«Лужа» разменяла седьмой десяток!

Стадиону «Лужники» сегодня исполняется 61 год. Сегодняшний ее облик, впрочем, не дает даже возможности предположить о почтенном возрасте. «Советский спорт» вспоминает историю главной арены страны.

31 июля 1956 года арена была торжественно открыта матчем между футбольными сборными СССР и Китая. Но история самого главного спортивного комплекса страны берет начало раньше - в 1954 году. Именно тогда было принято решение о строительстве стадиона и других спортивных объектов практически на берегу Москвы-реки. В ту пору строили быстро, это же вам не «Газпром-арена»!

Трудно себе представить и еще одно обстоятельство: 73 года назад на том месте, где сейчас реконструируется стадион, было, по сути, чистое поле с деревенькой Лужники, по имени которой и называлась вся местность за Новодевичьим монастырем. Стадион «Лужниками» стаи именовать только в постсоветское время. Большую часть своей жизни он носил вполне себе традиционное для советского периода истории имя – «Центральный стадион имени В.И.Ленина».

Лужа – она и есть лужа: из-за того что местность была сильно заболочена, землю под будущим стадионов пришлось поднять на полтора метра - в нее вбили 10 тысяч свай.

И вот 31 июля 1956 года стадион был торжественно открыт матчем между футбольными сборными СССР и Китайской народной республики, в котором советские футболисты победили со счетом 1:0.

«Лужники» как главный стадион страны довольно часто улучшались и ремонтировались. Скамейки для зрителей меняли на кресла, размер поля постоянно проходил корректировку, но масштабных реконструкций за всю историю Большой спортивной арены было только две.

В 1980 году Москва впервые в истории принимала Олимпийские игры. Ареной для проведения большинства соревнований Олимпиады стали Лужники. Для того чтобы провести игры «высшего класса», была затеяна первая реконструкция.

Она затронула в основном помещения под трибунами стадиона. Под Западной трибуной построили пресс-центр, комнаты для судейского корпуса и почетных гостей, а под противоположной трибуной разместили функционально-диагностический центр и пункты допинг-контроля. Вместимость арены составляла в то время 103 тысячи зрителей. Кроме того, к Олимпиаде построили ряд объектов по соседству - например, УСЗ «Дружба».

Спустя 16 лет арене снова потребовалась реконструкция, которая была приурочена к 850-летию Москвы. Впрочем, переделка объяснялась не столько юбилеем столицы, сколько новыми требованиями Европейской федерации футбола, которые были настолько жесткими, что «Лужники» перестали им соответствовать.

Здесь установили пластиковые сиденья, а главное – сконструировали крышу, которая защищает зрителей от дождя. Впрочем, не обошлось без негативных моментов – вместимость стадиона снизилась со 100 тысяч зрителей до 80 тысяч, а также пришлось отказаться от натурального газона – на не самой плодородной почве «Лужников» после возведения навеса перестала расти трава.

Нынешней осенью в Лужниках пройдет фестиваль «Россия любит футбол», а будущим летом «Лужники» станут главной ареной Чемпионата мира по футболу.

В ходе реконструкции, которая завершится очень скоро, облик Большой спортивной арены претерпит серьезные изменения. Здесь создадут современную арену, соответствующую всем мировым стандартам и требованиям ФИФА. При этом исторический фасад стадиона, являющийся одним из символов московской архитектуры, будет сохранен. Его будут подсвечивать в трех режимах: повседневный дневной, повседневный ночной и праздничный.

Покрытие на футбольном поле заменят на натуральный газон, а футбольные ворота оборудуют системой фиксации гола «гол-контроль», который использовали на ЧМ-2014 в Бразилии. Несколько камер будут следить за воротами, а связь с судьей будет вестись с помощью специального браслета.

На арене появится VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест. Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.

Для защиты зрителей от непогоды козырек кровли по периметру стадиона увеличили на 11 метров, а покрытие кровли заменят на полупрозрачной поликарбонат.

В подтрибунных помещениях разместят кафе и рестораны, санузлы, спортзалы, зону гостевого обслуживания и помещения для прессы. Всего в здании стадиона появятся два разминочных зала, раздевалки для спортсменов, зал для пресс-конференций, зона экспресс-интервью, телестудии и офисные помещения.

В непосредственной близости от стадиона появятся международный вещательный центр и сервисные центры. Рядом разместят несколько зданий, которые обеспечат проведение всех основных мероприятий чемпионата мира. Уже создан транспортно-пересадочный узел «Лужники».