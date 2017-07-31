Массимо Каррера: «Спартак» вновь обрел дух бойца
Главный тренер «Спартака» Массисмо Каррера рассказал о победе над «Краснодаром».
- Прежде чем отвечать на вопросы, хочу посвятить эту победу Роману Пилипчуку и поблагодарить, что даже в такой трудный момент он был близок к команде и выполнил свою работу.
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Насколько довольны тем, как команда
играла при счете 2:0?
- Провели хороший матч, нормально, что у нас возникают трудности в игре против такой команды, как «Краснодар». Думаю, что этот клуб может бороться чемпионство. Я доволен, потому что наша команда опять обрела дух бойца. Думаю, что победа заслужена.
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После победы и накануне матча с «Зенитом»
больше уверенности или тревоги?
- Мы, как команда, уверены в себе. Мы выиграли в прошлом году. И я знаю, что конкретно сделали, чтобы победить. Конечно, в этом сезоне будет еще сложнее. Претендентов на чемпионство стало больше.
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Команда создала много моментов, но
забила не все. В Лиге чемпионов с такой
реализацией будет сложнее?
- В чемпионате России тоже непросто! Если создаешь моменты, но не забиваешь, можно и не выиграть много матчей. На данный момент я доволен тем, что получается создавать моменты.
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Ожидаете как-то по-особенному матч с
«Зенитом» из-за противостояния с Роберто
Манчини?
- Нет это будет обычная встреча против сильной команды. Не буду готовиться по-другому, только потому, что в «Зените» работает Манчини.
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Как оцените игру Глушакова?
- Хорошо. Не люблю индивидуально разбирать действия игроков. Думаю, Глушаков провел хороший матч.
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Каковы шансы Тимофеева потеснить
кого-нибудь из основы?
- Когда он мне нужен, он играет. Есть матчи, в которых он может выйти на поле, и есть, в которых не может. Точно так же и с другими футболистами «Спартака».
Мобилизационная фишка Карреры. На дуэль вызывается Манчини!Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов разобрал игру своей команды:
- Первый тайм был неплохой, контролировали больше мяч, создавали моменты. Но нарвались на пенальти, плюс штрафной – индивидуальное мастерство Фернандо. Во втором тайме старались, но было много контратак у «Спартака». Игра была неплохая, а результатом не удовлетворены.
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На ваш взгляд, был пенальти?
- Да.
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«Краснодар» сыграл без ярко выраженного
нападающего. Почему?
- Игнатьев за молодежку забил три гола. Смолов и Лаборде травмированы. У нас больше выбора нет. Меняли местами Классона и Вандерсона.
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Как оцените игру Мамаева?
- Он пока набирает форму, очень много пропустил. Он должен и может играть лучше.
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Когда вернется в строй Смолов?
- Через несколько дней начнет бегать. К следующему матчу ждать его не стоит.
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Почему Рамирес не вышел в стартовом
составе?
- У нас сложная ситуация, много травмированных россиян. Исходили из лимита, и какие позиции могли чуть-чуть ослабить.
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Матч
Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)
Голы
Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).
Состав
Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон
Предупреждения:
нет - Грицаенко, 36
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция