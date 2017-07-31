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Александр Самедов: Мексике я забил и сборная проиграла, а сейчас - наоборот

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Самедов
Александр СамедовФото: «Советский спорт»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 3-го тура РФПЛ.

- Считаю, что мы победили заслуженно. Очень довольны результатом. Теперь движемся дальше.

- Несмотря на это, зачастую «Спартак» пропускал контратаку за контратакой.
- Может, мы где-то не дорабатывали, играли не совсем компактно. Возможно, не хватало концентрации. В любом случае, мы создали много моментов и победили.

- У вас был момент, как на Кубке конфедераций. Мексике вы в такой ситуации забили.
- В игре с Мексикой я забил, но мы проиграли, а здесь не забил, но мы победили. Вот и вся разница!

- На сборах команды вы получили повреждение. Как себя чувствуете сейчас?
- Я готовился к этому матчу, лечился. Рад, что удалось сыграть семьдесят с лишним минут, потом я попросил замену. Вообще, думал будет тяжелее. Спасибо медицинскому штабу, который прекрасно подготовил меня за неделю.

- «Спартак» наконец-то победил. Вернулась чемпионская игра?
- Мне кажется, мы и в прошлых турах заслуживали большего. С «Динамо» обидно упустили победу, с «Уфой» мы были лучше, но забить не удалось. А сегодня, слава богу, победили.

Матч

Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)

Голы

Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).

Состав

Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)

Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон

Предупреждения:

нет - Грицаенко, 36

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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