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Исинбаева готовится во второй раз стать матерью

Михаил Антонов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Исинбаева готовится во второй раз стать матерью
Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

«Советский спорт» рассказывает все, что вам нужно знать об очередной беременности прославленной чемпионки Елены Исинбаевой.

О том, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом беременна, раньше других сообщила генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки. Сделала она это, как водится, в социальных сетях - на своей странице в твиттере.



Итак, 35-летняя выдающаяся спортсменка, обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева в скором времени вновь станет мамой. Канделаки сообщила об этом, обсуждая новость о рождении сына у российского гроссмейстера Сергея Карякина.


Строго говоря, для внимательной аудитории новость не произвела эффекта разорвавшейся бомбы: в последнее время выдающаяся легкоатлетка появляется на публике в широких платьях, скрывающих её фигуру.




 


 


Кстати, сама Елена Исинбаева пока никак не комментировала эту новость.

Олимпийская чемпионка уже воспитывает четырёхлетнюю дочь Еву.


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