Исинбаева готовится во второй раз стать матерью
«Советский спорт» рассказывает все, что вам нужно знать об очередной беременности прославленной чемпионки Елены Исинбаевой.
О том, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом беременна, раньше других сообщила генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки. Сделала она это, как водится, в социальных сетях - на своей странице в твиттере.
Второго ждёт и Лена Исинбаева!!— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 31 июля 2017 г.
Итак, 35-летняя выдающаяся спортсменка, обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева в скором времени вновь станет мамой. Канделаки сообщила об этом, обсуждая новость о рождении сына у российского гроссмейстера Сергея Карякина.
Второй сын родился в семье российского шахматиста Сергея Карякина @SergeyKaryakin и его супруги Галии!— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 31 июля 2017 г.
Поздравляем… https://t.co/UE9aiqRFMd
Строго говоря, для внимательной аудитории новость не произвела эффекта разорвавшейся бомбы: в последнее время выдающаяся легкоатлетка появляется на публике в широких платьях, скрывающих её фигуру.
Мощная поддержка! #ЦСКАСКА pic.twitter.com/V69jHmSKnR— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 29 июля 2017 г.
📸 Фотогалерея с матча #ЦСКАСКА https://t.co/62IDUwtRoe pic.twitter.com/HfQuQTjrS4— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 29 июля 2017 г.
Кстати, сама Елена Исинбаева пока никак не комментировала эту новость.
Олимпийская чемпионка уже воспитывает четырёхлетнюю дочь Еву.