SovSport On Tour: Московский «Арарат»: «С нами Рома и Марат!»

Роман Павлюченко

Степан Чаушьян и Анатолий Горсков побывали на первом домашнем матче московского «Арарата».

SovSport On Tour возобновляет свои путешествия по второму дивизиону чемпионата России. Сменив, привычную электричку на метро, наши корреспонденты Степан Чаушьян и Анатолий Горсков отправились на стадион имени Эдуарда Стрельцова – на матч московского «Арарата» против футбольного клуба «Калуга».

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Горы вместо шестеренки

Первое, что приходит вам в голову, когда Вы слышите: «Стадион на Восточной» или «Стадион имени Эдуарда Стрельцова» - это, конечно, московское «Торпедо». Именно с этим стадионом, ранее именовавшимся по названию клуба, ассоциируется этот стадион, который видел великие победы автозаводцев. Новые времена – новые истории. Московское «Торпедо» по решению президента клуба Тукманова, не может себе позволить аренду родного стадиона, на котором с нынешнего сезона будет выступать столичный «Арарат».

Первый домашний матч «Арарата» к нашему удивлению, не вызвал большого интереса у коллег-журналистов, но при этом собрал неплохую по меркам второго дивизиона аудиторию.

Как театр начинается с вешалки, так футбольный матч начинается с кассы. У которой выстроилась очередь из болельщиков хозяев и гостей. Благодаря милицейскому патрулю эксцессов между болельщиками перед матчем не возникало. Билеты стоили 100 рублей, дети до четырнадцати лет, женщины и пенсионеры - бесплатно. Все, кто предъявлял билет и шел на хозяйский сектор – получали приятный бонус в виде клубного шарфа команды. Нашему Степану достаточно было просто назвать свою фамилию. По решению руководства московского «Арарата» в дань уважения к фанатам «Торпедо» для продажи был закрыт легендарный сектор «Запад-5», принадлежащий фанатам черно-белого клуба.

Пресс-центр, где нам выдали аккредитации, встретил нас не только хлебом-солью, но и прекрасными горячительными напитками, которые в силу жары мы даже при все желании употребить не смогли бы. Такой прекрасный «бар» можно было встретить в этом же пресс-центре, когда на стадионе имени Эдуарда Стрельцова играла команда «Москва». Ознакомившись с барным меню и заявкой на матч (в стартовом протоколе в составе «Арарата» были все четыре «звездных» новичка команды: Павлюченко, Измайлов, Ребко и Лебеденко), мы получили манишки фотокорресподентов «Rugby World Cup Sevens 2013», другие на тот момент уже закончились.

Пока команда звезд, но не команда-звезда

К продаже была открыта только западная трибуна стадиона. Гостям был отдан «Запад-1», хозяева заполнили четвертый и седьмой сектора. Причем на последнем был размещен барабан и собралась активная группа поддержки хозяев поля, можно сказать - ультрас.

Гостевой сектор сначала был заполнен лишь наполовину, но в середине первого тайма фанаты «Калуги» получили подкрепление в виде солидной группы болельщиков… московского «Торпедо». Причем их приход был явно согласован с калужскими болельщиками, которые после чантов: «Мы ненавидим Брянск, а любим лишь Калугу» вдруг неожиданно зарядили: «Торпедо» Москва». Со стороны Восточной им ответил хор голосов и через пару минут на гостевой сектор подошла большая компания автозаводцев.

Практически сразу «Калуга» забила гол и гостевой сектор радостно поприветствовав это событие, неожиданно зарядил: «Это наша «Восточка» и «Коньяк «Арарат» - папа рад и мама рад»! Хозяйский сектор ответил: «Арарат» - девяносто минут ни шагу назад!»

Тем временем, количество стюардов у гостевого сектора увеличилось с двух до четырех – серьезное подкрепление.

В середине тайма, после жесткого стыка поле покинул Алексей Ребко. Розыгрыш штрафного удара и последовавший за ним угловой, подарили нам новый креатив от болельщиков «Калуги»: «Коньяк «Арарат» - Павлюченко и Марат». В середине второго тайма хозяева переделали эту кричалку в свой вариант: «Мы московский «Арарат», с нами Рома и Марат».

