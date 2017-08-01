Борис Майоров: Допинг у Зарипова – чушь! Но я не верю, что Даниса оправдают

Олимпийский чемпион Борис Майоров жестко высказался о дисквалификации форварда Даниса Зарипова, который борется за свое оправдание.

Завтра в КХЛ пройдет совещание по дисквалификации известного нападающего, трехкратного чемпиона мира и четырехкратного чемпиона страны Даниса Зарипова. Судя по всему, лига поможет форварду подать апелляцию, чтобы снять двухлетнюю дисквалификацию, которую форвард получил от ИИХФ.

О том, есть ли у Зарипова шансы снять с себя обвинения в намеренном употреблении допинга рассуждает эксперт «Советского спорта» Борис Майоров.

- Я думаю, что вся эта история с допингом Зарипова – нелепая ошибка и недоразумение, - сразу заявляет Майоров. – Обратите внимание – в игровых видах спорта крайне редки такие допинговые скандалы. И уж тем более – длительные дисквалификации.

И это абсолютно логично! Ведь в хоккее сила и выносливость – далеко не решающие факторы. Тут гораздо важнее умение мыслить, принимать правильные решения на площадке, обладать высокой техникой. Если игрок наглотается допинга – таланта у него не прибавится, и на игре команды это никак не отразится.

Для меня очевидно, что случай с Зариповым – катастрофическое невезение, роковое стечение обстоятельств. Хотя думаю, что на его дисквалификацию повлияла еще и общая обстановка вокруг российского спорта. И у WADA, и у МОК… Хотя Фазель в свое время заявлял, что никаких шагов по ужесточению контроля за российскими хоккеистами предпринимать не будет. Но, когда дошло до конкретного случая, ИИХФ сразу откликнулась и наказала Зарипова очень уж строго.

Я думаю, что в деле Зарипова надо серьезно разбираться. Ведь его обвиняют главным образом в потреблении средства, которое помогает скрыть другие препараты. А не в самом их употреблении. Это какая-то чушь! Нужно привлечь квалифицированных специалистов для того, чтобы опровергнуть все обвинения в адрес российского игрока.

Я бы еще напомнил, что Зарипов выступает на профессиональном уровне уже 20 лет. И постоянно проходил соответствующие тесты на допинг и никогда ни в чем противозаконном замечен не был. Какой ему смысл портить себе карьеру? Терять контракт, который он только что подписал с «Ак Барсом».

Верю ли я, что Зарипову в итоге удастся полностью оправдаться? Признаюсь, с большим трудом! Поскольку общемировая тенденция в отношении российских спортсменов и их нарушений с допингом совершенно очевидна. Мы уже два года не можем восстановить в правах нашу легкую атлетику. Наша федерация до сих пор находится как бы вне спорта, за исключением двух десятков спортсменов. Да и те пробились на международный уровень с большим трудом. Думаю, что и в отношении российских хоккеистов позиция будет столь же заведомо неумолимой.