаде, атмосфере в сборной, финале Кубка Конфедераций, стадионе Крестовский и многом другом.

«В НОРВЕГИИ БЫЛИ ВСЕ ЛУЧШИЕ»

- Вы только что вернулись с фестиваля Blink, который прошел в Норвегии. Расскажите, что это за мероприятие и почему решили принять в нем участие?

- Это традиционный фестиваль, норвежцы проводят его уже в 11 раз. Туда приглашают лучших лыжников и биатлонистов, которые когда-либо отличались на крупных международных соревнованиях: чемпионатах мира, Олимпийских играх и т.д. Ехать или не ехать, решает уже сам спортсмен.

- Для вас это первый опыт выступления на подобном мероприятии?

- Два года назад я уже участвовала в этом фестивале и мне очень понравилось. Причем, как сам формат соревнований, так и то, что они проходят в середине лета. Плюс ко всему, есть возможность встретиться с основными соперниками, посмотреть на них, оценить свое состояние на их фоне.

- Это коммерческий старт?

- Да, это коммерческий старт, но в данный момент я была больше сконцентрирована на том, чтобы просто получить соревновательную практику. Прошлый сезон я пропускала в связи с рождением ребенка, поэтому любой старт для меня сейчас очень важен. Что касается денег, то финансовый аспект мне бы не хотелось комментировать.

- В каких условиях проходили соревнования? Где пролегали трассы?

- Это летний биатлон и лыжные гонки, бегаем на лыжах-роллерах. В программе фестиваля есть чисто лыжные соревнования, есть чисто биатлонные, городского формата. У лыжников есть специальная дисциплина – старт в гору, в которой также могут участвовать и биатлонисты. Я участвовала во всех трех стартах.

- В одной из дисциплин, вы, кажется, дошли до полуфинала.

- Да, это было уже в последний день соревнований. В первый день я как раз стартовала в гору, это было для меня своего рода разминкой. Я давно не выполняла работу такого рода даже на тренировках, поэтому мне очень хотелось попробовать стартовать в боевых условиях. Во второй соревновательный день я приняла участие в масс-старте, где по итогам пролога и гонки заняла четвертое место, а в заключительный день фестиваля в формате суперспринта выбыла в полуфинале.

- Вы довольны своим состоянием и тем, какие результаты удалось показать?

- Не могу говорить об этом старте, как о серьезных соревнованиях. Я довольна тем, что мне удалось хорошо потренироваться и в какой-то степени смоделировать международный старт, потому что участие в фестивале принимали практически все лучшие биатлонисты из Норвегии, Франции, Финляндии, которые выступают на Кубке мира.

- Какими будут следующие этапы подготовки?

- Дальше я продолжу готовиться в составе сборной. У нас запланирован тренировочный сбор в Антхольце, который начнется 3 августа.

- С Антхольцем у вас должны быть связаны приятные воспоминания. Вы там всегда хорошо бежите.

- Я бежала там не так часто, но действительно, я там побеждала в преследовании, занимала третье место в спринте и неплохо выступила в эстафете.

«ОЛИМПИАДА – МОЯ МЕЧТА»

- Прошлый сезон вы пропустили в связи с рождением ребенка. Насколько тяжело возвращаться после столь длительного перерыва?

- Не могу сказать, что я пропустила очень много. Я тренировалась и во время беременности и практически сразу после родов. Единственный негативный момент – ощущается нехватка скоростной работы, потому что весь период беременности и этап восстановления после родов я выполняла спокойную объемную работы. Чтобы выступать на высоком уровне, нужна хорошая функциональная подготовка. Как раз над этим мы сейчас и работаем.

- То есть мыслей о завершении спортивной карьеры у вас не было?

- Изначально, когда я узнала эту радостную новость, что скоро стану мамой, мы обговорили все в семейном кругу и сразу пришли к мнению, что я продолжу выступать. Меня все поддержали – и муж и родители.