В конце первого тайма навес Игоря Лебеденко неожиданно для всех и главным образом для голкипера «Калуги» Клюкина, превратился в гол – мяч ударился о газон и юркнул в дальний угол. Сразу же из гостевого сектора послышались крики: «Предатель!». Как нам удалось выяснить в перерыве, эти крики были от болельщиков «Торпедо», воспитанником, которого Игорь Лебеденко и является.

В перерыве мы досконально изучили стадион и, если западная трибуна поддерживается в хорошем состоянии, то восточная в запущена настолько, что где-то сквозь пластиковые стулья уже проросли деревья. Это печалит. Единственный на сегодняшний день олсдкульный стадион в Москве, поддерживается не в лучшем состоянии.

Зато состояние газона радует не только глаз, но и футболистов, которые остались довольны качеством поля – особенно после матча с «Зорким», до финиша которого игроки «Арарата» буквально доживали.

В перерыве нам удалось пообщаться с болельщиками «Арарата» со стажем более пятидесяти лет. Вы скажите, что мы бредим! Московскому «Арарату» нет и полугода. И это так. Но речь идет не о московском, а о легендарном ереванском «Арарате».

«Нам было важно, чтобы команда, которая взяла такое легендарное имя и позиционирует себя, как клуб, который создан по инициативе армянской диаспоры, имел такое же яркое лицо и игру, которым отличался в чемпионате СССР армянский «Арарат». Многие из нас приехали сегодня на стадион, в надежде, что московский «Арарат» тоже будет показывать искрометный атакующий футбол».

Кстати, на центральной трибуне среди болельщиков был замечен создатель Life News Арам Габрелянов – сидел не в VIP-ложе, а на первом ряду – готов был в случае чего и на поле выбежать – напихать игрокам, как он это умеет.

Перелом за переломом

На второй тайм не вышел Марат Измайлов, который пока не готов проводить на поле девяносто минут. В самом начале второго тайма в ворота «Калуги» был назначен довольно спорный пенальти, который уверенно реализовал Роман Павлюченко и вывел «Арарат» вперед 2:1. Трибуны достаточно вяло прореагировали на гол экс-нападающего сборной России. Виной тому стала нестерпимая духота. Но когда солнце опустилось за горизонт и зажегся свет на мачтах освещения, заводящие на гостевом и хозяйском секторе заработали с новой силой.

На 75-й минуте случилось то, что стало отправной точной в цепи событий, которые произошли на поле. Вместо Игоря Лебеденко на поле вышел Константин Морозов, который через три минуты был удален за грязный фол в центре площадки. «Арарат» остался вдесятером. Это удаление остановило группу болельщиков «Торпедо», которые собирались покинуть стадион, но задержались у выхода и наблюдали футбол за воротами «Арарата», устраивая перекличку с болельщиками «Калуги».

Стараясь удержать преимущество, главный тренер «Арарата» Сергей Булатов, вместо Романа Павлюченко выпускает полузащитника Арсена Айрапетяна. Фан-сектор «Арарата» встретил эту замену речевкой: «Самый лучший из армян - Павлюченко наш Роман!» Но «Калугу» было уже не остановить.

Как сказал после матча главный тренер гостей Виталий Сафронов: «Играют не «звезды», а команды». Гости, усилиями Павла Гурова, сравняли счет на 83 минуте и последние десять минут матча превратились для болельщиков в торжество атаки над обороной. Центр поля команды проходили за счет длинных передачи и у одних и у других ворот стали возникать опасные моменты в калейдоскопическом режиме.

Клюкин спасает свою команду после выхода один на один, в ответной атаке «Арарат» выручает штанга. Оба тренера, сражающихся команд, вспахивают техническую зону, гоня команды в атаку. У хозяев поля замененный полузащитник Артак Алексанян буквально рвется обратно на поле, заводя уставших партнеров в стиле Криштиану Роналду. На последней добавленной минуте «Калуга» могла вырвать победу, но мяч после удара со штрафного, пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной.

Результатом остались недовольны оба клуба. Хозяева не смогли порадовать победой болельщиков на первом в истории домашнем матче, а гости показали, что Калуга, это не только «город в ста семидесяти километрах от Москвы», по словам главного тренера «Арарата», но и очень симпатичная боевая команда, которая вполне могла увести из Москвы три очка.

А через два дня мы узнали, что эта игра стала для наставника «Арарата» Сергея Булатова последней. Официально: тренер подал в отставку. Но на пресс-конференции ничто не говорило о том, что наставник готов к такому решению.