«Бедность, дискриминация и сексизм». Уильямс рассказала, с чем она борется

Серена Уильямс стала писать! Да как писать! Накануне она разразилась пронзительной колонкой для бизнес-издания Fortune. «Советский спорт» пересказывает главное.

Колонка не случайно вышла к 31 июля – дню борьбы за равную оплату труда черных женщин. Дата 31 07 выбрана не случайно, она имеет символический характер – обозначает дополнительное время (почти восемь месяцев), которое в среднем нужно проработать черной женщине, чтобы заработать столько, сколько белый мужчина зарабатывает за год. То есть мужчина заработает определенную сумму за 12 месяцев, а женщине понадобится – почти 20.

«В детстве мне говорили, что я не смогу осуществить свои мечты, потому что я женщина, но что еще важнее – из-за цвета моей кожи. На каждом жизненном этапе мне приходилось учиться отстаивать свои интересы и делать это публично. Ко мне относились несправедливо, коллеги-мужчины проявляли ко мне неуважение, а в самые тяжелые моменты в мой адрес еще и отпускали расистские замечания как на корте, так и за его пределами. Хорошо, что у меня есть внутренний стержень и опора в лице моих родных и близких, которые вдохновляли меня двигаться вперед. Но все равно эти несправедливости до сих пор причиняют боль.

Мне повезло заработать больше, чем я когда-либо могла представить. У меня был талант, я пахала и благодаря этому смогла прорваться. Но кроме меня, в Америке есть еще 24 миллиона черных женщин. Если бы я однажды не взяла в руку ракетку, я была бы одной из них. И я никогда об этом не забываю.

Порочный круг из бедности, дискриминации и сексизма разорвать гораздо труднее, чем побить рекорд по выигранным «Шлемам». На каждую черную женщину, которая добивается успеха и влияния, приходится слишком много других, которым все дается очень тяжело. У большинства черных женщин Америки нет такой поддержки, как у меня, так что зачастую они предпочитают молчать о даже о таких базовых вещах, как справедливость на рабочем месте. Потому что часто, стоит им что-то сказать, их за это наказывают.

Неравная оплата труда существует уже давно, и с этим до сих пор ничего не сделано. Десятилетия систематического угнетения внушили черным женщинам, что они неполноценны. И дело не только в том, что в большинстве случаев черные женщины делают работу, за которую мало платят. Им платят меньше во всех сферах: финансах, индустрии развлечений, юриспруденции, медицине, сфере высоких технологий.

Чтобы изменить это, нужна общественная и законодательная инициативы, сознательность работодателей и смелость работников требовать большего. Короче говоря, для этого нужны мы все: мужчины и женщины всех рас и вероисповеданий. Несправедливость по отношению к одному – это несправедливость ко всем.

Первое, что нужно сделать, – это осознать проблему. Нужно объяснить работодателям по всей стране, что мужчинам и женщинам нужно платить одинаково. Не примерно одинаково. Не почти одинаково. Одинаково».