Мобилизационная фишка Карреры. На дуэль вызывается Манчини!

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – об уверенной победе «Спартака» над «Краснодаром».

Впервые в сезоне выйдя на «Открытие Арену», «Спартак» взял с собой ту самую вещицу, какой на сегодня ни у кого другого в премьер-лиге не видно.

Мобилизационный ресурс.

Вещица на то и дорогая, что коварная, ускользающая. И не доступная для формального применения. Не бывает с нею так, что вынь да положь. «Спартак» ведь, заметьте, не выскочил против «Краснодара» заранее раскочегаренным чертом из табакерки. Пусть даже был до крайности уязвлен двумя непривычными ничьими кряду. Нет, он потратил порядочно время на то, чтобы этаким трением камня о камень высечь искомую искру. В игре гостей на первых порах даже побольше маслица было.

И не суть важно, что искра сверкнула вследствие этакой каменистой атаки – затянувшейся и малотемповой, да вот обернувшейся пенальти. Не этот повод, так «Спартак» другой нашел бы, дабы разгореться.

И дальше вплоть до финального свистка на поле происходило одно – полыхало красное пламя. Фернандо не только положил со штрафного куражно-ювелирно, но и вырезал такие передачи, что хоть завтра его в «Реал». Промес повсюду крутил-вертел так, будто он вожак всех существующих чертей. Комбаров подкручивал со средне-дальней под стать мировым корифеям прицела. Глушаков выглядел уже если не живчиком, то вспоминающим былые подвиги. И даже оборона - не может быть! - разрешила «Краснодару» за полтора тайма единственный полумомент.

«Краснодар», да не обидятся Сергей Галицкий с Игорем Шалимовым, для такого вот «Спартака» нового типа – не более чем выгодный фон. Потому что тотальная мобилизация ресурса – не про эту команду история. Ее игра в красном пламени попросту выгорела.

Больше, пожалуй, не стоит задерживаться на премьерном показе «Спартаком» своих достоинств в новом чемпионате. Разве что – одна деталь. На замену вышел Тимофеев. И успел звонко проявить себя. Не постеснялся прицельно зарядить по воротам Синицына (тот провел на глазах у Станислава Черчесова такую игру, что велик соблазн немедленно вызвать его на очередную сессию сборной). И абсолютно мастеровито накрыл Классена, выкатывавшегося один на один. Так вот: не подумывает ли Каррера, охочий до маневров с составом (вот же перевел в этой игре Самедова в центр!), о назначении Тимофеева на прежнюю позицию Глушакова и, соответственно, о переводе Глушакова в штатную позицию под нападающими? Где «Спартаку» как раз порой недостает фирменного огонька.

А так уже не терпится заглянуть в следующее воскресенье: «Зенит» - «Спартак». И теперь – не просто дерби двух столиц, но и итальянское тренерское, господа! Вкусно-то как! И для Манчини это будет, ко всему, делом чести – не уступить начинающему коллеге именно по части мобилизационного ресурса. И наверняка даже его репутация на родине и та будет стоять на кону. А для красно-белых матч в Питере, как никакой другой, обрисует грядущие лигочемпионские перспективы. Словом, ставок – громадье!

И, навстречу нетерпеливому ожиданию, чуток информации к предвкушению. С Каррерой «Спартак» из всех сыгранных топ-матчей, то есть с конкурентами,МОБИЗА пока что проиграл единственный – «Зениту» в гостях. А все свои ключевые подвиги в пламенном жанре совершал, не выезжая из столицы.