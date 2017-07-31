Смерть на мотоцикле. Известная мотогонщица разбилась

Известная мотогонщица, которую пользователи социальных сетей знали в последние годы как «байкершу из Владивостока», насмерть разбилась сегодня во время ДТП. «Советский спорт» пересказывает главное.

Пользователь под ником monika9422 была хорошо известна не только поклонникам мотогонок, в которых она когда-то состязалась на весьма приличном уровне, но и любителям увидеть в соцсетях что-нибудь горяченькое. Ясно, что симпатичная девушка, умудряющаяся, будучи одетой в незначительное количество одежды, выполнять еще и весьма профессиональные трюки во время движения, всегда найдет свою аудиторию.

Как жаль что за холодную погоду некому дать п..зды 👿. #monika9422 #bmws1000rr #Моника Публикация от @monika9422 Июн 21 2017 в 12:42 PDT





Девушка не справилась с управлением и наехала на ограждение, после чего скончалась от полученных травм.

Hello bikers!!! 🙌🏻 🙌🏻 What city do you live?)😉 Публикация от @monika9422 Сен 10 2016 в 3:32 PDT





Девушка стала звездой инстаграма благодаря фото и видео с трюками на своем байке в откровенных нарядах.

За эти прекрасные фото большое спасибо талантливому фотографу @vereschagin_ss 😘 #monika9422#Моника Публикация от @monika9422 Сен 26 2016 в 6:10 PDT





😈 Красивое боди это ещё одна моя страсть после мото. Мужчины, побалуйте своих прекрасных дам красивым бельём от @eroclothing.ru 💋 #monika9422#Моника Публикация от @monika9422 Сен 25 2016 в 6:43 PDT





Приехавшие на место аварии медики не смогли спасти жизнь звезды инстаграма.

😈 Публикация от @monika9422 Авг 27 2016 в 1:10 PDT





На страницу девушки в соцсети подписана 141 тысяча человек.