Валерий Рейнгольд: С такой игрой «Спартак» разорвет «Зенит»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча красно-белых в 3-м туре РФПЛ с «Краснодаром» (2:0).

- Я был прав или нет? - начинает Валерий Леонидович. - Я все просчитал. Команда сегодня забегала и «Краснодару» нечего было делать. Им еще стоит сказать спасибо за то, что пропустили только два мяча. По игре «Спартак» мог забить еще мяча три.

Команда забегала и ноги стали легче, а мастерства хватает. Поэтому я и говорил, что «Спартак» разорвет «Краснодар». Каждый футболист почувствовал, что нужно выходить из этого положения хорошей игрой. Только такая игра закроет критикам рот.

Теперь ребята отдохнут. Я жду от них хорошей игры с «Зенитом», а этот матч доставил удовольствие всем болельщикам.

- Меня просто поразило то, как двигался Промес на последних минутах. Казалось, он может пробегать еще целый тайм.

- Если бы Промес двигался один, а остальные таскали телегу — ничего бы не было. Вот в чем дело. Свинцовые нагрузки спали и побежала вся команда. Зе Луиш в большом порядке. Он затерзал оборону «Краснодара». И Глушаков и Луис Адриано были в порядке. Команда выполнила сверхзадачу и сыграла в очень симпатичный футбол.

Беда случилась только в матче с «Динамо». Тот результат лег на плечи спартаковцев тяжелым грузом. Поэтому я переживал и за матч в Уфе. Но теперь все пошло по плану и никаких отрывов у нынешних лидеров не будет. Если «Спартак» продолжит так играть, этого будет достаточно чтобы быть в лидирующей группе.

- Глушаков уже похож на себя образца прошлого сезона?

- Он выглядит похуже. Ему нужно немного свежести. Но выглядел он прилично. Опорному хаву нужно пахать от штрафной до штрафной. Поэтому нагрузка на него, Фернандо и Зобнина всегда была сумасшедшей. Это связующие звенья. Глушаков втягивается и показывает приличную игру. Сегодня он даже мог забить, но обратите внимание, что для удара он пробежал 30 метров. Значит, ноги бегут.

«Краснодар» сегодня ничего не показал. Все красиво, но все в середине поля. Я посмотрел на лицо Шалимова. Человек понимает, что сегодня с сегодняшним «Спартаком» бороться тяжело. «Спартак» сильнее.

- Вас не смутило то, что «Спартак» не забил с игры?

- Это беда. Четыре выхода один на один не реализовали. Зато забили сумасшедший гол со штрафного.

- Какого результата вы ожидаете от «Спартака» в матче с «Зенитом»?

- «Спартак» сильнее за счет исполнителей. Он выше классом. У москвичей большей мастеров. По каждой позиции «Спартак» сильнее, а если команда еще и бежит, у нас в России никто не сможет его остановить. И «Краснодар» хотел победить, но как справится с такой троицей как Адриано, Промес и Зе Луиш?

- В победе «Спартака» над «Зенитом» вы уверены?

- Я видел как «Зенит» играл с «Тосно». Это подобие футбола. Идет это от селекции. Таких игроков взяли. Красивого и симпатичного футбола в «Зените» нет. Сравните матчи «Тосно» - «Зенит» и «Спартак» - «Краснодар» - небо и земля по игре, красоте и моментам. «Зенит» выиграл на классе у очень слабой команды. Она должна играть во втором дивизионе, а не в премьер-лиге. Я не могу сравнить нынешних футболистов «Зенита» с теми, кто ушел: Халк, Витсель, Данни. Вы хотите, чтобы «Зенит» всех глушил? Этого не будет.

«Зенит» может выиграть у «Спартака». Играет дома. Но я сомневаюсь, что это произойдет если «Спартак» продолжит показывать такой футбол, как с «Краснодаром». Тут «Зениту» ловить нечего. «Спартак» его разорвет. Если только судья хозяевам не поможет.