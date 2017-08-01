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Максим Власов: Было противно смотреть на поведение Мэйвезера и Макгрегора

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Максим Власов: Было противно смотреть на поведение Мэйвезера и Макгрегора
Фото: Gettyimages.ru

Российский боксер Максим Власов, выступающий в первом тяжелом весе, объяснил, почему нужно посмотреть бой Теренса Кроуфорда и Джулиуса Индонго, рассказал о своем отношении к поединку Флойда Мэйвезера с Конором Макгрегором и назвал достойных соперников для Василия Ломаченко.

«ХОЧУ УВИДЕТЬ ЛОМАЧЕНКО С САЛИДО ИЛИ РИГОНДО»

– Возникнут ли проблемы у Василия Ломаченко в поединке с Мигелем Марриагой?
– Честно говоря, этот бой мне не очень интересен. И у меня нет никакого представления о Марриаге. Не видел ни одного его боя. Ничего сказать не могу.

– С каким соперником вам бы хотелось увидеть Ломаченко?
 – Очень интересно увидеть его реванш с Орландо Салидо. И еще один бой – с Гильермо Ригондо.

– Не считаете, что Боб Арум будет беречь украинца и уводить от сильных соперников?
– Не думаю, что его так уж оберегают. Скорее ждут правильный момент. Я не считаю, что сам Василий будет беречься. Он смело вызывает сильнейших. Политика и бизнес. Здесь нужно выбрать нужное время для боя, чтобы максимально его раскрутить и заработать как можно больше денег. Поэтому, не думаю, что его берегут.

– А кто ему доставит больше проблем – Ригондо или Салидо?
 – По стилю, скорее всего, Салидо. Его стиль неудобен таким боксерам как Ломаченко. Сейчас Василию будет проще. Он уже приобрел опыт и просчитал Салидо. Да и сам мексиканец не молодеет. В конце прошлого боя ему было тяжело. Сейчас будет еще сложнее. При этом Салидо не изменяет себе. Он остается мексиканцем с сильным характером и волей. Не скажу, что он силен технически, но другие его качества очень хорошие.

«МАКГРЕГОРУ НЕЧЕГО ПРОТИВОПОСТАВИТЬ МЭЙВЕЗЕРУ»

– Другим заметным поединком августа станет бой Флойда Мэйвезера с Конором Макгрегором. Вам это шоу интересно?
 – С точки зрения бокса – совершенно не интересно. Я знаю, что ничего стоящего для себя не увижу. С точки зрения результата – интересно узнать, как это шоу пройдет. Ход поединка зависит только от желания Мэйвезера. Он будет диктовать условия. И бой пройдет так, как он захочет. Макгрегор – это боец смешанных единоборств, а бокс – совершенно другой вид спорта.

Даже если спаррингуешь по 12 раундов, бой – совсем другая история. В поединке он не сможет делать то, что делал на спаррингах.

Мэйвезер же прошел всех сильнейших боксеров своего веса и Макгрегор не доставит ему проблем.

– Видели, как проходили их пресс-конференции?
 – Посмотрел один отрезок. Стало неприятно и противно. Клоунада полнейшая. Больше не обращал внимания.

– Наверное, и сами Мэйвезер и Макгрегор все понимают, поэтому ведут себя больше как шоумены, дурачатся…
 – Да. Раскрутить, создать интерес. С обывателями это сработать может, но мне такое поведение боксеров и бойцов неприятно.

– Как нужно построить тактику на бой Макгрегору? Можно ли вообще подготовиться?
 – За такой короткий срок – нет. Нужно полжизни отдать, чтобы выйти на такой уровень. Серьезно. Это же бой с сильнейшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. Что Конору можно сделать? Тренироваться, как он и делает, и надеяться на «лаки панч». Тактически он ничего не сможет противопоставить Мэйвезеру. Мэйвезер видел всех, знает все стили и умеет им противостоять.

– У Мэйвезера были бои, в которых ему помогли судьи?
 – Явно ему не помогали. Был бой с Хосе Луисом Кастильо в 2002 году. Поединок был равным. Многие считают, что Мэйвезер не выиграл тогда. Я считаю, что он победил с небольшим преимуществом. Хотя бой и был очень тяжелым. Шейн Мозли смог его потрясти, но я не скажу, что тут была коррупция.

– Маркоса Майдану и Оскара де ла Хойю он победил?
 – Конечно. И что бы не говорили про бой с де ла Хойей, Оскар недостаточно сделал для победы. Он больше шел вперед и выбрасывал удары, но они были похожи на кошачье царапание. Меня это совершенно не впечатлило. Мэйвезер бил четче и попадал жестче, пусть и меньше. Он выиграл.

КРОУФОРД – ИНДОНГО – ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ БОЙ

– В середине августа бой проведут Теренс Кроуфорд и Джулиус Индонго. Они – лучшие полусредневесы мира? Кто победит?
 – Это верно. И мне этот бой очень интересен. Давно наблюдаю за Кроуфордом. Слежу за его карьерой. Когда он только начинал, видел его бой вживую. У него есть чему поучиться. Боксирует он ярко и он – фаворит. За него говорит техника. Он обучен. Он умеет много мелких вещей, которые незаметны для первого взгляда, но общая картина получается впечатляющей. Все кроется в мелочах, и в этом Кроуфорд очень силен. Видимо, тренер у него хороший. Да и сам он талантливый, Чувствует время и дистанцию.

Индонго – боксер нестандартный, но этого мало. Нужно обладать превосходными техническими навыками и всеми остальными качествами. У Индонго этого нет. Он – крепкий и нестандартный боксер.

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