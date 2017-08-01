Начинается август? Пора на рыбалку!

Август - окончание лета. Однако рыбалка в августе - это только начало прекрасной рыбацкой поры. Все более активно клюет хищная рыба, да и мирная не отстает в активности. Именно в августе можно добыть на рыбалке и трофейного сома, и матерую щуку, и увесистого сазана. Еще весело клюет лещ и плотва, окуни гоняют мальков, голавль и язь стабильно хватают наживки. Разберемся, чем особенна рыбалка в августе, какую рыбу ловить в августе, какие наживки и снасти нужны для рыбалки в последний летний месяц.

Постепенно укорачивается день, ночи становятся прохладнее, понижается и температура воды. Рыба активизируется и ее клев в августе улучшается. Не упускайте момент. Рыбалка в августе хороша тем, что можно выловить как мирную рыбу, так и хищную, начинающую активно гонять рыбью мелочь в посветлевшей после отмирания водорослей воде. При этом стоит понимать, что, чем прозрачней вода, тем осторожнее и пугливее рыба - так что помните о маскировке. Также рыбалка в августе любима еще и за то, что именно сейчас на реках можно выловить таких трофейных рыб, как сом, сазан, амур, толстолобик, карп и других, которых в остальное время поймать сложнее. Ближе к сентябрю рыба начинает активно накапливать жир перед зимовкой.



Источник – National Explorer; lovi-rubky.ru

КАКИЕ СНАСТИ

Рыбалка в августе не обходится без спиннинга. Именно в этом месяце ловля рыбы на спиннинг резко улучшается: спиннингисты с успехом ловят крупных щук и окуней. Неплохо берет жерех, судак, голавль и язь.

Хороша рыбалка в августе на жерлицы, дорожки и кружки, на которые часто попадают хищники.

Поплавочники спешат в августе на рыбалку на окуня, которого ловят на червя и малька. На поплавочную удочку в августе умельцы ловят и щуку на живца и даже лягушонка, и плотву (на червя, опарыша, кузнечика, хлебный мякиш), а также леща, язя, ельца, густеру, серебристого карася (на червя, опарыша, хлебный мякиш и пшенную кашу).

Любители августовской рыбалки знают, что голавль, елец, плотва хорошо ловятся в это время нахлыстом и в проводку.

Хороша рыбалка в августе на донную удочку. При помощи донки на малька ловят окуня, на лягушонка и веретенку - голавля и язя, на мелкую рыбешку и червей - форель. Стоит отметить, что в августе постепенно начинает возобновляться ловля налима, который, проголодавшись за лето, с жадностью хватает живца, веретенку, червя, лягушонка.



КАКИЕ НАЖИВКИ

В августе улучшается ловля хищников, как на озерах, так и на крупных реках. Все чаще можно увидеть смелые поклевки окуня - рыбалка в августе традиционно хороша как на малька, так и на обычного червя.

Щука, судак в августе идут на блесну и силиконовые приманки. Рыбалка в августе на щуку и судака дает прекрасные результаты, если ловить спиннингом «на дорожку». Щука постепенно начинает нагуливать жир и готовиться к зиме. В конце августа у щуки начнется истинный жор. Эта пора интенсивной ловли зубастой хищницы, которая в последней декаде месяца уже начнет агрессивно хватать любые предложенные спиннингистом блесны и воблеры.

Плотва и лещ в последний летний месяц не против отведать животную насадку. Рыбалка в августе на плотву и леща лучше на фидерную и донную снасть.

Язь и голавль предпочитает ловиться в реках на лягушат, впрочем, на такую наживку можно выловить и щуку



КАКАЯ РЫБА

Щука.

Рыбалка на щуку в августе имеет ряд особенностей. В первой половине последнего летнего месяца, когда вода еще теплая, щука прячется в нижних слоях водоема. В конце августе вода постепенно охлаждается, а активность щуки растет, у нее начинается жор и активное накопление жира для холодной зимы. Поскольку в августе дни еще достаточно теплые, а ночи уже довольно прохладные, то основной клев щуки начинается утром, до восхода солнца, по холодной воде. Щучьи поклевки случаются утром как на самой кромке травы, так и в 1-3 метрах от травяного ковра, на открытой воде. После прохладной ночи щука может активно передвигаться и атаковать добычу, и спиннинговые приманки, на длинных дистанциях. Август - месяц непредсказуемый для ловли щуки - в одно время она будет реагировать на живца, а в другое – сработает любая искусственная приманка.

Судак.

Эта речная рыба очень любит проточную воду, поэтому наилучшим местом для ловли судака в августе станет струя воды, а не там, где река широкая с медленным течением. Если же вы решили попытать счастье и поймать судака в пруду, нужно запомнить одну особенность – рыбалка в августе на судака будет успешнее, если искать его в местах с каменистым или песчаным дном. Для ловли судака в августе можно использовать воблеры, силиконовые твистеры или виброхвосты. Но нужно брать во внимание тот факт, что у этой рыбы очень узкое горло, поэтому нужно выбирать наживки небольших размеров. Техника рыбалки в августе на судака на спиннинг практически ничем не отличается от техники ловли другого хищника (например, щуки). Кроме того можно ловить судака в августе на донку или кружки.

