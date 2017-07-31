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Смерть на мотоцикле. Известная мотогонщица разбилась

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Смерть на мотоцикле. Известная мотогонщица разбилась

Известная мотогонщица, которую пользователи социальных сетей знали в последние годы как «байкершу из Владивостока», насмерть разбилась сегодня во время ДТП. «Советский спорт» пересказывает главное.

Пользователь под ником monika9422 была хорошо известна не только поклонникам мотогонок, в которых она когда-то состязалась на весьма приличном уровне, но и любителям увидеть в соцсетях что-нибудь горяченькое. Ясно, что симпатичная девушка, умудряющаяся, будучи одетой в незначительное количество одежды, выполнять еще и весьма профессиональные трюки во время движения, всегда найдет свою аудиторию.


Девушка не справилась с управлением и наехала на ограждение, после чего скончалась от полученных травм.

Hello bikers!!! 🙌🏻 🙌🏻 What city do you live?)😉

Публикация от @monika9422


Девушка стала звездой инстаграма благодаря фото и видео с трюками на своем байке в откровенных нарядах.



Приехавшие на место аварии медики не смогли спасти жизнь звезды инстаграма.

😈

Публикация от @monika9422


На страницу девушки в соцсети подписана 141 тысяча человек.

Ненормальная..😏

Публикация от @monika9422

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