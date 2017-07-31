Александр Самедов: Мексике я забил и сборная проиграла, а сейчас - наоборот
Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 3-го тура РФПЛ.
- Считаю, что мы победили заслуженно. Очень довольны результатом. Теперь движемся дальше.
- Несмотря на это, зачастую «Спартак» пропускал контратаку за контратакой.
- Может, мы где-то не дорабатывали, играли не совсем компактно. Возможно, не хватало концентрации. В любом случае, мы создали много моментов и победили.
- У вас был момент, как на Кубке конфедераций. Мексике вы в такой ситуации забили.
- В игре с Мексикой я забил, но мы проиграли, а здесь не забил, но мы победили. Вот и вся разница!
- На сборах команды вы получили повреждение. Как себя чувствуете сейчас?
- Я готовился к этому матчу, лечился. Рад, что удалось сыграть семьдесят с лишним минут, потом я попросил замену. Вообще, думал будет тяжелее. Спасибо медицинскому штабу, который прекрасно подготовил меня за неделю.
- «Спартак» наконец-то победил. Вернулась чемпионская игра?
- Мне кажется, мы и в прошлых турах заслуживали большего. С «Динамо» обидно упустили победу, с «Уфой» мы были лучше, но забить не удалось. А сегодня, слава богу, победили.
Матч
Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)
Голы
Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).
Состав
Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон
Предупреждения:
нет - Грицаенко, 36
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция