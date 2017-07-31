Массимо Каррера: «Спартак» вновь обрел дух бойца

Главный тренер «Спартака» Массисмо Каррера рассказал о победе над «Краснодаром».

- Прежде чем отвечать на вопросы, хочу посвятить эту победу Роману Пилипчуку и поблагодарить, что даже в такой трудный момент он был близок к команде и выполнил свою работу.

- Насколько довольны тем, как команда играла при счете 2:0?

- Провели хороший матч, нормально, что у нас возникают трудности в игре против такой команды, как «Краснодар». Думаю, что этот клуб может бороться чемпионство. Я доволен, потому что наша команда опять обрела дух бойца. Думаю, что победа заслужена.

- После победы и накануне матча с «Зенитом» больше уверенности или тревоги?

- Мы, как команда, уверены в себе. Мы выиграли в прошлом году. И я знаю, что конкретно сделали, чтобы победить. Конечно, в этом сезоне будет еще сложнее. Претендентов на чемпионство стало больше.

- Команда создала много моментов, но забила не все. В Лиге чемпионов с такой реализацией будет сложнее?

- В чемпионате России тоже непросто! Если создаешь моменты, но не забиваешь, можно и не выиграть много матчей. На данный момент я доволен тем, что получается создавать моменты.

- Ожидаете как-то по-особенному матч с «Зенитом» из-за противостояния с Роберто Манчини?

- Нет это будет обычная встреча против сильной команды. Не буду готовиться по-другому, только потому, что в «Зените» работает Манчини.

- Как оцените игру Глушакова?

- Хорошо. Не люблю индивидуально разбирать действия игроков. Думаю, Глушаков провел хороший матч.

- Каковы шансы Тимофеева потеснить кого-нибудь из основы?

- Когда он мне нужен, он играет. Есть матчи, в которых он может выйти на поле, и есть, в которых не может. Точно так же и с другими футболистами «Спартака».

Главный тренер «Краснодара»разобрал игру своей команды:

- Первый тайм был неплохой, контролировали больше мяч, создавали моменты. Но нарвались на пенальти, плюс штрафной – индивидуальное мастерство Фернандо. Во втором тайме старались, но было много контратак у «Спартака». Игра была неплохая, а результатом не удовлетворены.

- На ваш взгляд, был пенальти?

- Да.

- «Краснодар» сыграл без ярко выраженного нападающего. Почему?

- Игнатьев за молодежку забил три гола. Смолов и Лаборде травмированы. У нас больше выбора нет. Меняли местами Классона и Вандерсона.

- Как оцените игру Мамаева?

- Он пока набирает форму, очень много пропустил. Он должен и может играть лучше.

- Когда вернется в строй Смолов?

- Через несколько дней начнет бегать. К следующему матчу ждать его не стоит.

- Почему Рамирес не вышел в стартовом составе?

- У нас сложная ситуация, много травмированных россиян. Исходили из лимита, и какие позиции могли чуть-чуть ослабить.