В Финском заливе пошёл судак-завтра на рыбалочку :-))))) — Сергей стал ДЕДОМ (@lebiaga) 21 июля 2017 г.

Окунь.

На реках окунь стоит, как правило, в редких зарослях, предпочитая слегка заиленное дно. Молодые окуни держатся прибрежной зоны, заливов и заводей. Хищник покрупнее предпочитает глубокие закоряженные места, затопленные деревья, песчаные накаты. В августе найти окуня не составляет особого труда – его легко вычислить по поведению мелкой рыбешки, которая спасаясь от него, буквально выпрыгивает из водоема. Соответственно лучшая наживка для рыбалки в августе на окуня - это живец. Неплохо себя зарекомендовали также такие наживки, как: личинки жуков, мотыль, мелкие червячки. Также рыбалка на окуня в августе может быть вполне результативной, если ловить с помощью спининга на блесну или твистер. Неплохо ловится окунь в августе и на поплавочную удочку с берега.

Окунь в кляре – простой рецепт приготовления https://t.co/5w1CqW6b6w — SpinningClub (@ClubSpinning) 31 июля 2017 г.

Сом.

В летнее время сом активен ближе с вечера до рассвета. Он встречается на выходах из ям и на перепадах глубин. Ночью сом кормится в верхнем теплом слое воды, где глубина может составлять всего полметра. Сома можно заметить по характерному чавканью и мощным всплескам. Но если в водоеме мутная вода, то сом ищет добычу в течение суток, как и во время дождя. А перед грозой он начинает усиленно и активно кормиться, забывая об опасностях. Август — лучшее время ловли сома на донки, которые забрасывают как в ямы, где стоит рыба, так и поблизости от них — на отмели, где сом жирует. При ловле донной удочкой приманку надо опустить на грунт в омут или на прибрежную отмель у переката, у выхода из ямы, в устье притока. В качестве приманки используется живая рыба или лягушка. Также хороша рыбалка в августе на сома на спининг с продолговатыми блеснами и воблерами.

Сазан.

Сазан - желанный трофей, и рыбалка в августе может вам его подарить. Любая ловля сазана в августе начинается с поиска перспективных мест. Если погода не жаркая, сазан питается на глубине, предпочитая илистое дно с углублениями и корягами. Обычная глубина, на которой держится сазан при благоприятных условиях, составляет от 2 до 7 метров, но с поднятием сильного ветра, может посетить мелководье. Если погода очень жаркая, сазана придется искать в зарослях камыша. Рыбалка в августе на сазана более результативна в период с 8 часов вечера и до рассвета. В обеденное время активность сазана практически сводится на нет. В качестве снастей для рыбалки в августе на сазана обычно используют фидеры, а в качестве прикормки – каши. Для наживки хорошо применять плавающие микробойлы, так же очень распространена ловля на макушатник.

Огромный сазан из реки Костромы вызвал зависть целого района - https://t.co/QCefCodujY pic.twitter.com/3IgCEfpUy3 — KostromaToday (@Kostroma__Today) 27 июля 2017 г.

Плотва.

В августе плотва попадается не только у берегов, но и поглубже и вновь начинает хорошо брать на червяка и мотыля. Поклевка становится более определенной. Как ловить плотву в августе, знает и начинающий рыбак. Эта рыба клюет достаточно хорошо практически круглогодично, и последний месяц лета не является исключением. Однако календарь рыболова на август содержит сведения, что что ближе к концу месяца активность плотвы значительно повышается, и шансы поймать приличный экземпляр возрастают. В предпочтениях к приманке и наживке плотва принципиально не изменяет своим вкусам: червь, хлеб, опарыш, мотыль, ручейник, манка. Неплохо ловится плотва в августе и на маленькие вращающиеся блесны.

Лещ.

В августе активным является и лещ. Как и плотва, он теперь лучше клюет на животные насадки (червя, мотыля). Но ужение начинается уже не с рассвета, как в июле, а с 8—10 часов. В теплую и тихую погоду лещ попадается и днем. Лещ – это донная рыба, и большую часть своей жизни предпочитает держаться ближе ко дну. Также избегает места с быстрым течением, поэтому ловля леща в августе лучше на спокойных участках водоема или реки. Леща можно повстречать в заливах, на поворотах рек, где более или менее спокойно и есть глубина. С приходом сумерек или в ненастную погоду, лещ подходит ближе к берегу, поэтому здесь очень кстати будет поплавочная удочка. А с рассветом, снова устремляется на глубину. При выборе места, следует учитывать, что эта рыба не любит песчаное дно, лучшая ловля леща в августе на участках где дно глинистое и немного заиленное.

Голавль.

Голавль в августе предпочитает держаться более глубоких мест с замедленным течением. Здесь его лучше всего ловить донной удочкой на мелкого пескаря, мясо рака или ракушки-перловицы, кубики колбасы или сыра, куриные кишки, хлебный катыш, личинку речной миноги, лягушонка, кусочки нутряного сала. Для ловли прекрасно подойдет жесткое упругое удилище с катушкой. Причем катушку после заброса обязательно ставят на тормоз. Если же он слаб, то леску можно захлестнуть за ручку катушки для исключения возможности сдергивания лески при резких поклевках. Для таких насадок, как кубики колбасы или сыра, мясо рака, катышки хлеба, желательно брать небольшие тройные крючки №№ 5-6.