- Как врачи относились к тому, что вы продолжали тренироваться, будучи в положении?

- Сейчас много специалистов, которые работаю с беременными спортсменками. Если ничто не угрожает здоровью ребенка и мамы, то ничего критичного в этом нет. В моих тренировках не было запредельных нагрузок. Легкие физические упражнения никогда никому не вредили.

- Я правильно понимаю, что желание на Олимпиаду повлияли на ваше решение о продолжении карьеры?

- Можно и так сказать. Олимпиада – это моя мечта, которая пока что не осуществилась. Мне очень хочется не просто попасть в Пхенчхан, но и завоевать медали.

- С кем-нибудь из биатлонных мам, которые имеют опыт возвращения на трассу после родов, советовались?

- Да, я общалась на тему и с Ольгой Зайцевой, и с Мари Дорен Абер, и с Настей Кузьминой сестрой Антона Шипулина. Но нужно понимать, что у всех процесс восстановления проходил индивидуально, поэтому я не могу выявить для себя что-то конкретное. Кто-то легче входил в форму, кто-то набирал ее тяжелее. Помню, когда я только начинала заниматься биатлоном, встретила Ольгу в тот год, когда она возвращалась после рождения первого ребенка. Это было на Кубке IBU, и она сказала мне, что ей никогда не было так тяжело, как на том старте, который был для нее первым после родов.

- Ваш первый старт после перерыва был на чемпионате России. Как вы себя чувствовали в той гонке?

- Чувствовала я себя хорошо, но итог показал, что мои чувства и результат немного расходятся. Но потом в ходе соревнований я нашла определенный ритм, у меня получалось неплохо стрелять, я начала лучше чувствовать себя в функциональном плане. Поэтому к смешанной эстафете и масс-старту я подошла в хорошем состоянии, что и вылилось в результат – в этих гонках мне удалось победить.

- Когда первый раз после перерыва взяли в руки винтовку, что почувствовали? Не было ощущения, что навык ушел?

- Что касается винтовки, то у нас с ней никаких разногласий после перерыва не было. Стоя я стреляла практически до самых родов и мне ничего в этом плане не мешало. С лежкой мы очень хорошо встретились после полугода моего отсутствия. У меня не было чувства, что я много пропустила.

- Не было желания что-то подкорректировать в стрельбе на фоне того, что после перерыва какие-то новые вещи всегда усваиваются лучше?

- Мы и так каждый год в сборной работаем над этим компонентом, стремимся снизить время нахождения на огневом рубеже, пытаемся сокращать время на изготовку, поэтому что-то кардинально менять не нужно.

- Однажды вы тренировались с Симоном Эдером – одним из самых скорострельных биатлонистов мира. Что-то удалось почерпнуть у него?

- Я довольно часто наблюдала за тем, как он работает на рубеже. И то, что он сейчас делает, - эталон в плане стрельбы стоя и лежа. К скорости и качеству его стрельбы нужно стремиться всем биатлонистам.

- С мужчинами все понятно. Кто самый крутой стрелок у девушек?

- В плане скорострельности одна из лидеров – Лиза Тереза Хаузер из сборной Австрии. Также в австрийской команде очень хороша в этом компоненте Дуня Здоуч. Если вы посмотрите статистику по времени нахождения на огневых рубежах, будь их два или четыре, то увидите, что именно они быстрее всех.

«РАЗЛУКУ С ДОЧКОЙ ПЕРЕЖИВАЮ ТЯЖЕЛО»

- В последнее время вы тренируетесь в паре с Ольгой Подчуфаровой и синхронно с ней пропустили сбор национальной команды в Поклюке. Почему готовитесь именно с ней?

- С Ольгой у нас очень хорошие дружеские отношения. А то, что июнь мы проводили самостоятельно, это было стечение обстоятельств. Тренируемся мы по разным планам.

- Раньше вы были дружны и тренировались в качестве спарринга с Кайсой Макарайнен. Вы по-прежнему общаетесь?

