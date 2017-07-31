Работа мясника – разделать быка. «Спартак» покромсал «Краснодар» на стейки

Московский «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче 3-го тура РФПЛ. Корреспондент «Советского спорта» - о победе красно-белых в первом домашнем матче сезона.

КЛЕРКИ В ШАРФАХ



«Спартак» приехал на матч нового сезона в качества хозяина впервые. До третьего тура красно-белые мотались в гости к «Динамо» (2:2) и «Уфе» (0:0). РФПЛ специально отодвинула первый домашний матч спартаковцев как можно дальше - этим летом «Открытие Арену» эксплуатировали в хвосту и в гриву - матчи Кубка конфедераций в июне-июле, следом юбилейный концерт группировки «Ленинград» и шикарное шоу от Depeche Mode. Стадион толком не успел передохнуть после футбольного турнира, как на его территории в срочном порядке разобрали соответствующие объекты кейтеринга и мерчандайзинга, а затем возвели конструкции для концертов.



Понедельник, послерабочие полвосьмого вечера, духота. В условных Перми, Екатеринбурге или Уфе аншлага ждать бы не пришлось. Даже если бы в гости наведался чемпион. В Москве ситуация, естественно, совсем иная, и так было всегда со дня, простите за тавтологию, открытия «Открытия». И это прекрасно.



«Спартак» после двух туров отставал от лидирующей группы на четыре очка. Дистанция на старте сезона противоречивая: с одной стороны, настичь конкурентов в следующих матчах можно моментально, с другой - факт игровых проблем на лицо. Правда, как показала игра, Массимо Каррера уже на пути их решения.



«Краснодар» в этом отношении прекрасный соперник. Во-первых, «быки» не потеряли очков, а значит их место в лидерах закономерно. Во-вторых, это первый в новом розыгрыше РФПЛ по-настоящему топовый соперник. При всём уважении у вернувшемуся в элиту «Динамо». Но несмотря на стопроцентный показатель по набранным очкам претензий к игре «Краснодара» предостаточно – каждый следующий матч коллектив Игоря Шалимова проводил все хуже: сначала классовая победа над «Рубином», потом не самый выразительный (это не касается красоты голов) успех с «Тосно» и явная удача в матче с «Лонгбю».



Бэкграунд у понедельничной встречи впечатлял изначально. Это и огромное количество голов, забитых в относительно свежем для российского футбола противостоянии (в 14 матчах - 48 мячей на двоих), и фигура Смолова, так пока и не перешедшего в «Спартак», и столкновение раскрученных брендов, и борьба игровых философий. И, несомненно, забитые до отказа разгоряченными фанатами вагоны Таганско-Краснопресненской ветки столичной подземки. И как же круто выглядели в этот вечер офисные клерки в красно-белых шарфах. Сочно и фактурно.



«РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, НАШИ СЕРДЦА С ВАМИ!»

Именно такой баннер появился перед стартовым свистком и провисел в полнейшей тишине первые пять минут игры. Так, красно-белые поддержали тренера Романа Пилипчука, недавно потерявшего 23-летнюю дочь. Этот жест вызвал уважение не только у болельщиков, ничего не знавших о запланированной акции, но и у журналистов. Пока баннер висел на фанатской трибуне «Открытия» не хотелось говорить, писать и радоваться прекрасной погоде. Хотелось просто помолчать в знак солидарности.



«Спартак» начал агрессивно. Защита москвичей довольно высоко встречала «быков», но помогало это не всегда. Мелкий пас – главное оружие «Краснодара» в отсутствие Смолова – нивелировало старания хозяев запереть соперника на своей половине поля. Хочешь не хочешь, а чаще всего взгляд останавливался на лидерах – Промесе и Глушакове у одних, Лаборде и Жоаозиньо – у других. Первые наконец-то не выглядели уставшими, а вторые – то и дело не позволяли защитникам «Спартака» поднять голову в круговерти перепасовок.



Моментами защита «Спартака» тяжело ориентировалась в пространстве. «Краснодар» играл без номинального нападающего, на острие в разное время выдвигались Классон, Жоаозиньо, Перейра и Вандерсон. Механика у этих футболистов одинаковая, антропометрические данные – плюс-минус схожи, да и оснащены они примерно одним и тем же арсеналом возможностей. Креативная группа «Спартака» в этом отношении наиболее предсказуема: Зе Луиш выигрывал верх, Квинси растягивал оборону, Адриано чаще остальных лупил по воротам. «Краснодар», кстати, тоже бывал предсказуем в атаке, но тогда на поле солировал Смолов. Сейчас его нет, и это даже в каком-то смысле пошло команде на пользу: палитра атакующих идей стала явно шире. Но это негативно сторону сказалось на результативности.



Промес по первому тайму – самый полезный игрок матча. Удары с любой дистанции, посадки защитников на пятую точку в своей штрафной, умные передачи – голландец явно набрал игровой тонус, о котором в предыдущих турах мы могли только мечтать. Второй по полезности – Классон: швед тоже обострял в первом тайме, но вдвое меньше.



Квинтессенция первой половины игры – «эпитеты» в адрес главного арбитра Сергея Лапочкина. Судья не свистнул после падения Фернандо, после чего в контратаке от гола «Спартак» спасла перекладина. И тут, как говорится, не забиваешь ты – забивают тебе: Зе Луиш упал в штрафной Синицына, рефери наконец приложил свисток к губам, а Промес хладнокровно исполнил.



«Краснодар», как и в предыдущих трех матчах сезона, провел первый тайм рвано, скомкано и блекло. И чтобы чуть развеселить публику, Фернандо филигранно перебросил стенку со штрафного на добавленной минуте. Мяч в притирочку прошел, а голкипер не причем. Стихи!



У «КРАСНОДАРА» БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ, У «СПАРТАКА» - НЕТ



Все вроде у «Краснодара» прекрасно – и подбор футболистов, и игровая модель, и стиль. Но не хватало нацеленности на завершение. Вектор атак верный, где ворота противника – всем известно, а никто толком и не тревожил Реброва. Одного выстрела Вандерсона не хватит, чтобы играть со «Спартаком» в открытую. Парочки кроссов маловато будет, чтобы заставить связку Боккетти – Джикия ошибаться из раза в раз. Усиления в лице Мамаева по ходу второго тайма недостаточно, чтобы кардинально преобразиться в атаке.



Думаю, предстоит Шалимову какое-то время поломать голову над произошедшим. «Краснодар» далек от игрового кризиса, но если ничего не предпринять в ближайшее время, команда неминуемо туда свалится. Вряд ли вернувшийся Смолов сразу заиграет так, будто и травм не получал. Вряд ли коротенькая скамейка необоснованно вырастет вдвое. Вряд ли, не сделав работу над ошибками, удастся не пропустить в матчах с «Зенитом», «Локомотивом» и ЦСКА. А пока краснодарского быка (несомненно зернового откорма) не только взяли за рога, но и покромсали на стейки.



«Спартак» же конструктивными действиями и дисциплиной во всех линиях подтвердил слова Глушакова – мол, ничего страшного, что не победили в первых турах. Эта победа была добыта не только эмоциями, как часто случалось в прошлом году, но и благодаря интересным решениям в финальной трети поля. Возможно, красно-белые наконец-то целиком компенсировали отсутствие Зобнина без потери качества. Ради этого стоило начать чемпионат с двух ничьих.



