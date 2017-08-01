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«Если бы меня звали не Роналду…» Как Криштиану отчитался перед испанским судом

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Если бы меня звали не Роналду…» Как Криштиану отчитался перед испанским судом

Звезда «Реала» Криштиану Роналду выступил перед испанским судом по делу об уклонении от уплаты налогов.

«Я никогда ничего не скрывал, и не собирался уклоняться от налогов», - так Роналду заверил общественность через пресс-релиз. Португалец отказался общаться с прессой напрямую после того, как полтора часа отвечал на вопросы судьи. «Испанская налоговая служба знает все о моих доходах, так как мы предоставили все необходимые документы. Всегда прошу своих распорядителей, чтобы необходимые выплаты производились в срок и без нарушений, потому что не хочу проблем», - говорится в пресс-релизе.

На самом заседании Роналду умудрился поспорить с судьей, сообщает El Espanol. «Если бы меня звали не Криштиану Роналду, меня бы тут не было», - заявил футболист. На что получил жесткий ответ: «Не заблуждайтесь! До вас здесь сидело много неизвестных людей. На вас завели расследование, так как были получены доказательства налоговых нарушений». Португальца эта речь не убедила: «Нет, нет. Все дело в том, что я Криштиану Роналду».

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ДЕЛЕ РОНАЛДУ

Как проходило заседание?

Криштиану нужно было ответить на вопросы суда. Пока это не официальное судебное разбирательство, футболист мог отказаться отвечать на вопросы или даже соврать. На данном этапе Роналду не считается обвиняемым. Однако, если судья сочтет, что есть основания, португалец из статуса подозреваемого официально перейдет в статус обвиняемого.

Кто защищает игрока?

Адвокатов у Роналду несколько. Например, Лобо Шавьер, португальский адвокат, который был назначен Государственным советником при новом президенте страны Марселу Ребелу де Соуза. Также Шавьер близок и к Жорже Мендешу.

В чем обвиняется?

Роналду – один из тех игроков, который использовал так называемый «метод Мендеша», который позволял выплачивать низкие налоги с имиджевых прав. Для этого деньги проходили через офшорные компании на островах. Согласно генпрокуратуре, цель таких махинаций – выплата минимальных сумм в налоговую Испании. Согласно подсчетам, Роналду обманул налоговую на 14,7 миллионов евро за четыре года – с 2011 по 2014.

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