- Да, с Кайсой мы продолжаем общаться. Она часто интересуется, чем я занимаюсь. Буквально вчера она написала мне, что наблюдала за тем, как я выступала на фестивале Blink. А еще добавила, что она сама сейчас тренируется в Европе, в основном в Австрии и Италии, так что, вероятно, мы можем пересечься с ней в Антхольце.

- В этом сезоне вы перешли на централизованную подготовку, работаете со сборной, хотя раньше тренировались под руководством Анатолия Хованцева. В связи приняли такое решение?

- В связи с тем, что я стала мамой и мне тяжело одной справляться с целым рядом задач, которые ложатся на спортсмена, который готовится самостоятельно.

- Дочка ездит с вами на все сборы?

- Нет.

- Как же вы переживаете разлуку?

- Довольно тяжело.

- Анатолий Хованцев по-прежнему продолжает вас консультировать?

- Да, мы продолжаем общаться. Сегодня (беседа состоялась 30 июля – Прим.ред.) у него День рождения, поэтому, пользуясь случаем, еще раз его поздравляю, желаю ему крепкого здоровья и такого же позитивного настроя, который у него постоянно присутствует и который он вселяет в своих спортсменов.

- Советы какого характера он вам дает?

- Ничего особенного, просто общая программа, которой я придерживаюсь последние три года. Я чувствую, что мне это подходит.

- Она никак не противоречит плану подготовки сборной?

- В сборной вместе с девочками я выполняю ту работу, которую дают тренеры, просто иногда добавляю к ней какие-то свои упражнения. Все это согласовано с тренерским штабом национальной команды, никаких противоречий нет.

- Какие у вас впечатления от работы в команде после нескольких лет индивидуальной подготовки?

- В принципе, все то же самое, что было во времена, когда я последний раз работала со сборной. Старший тренер у нас сейчас Сергей Коновалов, мы с ним работали еще в сезоне 2010/11, когда команду возглавлял Анатолий Хованцев, тогда он был тренером по стрельбе. Никаких проблем в команде я не испытываю.

- С партнерами по сборной как отношения выстраиваются?

- Со всеми девочками у меня хорошие отношения. Все работают на позитиве, мотивированы перед важным сезоном.

- В этом году одним из тренеров сборной является Михаил Девятьяров-старший, который раньше тренировал лыжников. Что нового он внес в тренировочную работу?

- Михаил Талгатович помогает нам по технике передвижения, много подсказывает по коньковому ходу на лыжах-роллерах. При этом довольно просто и доступно объясняет такие вещи, на которые, порой, не обращаешь внимания, а они, оказывается, очень важные. Я чувствую, что благодаря этому техника становится лучше и скорость передвижения выше.

- На что сейчас делается основной упор в подготовке?

- Сейчас я стремлюсь к тому, чтобы вернуть свои прежние кондиции и обрести форму. В конце сентября предстоит еще одна проверка сил – выступление на чемпионате России по летнему биатлону.

- Я правильно понимаю, что тренировочные планы сборной сверстаны таким образом, чтобы спортсменки в оптимальной форме подошли именно к Олимпийским играм?

- Я думаю, что у каждой биатлонистки в команде это в приоритете. Какие-то нюансы мы всегда уточняем у тренеров. У каждой из нас составлен индивидуальный план, чтобы подвестись к главным стартам. Основная задача для меня сейчас – это попадание на Кубок мира. Прошлый сезон я пропустила, поэтому начать придется с Кубка IBU. У остальных девочек другие задачи, но цель у нас одна – Олимпиада.

«ЛЕГКОВ ХОРОШО ГОТОВИТ»

- Как вы относитесь к Дмитрию Губерниеву и распространенному мнению о том, что именно он сделал биатлон популярным в нашей стране?

- Дмитрий Губерниев – это голос биатлона. У нас с ним хорошие отношения, он всегда задает интересные вопросы на интервью и поддерживает нашу команду, как бы мы ни выступали. Это здорово!

