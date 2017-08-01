Что будем делать дальше, Майки?

Прошлая неделя запомнилась турниром UFC, который показывало отечественное телевидение. Одновременно в самом большом городе США Нью-Йорке, на Барклайз Арене проходила встреча двух талантливейших боксеров Майки Гарсии и Эдриэна Бронера.

Перед главным событием вечера прошел поединок, в котором Джермалл Чарло нокаутировал Себастьяна Хейланда. Этот поединок прошел в среднем весе. Ситуация в этой весовой категории становится интереснее. Здесь собралась россыпь прекрасных боксеров: Дениэл Джейкобс, более чем достойно выступивший в бою с Головкином, Давид Лемье, восстановившийся и реабилитировавшийся после сокрушительного поражения от того же Головкина, Билли Джо Сондерс обладатель чемпионского пояса WBO, Крис Юбенк мл., который, после Всемирной боксерской суперсерии жаждет встретится с победителем пары Головкин-Альварес или же реабилитировать свое единственное спорное поражение соотечественнику Сондерсу и, теперь еще Джермалл Чарло, показавший себя во всей красе.

В главном событии вечера, в промежуточном весе 140 фунтов схлестнулись два антипода, почти совершенные образцы хорошего и плохого парня: Майки Гарсия и Эдриэн Бронер. Гарсия - чемпион мира в трех весовых категориях, продолжает работать в полиции, не смотря на свои гонорары и славу, никогда не был замешан в скандалах, даже судебная тяжба с Top Rank из-за чего он не выступал почти два года не подпортила его имидж. И Бронер - чемпион мира в четырех весовых категориях, скандалист и пьяница, который по делу о нахождении за рулем в нетрезвом виде, пьяный пришел на суд, а после, по делу того, что он пьяный пришел на суд, американский боксер опоздал на слушание почти на три часа и снова пришел пьяный. Машину Бронера обстреливали несколько раз, он то ссорился, то мирился с Флойдом Мэйвезером, унижал своих оппонентов и матерился в каждом своем интервью, будь то на центральном канале, телешоу или же в разговоре с журналистами.

Россиянам он запомнился поединком с Хабибом Аллахвердиевым, когда Бронер танцевал, плясал и всеми возможными способами унижал своего противника, а на бой против Гарсии он вообще вышел в халате, шортах и перчатках цветах мексиканского флага, как когда-то сделал Мейвезер в бою с Де Ла Хойей. Точно также, как и характеры этих двух боксеров вне ринга, внутри, во время боя они кардинально отличались друг от друга. Майки показывал свою боксерскую выучку, нанося аккуратные комбинации из-за джеба, никогда не теряя баланса и работая в своей академичной манере, при этом постоянно менял углы атак и держа руки у подбородка. Эдриэн же то защищался плечом, в стиле «филадельфийской ракушки», как его покровитель Флойд, то стоял с высоко поднятыми руками, открывая корпус. Он бросал свои «ленивые» джебы, о чем его несколько раз заставил пожалеть Гарсия и стоял у канатов, не контратакуя.

По-настоящему Бронер включился в бой только девятом раунде, когда уже было поздно что-либо менять. Все понимали, что он проиграл. Гарсия чудовищным образом перебил соперника. 783-400 такая разница в выброшенных двумя боксерами ударах. Гарсия отбивал корпус своего оппонента, как сам потом признался, пересиливая себя, ведь не является откровенным «боди панчером». А его правая рука из раза в раз находила брешь в обороне Бронера. Итог, победа по очкам 117-111, 116-112, 116-112.

Теперь, после такой выдающейся победы перед Гарсией встал выбор, что же делать дальше? Он выиграл у Бронера в промежуточном весе, 140 фунтов, и как сам сказал ему даже легче работать, ведь не приходится почти ничего сгонять. У самого Майки спросили на счет боя с тремя оппонентами, на что он ответил, что готов к любому: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес и Теренс Кроуфорд!

Бой с украинской суперзвездой профессионального бокса, наверное, обладателем самой совершенной боксерской техники среди современных боксеров может пройти в родной для Майки категории 135 фунтов. Для этой категории он довольно большой и рослый боксер, где отличается своей мощью и силой удара с которой приходится считаться любому оппоненту. Ломаченко для этого поединка придется подняться в весе еще на 5 фунтов и встретится с соперником, который хорош на ногах и может не позволить так легко закручивать себя, как, к примеру, стоящий на полной ступне Николас Уолтерс. К тому же Майки достаточно силен, чтобы доставить много проблем Василию, особенно, если тот заиграется в своих атаках и пропустит тяжелый удар. Этот бой будет безусловно денежным и увлекательным, и интересным со спортивной точки зрения, но помехами могут стать Top Rank, который представляет украинца и с которым судился Гарсия и телеканалы HBO на котором боксирует Ломаченко и Showtime с Майки соответственно.

Хорхе Линарес, венесуэльский правша с очень быстрыми руками, является чемпионом все в той же весовой категории 135 фунтов, легкий вес, но по версии WBA. Он уже проигрывал, три раза и все три раза нокаутом, но последний раз пять лет назад. На май 2017 года, авторитетные Boxrec и The Ring ставили Линареса на первое место среди легковесов в мире. Это может классический быть поединок быстрого боксера и боксера с очень сильным ударом, и, как показал бой с Бронером, с прекрасным таймингом, который может стать решающим фактором.

Последним из предложенных мексиканцу имен был чемпион 147 фунтов Теренс Кроуфорд, которому предстоит бой за объединение всех титулов против Джулиуса Индонго, нокаутировавшему Эдуарда Трояновского в первом раунде. Этот бой может стать авантюрой для мексиканца. Во-первых, соперник будет намного тяжелее его, а во-вторых, та доминирующая манера с которой Кроуфорд разбирает своих оппонентов, без разницы большие они или маленькие, бьющие или же предпочитающие боксировать, олимпийские чемпионы или с крайне небольшим любительским опытом, а главное не имеет значения левши они или правши. Кроуфорд может подготовится к каждому и работать одинаково здорово в обеих стойках. Зрителей ждет яркая вывеска, но Майки, пусть и прекрасно обученному придется действительно потрудится в зале боксерском и тренажерном, чтобы выглядеть достойно против тяжелого и мастеровитого оппонента. Но такой бой будет действительно полезен боксу и отдаст дань прошлым бойцам, как Уитакер, Дюран и т.д., которые меняли категории в поисках достойного соперника, а не вознаграждения. К сожалению, в современных реалиях вопрос будет упираться в торги промоутеров и работу менеджеров, которым всегда приходится иметь в виду интересы телеканалов.