Александр Самедов: Мексике я забил и сборная проиграла, а сейчас - наоборот

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 3-го тура РФПЛ.

- Считаю, что мы победили заслуженно. Очень довольны результатом. Теперь движемся дальше.

- Несмотря на это, зачастую «Спартак» пропускал контратаку за контратакой.

- Может, мы где-то не дорабатывали, играли не совсем компактно. Возможно, не хватало концентрации. В любом случае, мы создали много моментов и победили.

- У вас был момент, как на Кубке конфедераций. Мексике вы в такой ситуации забили.

- В игре с Мексикой я забил, но мы проиграли, а здесь не забил, но мы победили. Вот и вся разница!

- На сборах команды вы получили повреждение. Как себя чувствуете сейчас?

- Я готовился к этому матчу, лечился. Рад, что удалось сыграть семьдесят с лишним минут, потом я попросил замену. Вообще, думал будет тяжелее. Спасибо медицинскому штабу, который прекрасно подготовил меня за неделю.

- «Спартак» наконец-то победил. Вернулась чемпионская игра?

- Мне кажется, мы и в прошлых турах заслуживали большего. С «Динамо» обидно упустили победу, с «Уфой» мы были лучше, но забить не удалось. А сегодня, слава богу, победили.