- Вы родом из Санкт-Петербурга, думаю, не ошибусь, если скажу, что вы болеете за «Зенит».

- Да, вы правы.

- Как вы относитесь к последним изменениям в клубе: смена руководства, приход Манчини, новые дорогие футболисты?

- В этом плане я, наверное, плохой болельщик, потому что не знаю всей ситуации, которая происходит в команде. Я болею за «Зенит» и главное, чтобы он побеждал, а в каком составе и при каком тренере для меня не важно.

- Вы были на финале Кубка Конфедераций. Как ощущения?

- Мне очень понравилось! Здорово, что у нас в Петербурге есть такой стадион. Когда ты сидишь среди 60 тысяч болельщиков и наблюдаешь за тем, что происходит на поле – это непередаваемые чувства. Мне уже приходилось бывать на такой арене, но не зрителем, а участником – в Гельзенкирхене на рождественской гонке звезд. Но на трибуне совсем другие ощущения. Ну и сама игра мне тоже очень понравилась!

- Что можете сказать об организации финального матча?

- Мне кажется, что организация отличная. Безопасность была обеспечена на высшем уровне, очень понравилась работа волонтеров, которые могли объясниться на нескольких языках. При мне девушка сначала что-то подсказывала болельщикам на английском, а потом к ней подошел поклонник немецкой сборной, и она без проблем перешла на немецкий. Этот фанат все понял и, судя по его лицу, был приятно удивлен.

- Как относитесь к огромному количеству скандалов, связанных со стадионом Крестовский?

- Эти истории прошли мимо меня. Могу сказать, что стадион мне очень понравился, поэтому если в следующем году во время чемпионата мира мне удастся посетить его, я буду рада.

- То есть чемпионат мира по футболу вы ждете?

- Да, конечно. Ведь это грандиозное событие!

- Что можете сказать о нашей футбольной сборной, которую постоянно критикуют?

- Надо просто работать. Когда придут результаты, про сборную сразу начнут говорить в позитивном ключе. Это работает для всех видов спорта. Могу пожелать только удачи и терпения ребятам.

- Однажды вы участвовали в кулинарном шоу с Александром Легковым. Что это было?

- Это было одно из мероприятий, которое прошло в рамках Гонки чемпионов в Тюмени. Очень интересный формат. Было три команды: сборные Франции, Италии и России и каждой из них было дано задание: приготовить традиционное блюдо страны-соперника. Французы делали селедку под шубой, мы с Сашей готовили карбонару, а итальянцы какое-то французское блюдо, сейчас уже не вспомню. Жюри высоко оценило нашу с ним работу. Было очень весело, мы хорошо пообщались, эмоции только положительные. Спасибо организаторам Гонки чемпионов за такое мероприятие.

- Кто потом все это ел?

- Члены жюри и гости, которые присутствовали на этом мероприятии.

- Как готовит Александр Легков?

- Хорошо! Я думаю, он может дать фору некоторым женщинам в этом плане.

- Да, но в последнее время у меня это очень редко получается.

- Вы продолжаете писать стихи?

- В настоящий момент, нет. Причина довольно банальная – времени не хватает. Рождение дочери добавило приятных хлопот, поэтому все свободное время посвящаю ей.



- Несколько лет назад выходил сборник ваших стихов. С какими чувствами вспоминаете тот период?

- Это интересный момент в моей жизни. Я очень рада, что руководство Союза биатлонистов России меня в той ситуации поддержало и помогло выпустить эту книжечку. Была даже презентация в Доме книги на Новом Арбате, что помогло мне в какой-то момент ощутить себя писателем.

- Этот сборник имел коммерческий успех?

- Нет, это был благотворительный проект. Все напечатанные экземпляры были подписаны и розданы любителям биатлона.

- Вам хотелось бы еще раз попробовать реализовать подобный проект?

- Может быть.