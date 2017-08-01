Как плавать в отпуске, чтобы худеть

Как плавать в отпуске, чтобы похудеть. Как часто и сколько времени. Какие упражнения добавить к плаванию, чтобы вернуться с летнего отдыха на море в своей лучшей форме, без единого лишнего килограмма. Пять правил эффективного плавания для отпускников от «Советского спорта».

Постоянство

💦Free Style Sunday💦 #jaimefit #fitforgood #fitlifestyle #fitnessfoodfocus #swimming Публикация от Jaime Morales (@thejaimefit) Июл 30 2017 в 4:39 PDT

Терри Лафлин, тренер по плаванию и автор бестселлера для пловцов «Как рыба в воде», говорит: «Самое главное в плавании, это его постоянство!».

Один час плавания способен сжигать до 800 калорий (в зависимости от скорости) – в этом аспекте плавание может сравниться только с бегом. Кроме того, плавание заставляет работать практически все мышцы тела. Оно поможет вам «сделать» сильный кор, рельефный пресс, нарастить немного «мяса» на спине, плечах, ногах и груди.

Проблема в том, что большинство людей не добиваются этого из-за того, что занимаются плаванием нерегулярно, от случая к случаю, говорит Терри Лафлин. Тренировки по плаванию должны происходить не реже 3-4 раз в неделю.

Как быть в отпуске: если вы отдыхаете на море, плавайте ежедневно – даже если погода не очень располагает (прохладная вода, к примеру, заставит ваш организм сжигать калории быстрее). Установите для себя норму: 15-20 минут солнечных ванн, затем 15-20 минут плавания – придерживайтесь ее все время, что вы проводите на море (понемногу сокращая время отдыха и увеличивая время, проведенное в воде). Не лежите на пляже часами. Плывите!

Плавайте интенсивно





Люди не могут похудеть, потому что плавают не слишком интенсивно, говорит Пол Мейсон, автор самоучителя по плаванию «Плавай лучше, плавай быстрее».

По его словам, большинство людей просто барахтаются или лежат на месте у берега: они полагают, что одно пребывание в воде уже должно работать «на похудение». Это неверно! Организм должен работать, причем работать достаточно интенсивно, чтобы худеть и укреплять мышцы. Чтобы заставить ваше тело меняться, плавание должно быть прогрессирующей нагрузкой.

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Как быть в отпуске: показатель того, что вы плаваете правильно – утомление и, иногда, даже легкая боль в мышцах. Самый простой вариант прогрессии: увеличивать каждый день расстояние, которое вы проплываете. Если считать метры вам трудно, попробуйте добавлять скорость: каждый день увеличивайте количество отрезков, которые вы проплываете с большей скоростью.

Плавайте разными стилями

Nice day 🇨🇭 Публикация от GenevaTown (@genevatown) Июл 30 2017 в 4:36 PDT





Брасс, кроль и баттерфляй – все эти стили плавания дают разную нагрузку. Чередуйте их в своих тренировках и вы начнете приобретать спортивную форму, говорит Сесил Колвин, австралийский тренер по плаванию.

Стиль баттерфляй, при котором пловец совершает мощный симметричный гребок двумя руками и одновременно делает толчок тазом и ногами, считают одним из наиболее энергозатратных видов плавания. Он же дает отличную нагрузку всему верху тела. Попробуйте изучить этот стиль: хорошо, если вы возьмете несколько уроков у профессионального тренера до отпуска.

Как быть в отпуске: начинайте плыть брассом в легком темпе, чтобы размяться. Через 3-5 минут переходите на кроль. Увеличивайте скорость. Наметьте себе отрезки дистанции, которые вы будете пытаться плыть баттерфляем. Заканчивайте каждое купание 3-5 минутами спокойного брасса – это позволит «успокоить» системы организма и выведет из мышц часть молочной кислоты, из-за чего они будут меньше болеть.

Плавайте в интервальном стиле





Интервальная тренировка – наиболее эффективный способ похудеть, занимаясь плаванием. Она состоит из коротких по 30-40 секунд заплывов на скорости, близкой к максимальной, чередуемых с паузами для отдыха (10-15 секунд).

Как быть в отпуске: один-два раза в неделю включайте в свою «отпускную» программу интервальные тренировки. Стандартная схема состоит из 8 раундов работы и 8 раундов отдыха. Увеличивайте количество раундов, если выполнили «станадарт» легко.

Добавьте к плаванию силовые упражнения





лавание заставит вас худеть быстрее, если вы добавите к нему дополнительные упражнения, считает Терри Лафлин. Прыжки, приседания, отжимания, подтягивания и скручивания на пресс можно делать сразу, как только вылезли из воды. Или – уделите упражнениям отдельное время: скажем, 20-30 минут перед вечерней прогулкой.

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Как быть в отпуске: делайте по 50 отжиманий, приседаний, подтягиваний и скручиваний на пресс в начале каждого дня на пляже. Можно делатт короткие серии этих упражнений (по 20-30 повторов каждого) всякий раз, когда вы вылезаете из воды. Добавьте силовые упражнения в интервальную тренировку: например, делайте раунд интенсивного плавания (20 секунд) – отдых (10 секунд) – раунд приседаний (20 секунд) – отдых - раунд подтягиваний и так далее. Добавьте к пляжному отдыху серии коротких скоростных забегов на 30-60 метров. Вы вернетесь из отпуска мускулистым и подтянутым.

Внимание! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом!