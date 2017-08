Секреты TI7 Fantasy League: идеальный состав на каждый день

Уже завтра стартует The International 2017 — время делать последние прогнозы и ждать начала первого матча. Впрочем, есть еще кое-что: владельцы Battle Pass вступят в сражение в фэнтези-лиге, где их честь будут представлять реальные игроки. «Советский спорт» подготовил несколько рекомендаций тем, кто не прочь получить лишние уровни для своего компендиума и похвастаться друзьям крутыми показателями.



Следите за расписанием



В зачет игрока идут все матчи дня, поэтому логично будет выбрать представителей тех команд, которые в определенный день выступают в большем количестве игр. И если прогнозы на плей-офф делать еще рано, то расписание групповой стадии уже известно. Мы выписали коллективы, которые сыграют максимальное количество матчей (2-4 августа — по шесть, 5 августа — по четыре).



2 августа: EG, Liquid, Secret, LGD, Empire, Fnatic

3 августа: VP, OG, IG, LFY, Execration, HellRaisers

4 августа: EG, TNC, Empire, Fnatic, IG.V, Infamous

5 августа: VP, OG, NewBee, IG, C9, DC, HellRaisers



С большой долей вероятностью именно эти игроки этих команд продемонстрируют топовые показатели в фентези-лиге, однако это еще далеко не все: стоит помнить, например, что игрок Team Empire Chappie может не успеть к первому игровому дню из-за проблем с паспортом, а в последний день группового этапа возможны дополнительные переигровки за выход в верхнюю сетку.

Изучайте противостояния



После того, как вы определили пул возможных игроков для своей сборной, следует обратить внимание на расписание и силу команд. Например, аутсайдер в матчах с фаворитами вряд ли наберет большое количество баллов; как, кстати, и сам фаворит — идеальными с точки зрения фэнтези являются продолжительные матчи против равных соперников. Ваш игрок необязательно должен побеждать (хотя, конечно, лишним это не будет) — за час игры он все равно успеет поставить много вардов, собрать много рун или сделать много убийств. Отнимают же баллы только за смерти, но на фоне основных бонусов за продолжительность игры эта неприятность не так существенна.



Посмотрим, как это работает, на примере первого игрового дня. EG и Liquid встретятся в очной встрече и проведут по два трудных матча с командами Китая и Азии. Тренируясь преимущественно с европейцами, в первый игровой день западные фавориты будут действовать осторожно и вряд ли решатся форсировать события. В то же время Team Secret, несмотря на склонность к затяжным матчам, предстоит сразу две встречи с темными лошадками, которые могут закончиться очень быстро. Выбор игрока этой европейской команды довольно рискован.





Сверяйтесь со статистикой



Грядущий розыгрыш фэнтези-лиги — не первый. Большинство участников The International уже успели показать себя на предыдущих ивентах от Valve, и при первом взгляде на статистику становится ясно: баллы в виртуальной лиге порой не зависят от выступления команды. Например, на The Kiev Major мидер вылетевших в первом раунде Digital Chaos Abed набрал столько же очков, сколько финалист турнира VP.Lil.



Впрочем, обо всем по порядку — от общего к частному. На Kiev Major лишь в двух из шестнадцати командах керри зарабатывали очков больше больше, чем их тиммейты с центрально линии. Это Virtus.pro (RAMZES666 > Noone) и IG (Burning > Op). Не стесняйтесь включать в команду двух мидеров — как и двух саппортов пятой позиции.





Именно «пятерки» набирают больше очков, чем роам-саппорты — прежде всего из-за вардов. Установка Observer Ward до сих пор остается главным «абузом» фэнтези-лиги от Valve: за каждый из них саппорт получает пол-очка, за удачную игру зарабатывая только на этом пункте около десяти баллов.



Впрочем, не все так однозначно. В некоторых командах (EG, Liquid) саппорты делят задачи и фарм, оттого разница по фэнтези-поинтам не столь существенна — в других же (Virtus.pro, IG) игрок пятой позиции всегда набирает больше очков. Есть и коллективы, в которых керри смотрится предпочтительнее мидера (все те же VP и IG, частично HR и XTCN).



От теории к практике



В заключение мы составим свой прогноз на топ-позиции первых трех дней группового этапа. Вам же «Советский спорт» советует не спешить и выставлять состав на каждый отдельный день: это позволит изучить текущую форму команд и игроков, что может повлиять на ваше решение. Кроме того, стоит обращать внимание на бонусы игроков — качество карточки тоже повлияет на очки игрока. Но, что очень важно, не так заметно; лучше «серебряный» лидер, чем «золотой» аутсайдер.



День 1. Ранее мы уже рассказали, почему наиболее перспективным выбором на второе августа выглядят игроки Evil Geniuses и Liquid. И Suma1L, и Miracle умеют играть «на статистику», что сыграет нам на руку, несмотря на тяжелые противостояния. Тем не менее, конкуренцию в борьбе за места в сборной дня им могут составить Secret.MidOne и Empire.fn — перспективы команд выглядят не так ярко, но как индивидуальные исполнители эти парни всегда действуют выше всяких похвал. На роль оффлейнера лучше всего подойдет EG.Universe, который независимо от результата действует стабильно. Саппортами дня могут стать Liquid.KuroKy и азиатские игроки, которые всегда добросовестно выполняют роль помощника — LGD.Victoria и Fnatic.DJ.





День 2. Время для двух других фаворитов турнира — OG и Virtus.pro. Тоже очная встреча, но у «мишек» с точки зрения фэнтези-лиги календарь поприятнее: любители долго поиграть C9 и крепкие LFY, которых тоже нельзя списывать со счетов. На мой взгляд, предпочтительными кандидатами будут VP.RAMZES и LFY.Monet (новая звездочка, которая тащит за собой «красных»), однако выбор очень большой — хорошо может проявить себя и Noone, и ana, и даже BurNing из IG. Лучшим оффлейнером, скорее всего, станет s4: он всегда набирает много баллов и по позиции выглядит предпочтительнее 9pasha. Поддержку таких крутых коров будут осуществлять Fly и Solo — лидеры по фэнтези-поинтам на Kiev Major. Стоит также напомнить, что традиционно много очков набирают игроки пятой позиции из Азии; XTCN.RR также может стать отличным вариантом.





День 3. Упор стоит сделать на EG, которым предстоит трудный матч с Secret, а также дуэли против LGD и Infamous. Suma1L в этот день точно наберет много очков, не будет плохим вариантом и сочетание его с тиммейтом Arteezy. Если же вы все-таки не желаете делать ставку на одну команду, стоит обратить внимание на TnC.Raven, IGV.Paparazi или даже Empire.fn. А вот менять Universe просто не на кого — лучшим из имеющихся вариантов является нестабильный, но опытный Fnatic.Ohaiyo. На позиции саппорта больше всего очков могут набрать, опять же, игрок EG (Cr1t), TnC.1437 и Fnatic.DJ.