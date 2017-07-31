Смерть на мотоцикле. Известная мотогонщица разбилась
Известная мотогонщица, которую пользователи социальных сетей знали в последние годы как «байкершу из Владивостока», насмерть разбилась сегодня во время ДТП. «Советский спорт» пересказывает главное.
Пользователь под ником monika9422 была хорошо известна не только поклонникам мотогонок, в которых она когда-то состязалась на весьма приличном уровне, но и любителям увидеть в соцсетях что-нибудь горяченькое. Ясно, что симпатичная девушка, умудряющаяся, будучи одетой в незначительное количество одежды, выполнять еще и весьма профессиональные трюки во время движения, всегда найдет свою аудиторию.
Девушка не справилась с управлением и наехала на ограждение, после чего скончалась от полученных травм.
Девушка стала звездой инстаграма благодаря фото и видео с трюками на своем байке в откровенных нарядах.
Приехавшие на место аварии медики не смогли спасти жизнь звезды инстаграма.
На страницу девушки в соцсети подписана 141 тысяча человек.