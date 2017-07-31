Исинбаева готовится во второй раз стать матерью

«Советский спорт» рассказывает все, что вам нужно знать об очередной беременности прославленной чемпионки Елены Исинбаевой.

О том, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом беременна, раньше других сообщила генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки. Сделала она это, как водится, в социальных сетях - на своей странице в твиттере.

Второго ждёт и Лена Исинбаева!! — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 31 июля 2017 г.





Итак, 35-летняя выдающаяся спортсменка, обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева в скором времени вновь станет мамой. Канделаки сообщила об этом, обсуждая новость о рождении сына у российского гроссмейстера Сергея Карякина.

Второй сын родился в семье российского шахматиста Сергея Карякина @SergeyKaryakin и его супруги Галии!



Поздравляем… https://t.co/UE9aiqRFMd — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 31 июля 2017 г.

Строго говоря, для внимательной аудитории новость не произвела эффекта разорвавшейся бомбы: в последнее время выдающаяся легкоатлетка появляется на публике в широких платьях, скрывающих её фигуру.













Кстати, сама Елена Исинбаева пока никак не комментировала эту новость.

Олимпийская чемпионка уже воспитывает четырёхлетнюю дочь Еву.



