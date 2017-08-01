«Спартак» у себя дома. Колонка Сергея Микулика

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о первом в сезоне домашнем матче «Спартака».

Знаете, какую главную ошибку совершил «Спартак» не старте сезона? Решил не форсировать разбор декораций на своей арене и легко согласился поменяться кругами с «Динамо». И очень, очень зря – иначе бы динамовцев неотвратимо ждала судьба «Краснодара» – даже при мертвоватом Глушакове на поле и травмированном Самедове в ложе домашние трибуны не позволили бы своей команде закиснуть во втором тайме. В Химках ведь еще так вышло, что все спартаковские фанаты оказались после перерыва расположенными строго за воротами своей команды. А оттуда – поди до поля докричись.



А вот если бы чемпион первый матч в таком качестве проводил на своем стадионе – это был бы совсем другой коленкор. Игра-открытие, игра-праздник, абсолютно другие эмоции – мобилизующие, а не расслабляющие. Ведем в два мяча – и думаем не о том, как нажитое сохранить, а о том, как его приумножить – несемся забивать третий, народу-то на нас тридцать пять тысяч собралось, встанем, катать начнем – не поймут. Мы ж чемпионы – имидж обязывает.



А так получилось, что «Спартак», считая с Суперкубка, начал сезон с тройного выезда, и только к четвертой игре добрался, наконец, до дома. И матч с «Краснодаром» – это был такой отложенный праздник открытия, только с отдышавшимся уже Глушаковым и вовлекаемым в разные по ходу игры схемы восстановившимся Самедовым – то есть с четвертой попытки мы увидели эту сборку по защите титула, оптимальную модель на тот период, когда команду Массимо Карреры ждет этакий турнир в турнире: до паузы на игры сборной, и, соответственно, старта в Лиге чемпионов, помимо «Краснодара» будут еще «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и контрольный вылет в Хабаровск. Тренер, по-видимому, и относит все возможные варианты усиления слегка на потом, потому что сейчас этот отрезок надо проходить имеющимся составом. И проходить, по возможности, успешно.



А что до приезда в Москву Роберто Манчини, то Каррера теперь с легкостью может нанести ответный визит, воочию поглядеть, как «Зенит» будет в четверг играть в Санкт-Петербурге в Лиге Европы. Да, скорее всего, полуторным составом, но ведь Массимо вообще еще ни разу не был на том месте, где, по сути решилась судьбы золотых медалей прошлого сезона.



Пора обживать фартовый стадион.