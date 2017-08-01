Манчини озадачился. Как «Спартак» заставил задуматься тренера «Зенита»

«Спартак» не просто победил «Краснодар» в центральном матче третьего тура премьер-лиги, но и заставил задумать главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, смотревшего за игрой с трибуны.

В середине первого тайма режиссер трансляции показал телезрителям главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. Его визит в Москву объясним - уже в воскресенье команда итальянца примет на своем поле «Спартак». Он наблюдал за игрой в компании спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании и его зама Оресте Чинквини. В момент, когда камера их выхватила, Сарсания что-то эмоционально рассказывал своим одноклубникам, но те даже бровью не повели. «Не до вас, Константин Сергеевич!» - читалось на лице итальянцев.

Серьезность Манчини легко объяснима - только что «Спартак» провел разящую контратаку, которую ударом из-за пределов штрафной завершил Промес. Голландец же сыграл главную роль в ее развитии - подхватил мяч у своей штрафной, проскочил мимо Жоаозиньо (вот уж нее медленный футболист!), как поезд мимо почтальона, обыграл Каборе и покатил мяч на Адриано. В этот момент Манчини не мог не думать о том, как его команда будет сдерживать скоростного Промеса. Сходу эту задачку не решишь, а до игры остается меньше недели.

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НЕУЛОВИМЫЙ ПРОМЕС

«Зенит» примет «Спартак» в Санкт-Петербурге. Не исключено, что красно-белые будут обороняться на своей половине поля. В игре с «Краснодара» команда Карреры не стеснялась это делать даже на своем поле. Поэтому проиграла «быкам» во владении мячом - 27 минут против 38. Очень большой разрыв для домашнего статуса матча. Но зачем обороняться высоко, если с этим есть проблемы? Так было в игре с «Динамо» - в центре поля зияли пустоты. После той встречи Денису Глушакову даже потребовался отдых - в матче с «Уфой» вместо него на поле вышел Артем Тимофеев. После игры с бело-голубыми красно-белые стали действовать прагматичнее. И это не плохо - хорошо то, что приносит результат.

«Спартаку» даже полезно обороняться у своих ворот. Чтобы убежать в контратаку. Промес в ней - главное действующее лицо. Он открывается на фланге, получает мяч и набирает скорость. В прошлом сезоне подобными контратаками с быстрыми игроками на флангах всю Европу в страхе держало «Монако». Промес в среднем за матч (по данным с августа 2014 года) семь раз идет в обводку. Точными из них оказываются 70%. Показатель во вчерашнем матче - семь из семи. Попробуй поймай такого!

В матче с «Краснодаром» Промес стал единственным атакующим футболистом «Спартака», которого передачами находили все полевые игроки, вышедшие в стартовом составе. Даже Зе Луишу, который на фоне остальных на футбольном поле напоминает небоскреб, адресовали мяч не все партнеры. Наиболее количество раз на Промеса играли Андрей Ещенко и Александр Самедов - 11 и 7. Львиную долю матча эти игроки были ближайшими партерами Промеса - по ходу игры «Спартак» перешел со схемы 4-4-2 (4-2-4) на модель 4-5-1 (4-3-3), Промес стал правым полузащитником, а Самедов - правым центральным, Ещенко весь матч провел справа в обороне. Всего же партнеры довели мяч до Промеса 34 раза.

О том, что игра шла через Промеса говорит и другая статистика. За матч он сделал 39 передач. Больше выполнили только защитник Комбаров - 46 - и опорник Фернандо - 44. Также за матч Промес нанес семь ударов - больше всех. Один стал голевым.

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У КАРРЕРЫ РЕАКЦИЯ БУФФОНА

Промес напугал Манчини еще к 20-й минуте. Пока зенитовский рулевой прикидывал, что можно с голландцем сделать, «Спартак» своими действиями на поле послал Манчини два новых повода для тревоги.

Во-первых, тренерский штаб Карреры укрепил оборону прямо по ходу первого тайма. Значит, держит игру под контролем. Для этого Каррера попросил команду перестроиться со схему 4-4-2 на 4-5-1. Для этого Самедов передвинулся в центр поля, где образовал кулак с Глушаковым и Фернандо. Произошло это на 30-й минуте. Указания Самедову Каррера передал через Фернандо, который оказался рядом с тренером, когда неподалеку был назначен штрафной удар. Чтобы бразилец и русский поняли друг друга, потребовалось десять секунд.

Перед тем, как это изменение последовало, «Краснодар» в течение 15 минут совершил шесть опасных подходов к воротам «Спартака» через центр. В одном случае красно-белых даже выручил Ребров, справившись с ударом Классона. Добавив игрока в середину поля, Каррера осложнил жизнь «быкам», проявив реакцию на ход матча.

«Спартак» в обороне при схеме 4-4-2. Скриншот: «Матч ТВ».

«Спартак» в обороне при схеме 4-5-1. Скриншот: «Матч ТВ».

Во-вторых, Каррера вел диалоги с игроками. И, есть основания полагать, не только об обороне. Перед первым голом «Спартака» в матче случилась пауза, во время которой итальянец общался с Фернандо. Когда продолжилась игра, «Спартак» заработал пенальти. А предшествовала ему замечательная комбинация: Промес с правого фланга откинул мяч в центр поля на Фернандо, а тот одним касанием переревел его налево Адриано, который находился в полном одиночестве. Стянуть силы на один фланг, отыграть мяч на Фернандо и развернуть атаку - этого «Спартаку» в первые минуты не хватало. Высока вероятность, что к этой находке по ходу матча Каррера тоже приложил руку.

Фернандо слушает новые вводные. Скриншот: «Матч ТВ».

Фернандо решает перевести мяч на Адриано… Скриншот: «Матч ТВ».

… Адриано принимает мяч. Скриншот: «Матч ТВ».

Как бы ни складывалась игра между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге, гости будут проводить позиционные атаки. Даже если решат сыграть от обороны - совсем без позиционных атак не бывает. Учитывая, что в команде Манчини только образуются игровые сочетания, идеи Карреры могут больно ударить. Что «Спартак» может придумать, когда, куда и зачем пасовать, он уже нам показал.

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